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TWINWash™ 12Kg + 2Kg Yıkama
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
ÖZELLIKLER
-
12 kg Yıkama Kapasitesi
Var
-
1400 Dev/Dk. Maksimum Sıkma Devri
Var
-
6 Motion Inverter Direct Drive Motor
Var
-
10 Yıl Motor Garantisi
Var
-
49 Dakikada TurboWash™
Var
-
TrueSteam™ Buharlı Yıkama
Var
-
TrueSteam™ Buharla Tazeleme
Var
-
WiFi Kablosuz Uzaktan Bağlantı
Var
-
Wifi Yeni Yıkama Programı İndirme
Var
-
Durdur Çamaşır Ekle Düğmesi
Var
-
Enerji Sınıfı A+++(-60%)
Var
-
Kazan İçi İkili Su Püskürtme
Var
-
Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis
Var
-
Full Dokunmatik Ekran
Var
-
Zaman Erteleme
Var
-
Su Taşma Emniyeti
Var
-
Çamaşır Ağırlık Sensörü
Var
-
Duşlama Sistemi
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Geliştirilmiş Kazan Yapısı
Var
-
Kazan Temizleme
Var
BOYUTLAR
-
Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)
600 x 640 x 850 mm (alt makine hariç)
PROGRAMLAR
-
Pamuklu
Var
-
Büyük Pamuklu
Var
-
Kırışık Önleme
Var
-
Karışık
Var
-
Buharla Tazeleme
Var
-
Anti-Alerjik
Var
-
Kaban
Var
-
Narin Giysiler
Var
-
Yünlü
Var
-
Hızlı Yıkama 14
Var
-
Turbo Yıkama 49
Var
-
Durulama+Sıkma
Var
-
Kazan Temizleme
Var
İNDIRILEN PROGRAM(25 AYRI PROGRAM)
-
Bebek
Var
-
Hijyenik
Var
-
Hafif Yıkama
Var
-
Soğuk yıkama
Var
-
Spor Giysiler
Var
-
Çocuk kıyafetleri
Var
-
Jean
Var
-
Battaniye
Var
-
Tazeleme
Var
-
Hızlı Kazan Temizleme
Var
-
Tek Parça
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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