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LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | B Enerji Sınıfı | Beyaz Renk
EL_F4V3VYW3WE.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

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LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | B Enerji Sınıfı | Beyaz Renk

EL_F4V3VYW3WE.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4V3VYW3WE

LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | B Enerji Sınıfı | Beyaz Renk

F4V3VYW3WE
Daha Hijyenik
Steam™

Daha Hijyenik

LG Steam™ teknolojisi, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerin 99,9%’unu yok eder.

*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu mayt alerjenlerini %99,9 oranında azaltır.
Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

? Daha Fazla Kumaş Koruma ile Akıllı Bakım
AI DD™

? Daha Fazla Kumaş Koruma ile Akıllı Bakım

AI DD™, yıkama deneyimine ilişkin toplanan büyük verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, çamaşırlarınızı yıkamak için en uygun yıkama hareketini sunar.

*Mart 2019 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. 2 kg iç çamaşırla pamuklu program ile LG Standart Pamuklu program karşılaştırması (F4V9RWP2W ve FC1450S2W). Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*3 programda AI DD bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program).

AI DD™ nedir?

AI DD™ nedir?

AI DD™, sadece ağırlığı algılamakla kalmaz, aynı zamanda kumaşın yumuşaklığını da algılar ve kumaş için en uygun hareketleri kendisi seçer.
Paslanmaz Kaldırıcı

Paslanmaz Kaldırıcı

Tamburdaki kaldırıcılar, yıkama programları sırasında giysilerin tambur içinde birbirine dolaşmasını önler. Paslanmaz malzemeden yapılmış kaldırıcı, plastik malzemelerden daha dayanıklı ve daha hijyeniktir.

*Temmuz 2013 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. İlk 12 gündeki başlangıç miktarına göre, paslanmaz çelik üzerindeki P.aeruginosa’ya yönelik bakteri yok etme etkisi.

Daha Görünür ve Daha Şık
Tasarım

Daha Görünür ve Daha Şık

Daha görünür bir ekran ve daha büyük düğme boyutu.
İNOVASYON LİDERLİĞİ

*Gösterilen özellikler global ürün portföyü ile ilgilidir ve bazıları İngiltere pazarı ile ilgili olmayabilir.
*Her yıkama programı için önerilen maksimum kapasite farklı olabilir, daha fazla ayrıntı için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakın.

ÖZET

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BOYUTLAR

F4V3VYW3WE
KAPASITE
9kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 850 x 565
Ürün Tipi
Solo Çamaşır Makineleri
Turbowash
VAR

Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    B

  • Buhar

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Beyaz

  • Kapı Tipi

    Beyaz Kapı

KAPASİTE

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

KUMANDA VE EKRAN

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    660 x 890 x 660

  • Alarmı Erteleyici

    Var

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 560

  • Ekran Tipi

    Beyaz LED

  • Ağırlık (kg)

    66

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    70

ÖZELLİKLER

  • AI DD

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Buhar

    Var

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Var

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

ENERJİ

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    B

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Var

  • Pamuk

    Var

  • Bebek Buhar Bakımı

    Var

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Hassas Ürünler

    Var

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Hız14

    Var

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Var

  • Küvet Temizliği

    Var

  • Durulama

    Var

  • Yün (Elde/Yün)

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Ön Yıkama

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Durulama +

    Var

  • Buhar

    Var

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Sürüm 3.0

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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