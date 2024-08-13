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Kurutma Makinesi 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Sensörü Enerji Sınıfı A++ Beyaz Renk

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Kurutma Makinesi 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Sensörü Enerji Sınıfı A++ Beyaz Renk

RH80T1AP6R

Kurutma Makinesi 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Sensörü Enerji Sınıfı A++ Beyaz Renk

ön

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
8kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 × 610 × 850
Ürün Tipi
Kurutucu
Turbowash
Var

Ana Özellikler

  • Gövde Rengi

    Beyaz

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    8

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 610 x 850

  • Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)

    A++

  • Isı Kaynağı Tipi

    Termistör

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    650 x 640 x 890

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 610 x 850

  • Ağırlık (kg)

    48

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    50

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Beyaz

  • Kapı Tipi

    Beyaz Çerçeve + PC Tonu

KAPASİTE

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    8

KUMANDA VE EKRAN

  • Ekran Tipi

    LED (7 segment) Beyaz

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Rakam Göstergesi

    Var

ÖZELLİKLER

  • Tip

    Kondenser Ev Tipi Kurutma Makinesi

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Isı Kaynağı Tipi

    Termistör

  • Kurutma Sensörü

    Var

  • Tesviye Ayakları

    4 Ayarlanabilir Ayak

ENERJİ

  • Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)

    A++

PROGRAMLAR

  • Bebek Giysileri

    Var

  • Hijyen

    Var

  • Dış Mekan

    Var

  • Hızlı 34

    Var

  • Gömlek 20

    Var

  • Sentetikler

    Var

  • Yün Yenileme

    Var

  • Pamuk

    Var

  • Karışık (Karışık Kumaş)

    Var

  • Yenile

    Var

  • Spor giyim

    Var

  • Havlular

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Kurutma Seviyesi

    Var

  • Raf Kuruluğu

    Var

  • Kurutma Süresi

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Tambur Işığı

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Enerji İzleme

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları