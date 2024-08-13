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8 Kg Yıkama, A+++, 1200 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

8 Kg Yıkama, A+++, 1200 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™

FH2J3TDNP0

8 Kg Yıkama, A+++, 1200 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™

ÖZET

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KAPASITE
8Kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 560 x 850mm
Ürün Tipi
Solo Çamaşır Makineleri
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Kapasite

    8Kg

  • Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)

    1200 Dev/Dk

  • 6 Motion Inverter Direct Drive Motor

    Var

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • Enerji sınıfı

    A+++

  • Beyaz Renk

    Var

  • Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

    Var

  • Beyaz LED Ekran

    Var

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Su Taşma Emniyeti

    Var

  • Çamaşır Ağırlık Sensörü

    Var

  • Duşlama Sistemi

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Geniş Kapak (300mm)

    Var

  • Geliştirilmiş Kazan Yapısı

    Var

  • Kazan Temizleme Özelliği

    Var

PROGRAMLAR

  • Pamuklu

    Var

  • Büyük Pamuklu

    Var

  • Karışık

    Var

  • Kırışık Önleme

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Narin

    Var

  • Leke Çıkartma

    Var

  • Hassas

    Var

  • Spor Giysiler

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Hızlı Yıkama 30Dk

    Var

  • İndirilen Program

    Var

SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Ekstra Durulama

    Var

  • Favori

    Var

  • Sadece Sıkma

    Var

BOYUTLAR

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    600 x 560 x 850mm (GxDxY)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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