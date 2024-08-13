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3,5 kg TWIN Wash™ Mini , LG TWIN Wash™ Uyumlu

Teknik Özellikler

İncelemeler

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3,5 kg TWIN Wash™ Mini , LG TWIN Wash™ Uyumlu

F70E1UDNK1

3,5 kg TWIN Wash™ Mini , LG TWIN Wash™ Uyumlu

ÖZET

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KAPASITE
3.5kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
700 x 770 x 360
Ürün Tipi
TWINWash™ Mini
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • 3.5 kg Yıkama Kapasitesi

    Var

  • 700 Dev/Dk. Maksimum Sıkma Devri

    Var

  • 3 Motion Slim Direct Drive Motor

    Var

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

    Var

  • Gümüş Renk

    Var

  • Full Dokunmatik LED Ekran

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Kazan Temizleme

    Var

PROGRAMLAR

  • Pamuklu

    Var

  • Hızlı Yıkama

    VAR

  • İç Çamaşırı/Yünlü

    VAR

  • Kaynatarak Yıkama

    VAR

  • Bebek

    VAR

  • Durulama + Sıkma

    VAR

SEÇENEKLER

  • Ekstra Durulama

    VAR

BOYUTLAR

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    700 x 770 x 360

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