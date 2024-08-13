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Kurutma Makinesi 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Sensörü Enerji Sınıfı A++ Beyaz Renk
Kurutma Makinesi 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Sensörü Enerji Sınıfı A++ Beyaz Renk
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Gövde Rengi
Beyaz
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
8
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 610 x 850
-
Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)
A++
-
Isı Kaynağı Tipi
Termistör
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
650 x 640 x 890
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 610 x 850
-
Ağırlık (kg)
48
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
50
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Beyaz
-
Kapı Tipi
Beyaz Çerçeve + PC Tonu
KAPASİTE
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
8
KUMANDA VE EKRAN
-
Ekran Tipi
LED (7 segment) Beyaz
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
-
Rakam Göstergesi
Var
ÖZELLİKLER
-
Tip
Kondenser Ev Tipi Kurutma Makinesi
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
Isı Kaynağı Tipi
Termistör
-
Kurutma Sensörü
Var
-
Tesviye Ayakları
4 Ayarlanabilir Ayak
ENERJİ
-
Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)
A++
PROGRAMLAR
-
Bebek Giysileri
Var
-
Hijyen
Var
-
Dış Mekan
Var
-
Hızlı 34
Var
-
Gömlek 20
Var
-
Sentetikler
Var
-
Yün Yenileme
Var
-
Pamuk
Var
-
Karışık (Karışık Kumaş)
Var
-
Yenile
Var
-
Spor giyim
Var
-
Havlular
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Kurutma Seviyesi
Var
-
Raf Kuruluğu
Var
-
Kurutma Süresi
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Tambur Işığı
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Enerji İzleme
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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