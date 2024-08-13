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9kg Yıkama "A+++(-20%)", 1400 Devir, Metalik, TurboWash™

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

9kg Yıkama "A+++(-20%)", 1400 Devir, Metalik, TurboWash™

FH4U2VDNP5

9kg Yıkama "A+++(-20%)", 1400 Devir, Metalik, TurboWash™

ÖZET

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BOYUTLAR

Tüm Özellikler

ÖZELLIKLER

  • 9 kg Yıkama Kapasitesi

    VAR

  • 1400 Dev / Dk. Maksimum Sıkma Devri

    VAR

  • 6 Motion Direct Drive Motor

    VAR

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    VAR

  • Anti Alerjik Program

    Var

  • NFC Akıllı Telefon İletişimi

    VAR

  • Yeni Yıkama Programı İndirme

    VAR

  • Dokunmatik Büyük LCD Ekran

    VAR

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Enerji Sınıfı A+++(-20%)

    VAR

  • Su Taşma Emniyeti

    VAR

  • Çamaşır Ağırlık Sensörü

    Var

  • Duşlama Sistemi

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Daha Geniş Kapak (350 mm)

    VAR

  • Geliştirilmiş Kazan Yapısı

    Var

  • Kazan Temizleme

    Var

  • Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

    Var

  • Yük Ağırlık Sensörü

    VAR

BOYUTLAR

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    600 x 640 x 850 mm (GxDxY)

PROGRAMLAR

  • Pamuklu

    Var

  • Büyük Pamuklu

    Var

  • Karışık

    Var

  • Ütü İstemeyen

    VAR

  • Yorgan

    Var

  • Hijyenik Yıkama

    VAR

  • Bebek Bakımı

    VAR

  • Narin

    Var

  • Leke Çıkartma

    Var

  • Spor Giysileri

    VAR

  • Koyu Renkliler

    VAR

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Hızlı 14 Dakika

    VAR

  • İndirilen Program

    Var

SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Suda Bekletme

    Var

  • Ekstra Durulama

    VAR

  • Kırışık Azaltma

    VAR

  • Yoğun

    VAR

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları