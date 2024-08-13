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10kg Yıkama "A+++(-40%)", 1400 Devir, Beyaz, TrueSteam™ Buhar, Anti-Alerjik, TurboWash™

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

10kg Yıkama "A+++(-40%)", 1400 Devir, Beyaz, TrueSteam™ Buhar, Anti-Alerjik, TurboWash™

FH4U1JBSK2

10kg Yıkama "A+++(-40%)", 1400 Devir, Beyaz, TrueSteam™ Buhar, Anti-Alerjik, TurboWash™

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Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELIKLER

  • Kapasite

    10 Kg

  • Renkli Gövde

    Beyaz

  • Renkli Panel

    Siyah

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    600 x 610 x 850

  • Devir

    1400

  • Buhar

    TrueSteam™

  • TurboWash™

    TurboWash™

  • Kontrol (Ekran)

    Dokunmatik LED

  • Kontrol (Kontrol)

    Tam Dokunmatik

  • Tambur malzemesi

    Paslanmaz Çelik

  • Kapak

    Krom

  • Kapak Boyutu

    510 mm

  • Pencere

    Siyah

  • Kol

    Sürgülü ve Gizli Kollu Kapı

  • Gürültü seviyesi

    55 dB

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları