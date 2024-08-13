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Çamaşır Makinesi 10.5 Kg Yıkama 1400 Devir Steam™ Buhar WiFi B Enerji Sınıfı Metalik Gri
Çamaşır Makinesi 10.5 Kg Yıkama 1400 Devir Steam™ Buhar WiFi B Enerji Sınıfı Metalik Gri
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
10,5
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
B
-
Buhar
Var
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Metalik
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
10,5
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
Var
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 620
-
Ekran Tipi
Beyaz LED
-
Ağırlık (kg)
70
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
Var
-
AI DD
Var
-
Öğe Ekleme
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Buhar
Var
-
TrueSteam
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Var
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
ENERJİ
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
B
PROGRAMLAR
-
Yorgan
Var
-
Pamuk
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
Var
-
Allergy Care (yıkama)
Var
-
Bebek Giyim
Var
-
Renk Bakımı
Var
-
Pamuk +
Var
-
İndirilmiş Döngü
Var
-
Kolay Bakım
Var
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
Var
-
Hızlı 30
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Sessiz Yıkama
Var
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
Var
-
Leke Bakımı
Var
-
Küvet Temizliği
Var
-
Kot / Koyu Renkli Yıkama
Var
-
Yün (Elde/Yün)
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
Var
-
Öğe Ekleme
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Ön Yıkama
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Durulama +
Var
-
Buhar
Var
-
Sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Sürüm 3.0
-
Program İndirme
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
uzatma
-
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