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Çamaşır Makinesi 10.5 Kg Yıkama 1400 Devir Steam™ Buhar WiFi B Enerji Sınıfı Metalik Gri
EL_F4V5RYP2T.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Çamaşır Makinesi 10.5 Kg Yıkama 1400 Devir Steam™ Buhar WiFi B Enerji Sınıfı Metalik Gri

EL_F4V5RYP2T.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4V5RYP2T

Çamaşır Makinesi 10.5 Kg Yıkama 1400 Devir Steam™ Buhar WiFi B Enerji Sınıfı Metalik Gri

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
10.5kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 X 560 X 850
Ürün Tipi
Solo Çamaşır Makineleri
Turbowash
Var

Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    10,5

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    B

  • Buhar

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Metalik

KAPASİTE

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    10,5

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    Var

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 620

  • Ekran Tipi

    Beyaz LED

  • Ağırlık (kg)

    70

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

ÖZELLİKLER

  • 6 Hareketli DD

    Var

  • AI DD

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Buhar

    Var

  • TrueSteam

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Var

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

ENERJİ

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    B

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Var

  • Pamuk

    Var

  • Bebek Buhar Bakımı

    Var

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Bebek Giyim

    Var

  • Renk Bakımı

    Var

  • Pamuk +

    Var

  • İndirilmiş Döngü

    Var

  • Kolay Bakım

    Var

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Var

  • Hızlı 30

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Var

  • Leke Bakımı

    Var

  • Küvet Temizliği

    Var

  • Kot / Koyu Renkli Yıkama

    Var

  • Yün (Elde/Yün)

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Wi-Fi

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Ön Yıkama

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Durulama +

    Var

  • Buhar

    Var

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Sürüm 3.0

  • Program İndirme

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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