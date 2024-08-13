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LG 8 Kg Kurutma Makinesi | Isı Pompalı
RH80T2AP6RM (TK).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG 8 Kg Kurutma Makinesi | Isı Pompalı

RH80T2AP6RM (TK).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
RH80T2AP6RM

LG 8 Kg Kurutma Makinesi | Isı Pompalı

front view
Gülümseyen bir baba ve kızının arkasında duran kurutma makinesi.

Sürdürülebilir Bakım için LG Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Yepyeni Bir Enerji Tasarrufu, Rahatlık ve Sağlıklı Kurutma Standardını Yaşayın.

*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

Isı Pompası

Isı Pompası ile Nazik Kurutmanın Keyfini Çıkarın

Düşük sıcaklıklarda kurutur, çamaşırlara zarar vermez.
  • Isıtıcılı Kurutma Makinesi
  • Isı Pompalı Kurutma Makinesi

*Giysilerin dokusuna göre değişiklik gösterebilir.

Her kumaş için kuruma süresinin farklı olduğu gösterilir.
Kurutma Sensörü

İlk Denemede İdeal Kurutma

Nem sensörünün kuruma süresini otomatik olarak optimize eden Sensor Dry ile çamaşırlarınızı ilk seferde ideal şekilde kurutun.

*Sonuçlar, gerçek çevre koşullarınıza bağlı olarak değişebilir.

"R290 soğutucu" işareti bulunur.

Soğutucu R290

R290 soğutuculu LG kurutma makinesi, R134a'dan daha düşük Küresel Isınma Potansiyeline sahiptir*.

*Küresel Isınma Potansiyeli: R290:3, R134a:1340

Görünür ve Zarif Tasarım

Çamaşır ve kurutma makineleri iç arka planda paralel olarak sıralanmıştır.

Çamaşır ve Kurutma Makinesi

İç arka planda kapıyı gören bir kurutma makinesi bulunuyor.

Kapı

İç arka planın içinde, kurutma makinesinin paneli büyütülüyor.

Kontrol Paneli

*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
8kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 × 610 × 850
Ürün Tipi
Kurutucu
Turbowash
Yok

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Renk

    Beyaz

  • Kapı Tipi

    Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı

  • Kapı Çerçevesi (Dış Çerçeve)

    Gümüş

  • Tambur Yanı

    Galvanize

  • Tambur Arkası

    Galvanize

KAPASITE

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    8,0

  • Tambur Hacmi (L)

    112,0

KONTROL VE EKRAN

  • Ekran tipi

    Tam Dokunmatik LCD

  • Rakam Göstergesi

    18:88

  • Alarmı Erteleyici

    1-23 saat

ÖZELLİKLER

  • Tip

    Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)

  • Isı Kaynağı Tipi

    Isı Pompası Elektrikli

  • Soğutucu Tipi/Miktarı

    R290/110 g

  • İnverter Motoru

    Var

  • Kurutma Sensörü

    Var

  • Tambur Işığı

    Var

  • Su Boşaltma Göstergesi

    Var

  • Tesviye Ayakları

    Var

  • Isı Pompası

    Var

ENERJİ

  • Enerji Verimliliği Sınıfı (Kurutma)

    A++

PROGRAMLAR

  • Pamuklı

    Var

  • Karışık (Karışık Kumaş)

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Tazeleme

    Var

  • Spor Giyim

    Var

  • Hassas Çamaşırlar

    Var

  • Havlu

    Var

  • Sentetik

    Var

  • Hızlı 34

    Var

  • Hijyen

    Var

  • Bebek Giyim

    Var

  • Dış Giyim

    Var

  • Yünlü Tazeleme

    Var

  • Gömlek 20

    Var

  • Kurutma Süresi

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Kurutma Seviyesi

    3 Seviye

  • Kurutma Süresi

    Var

  • Kırışıklık Önleyici

    Var

  • Çoçuk kilidi

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Ürün Boyutları (GxYxD mm)

    600 x 850 x 610

  • Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (mm)

    1.043

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    640 x 880 x 640

  • Ağırlık (kg)

    46,3

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    47,5

SEÇENEKLER/AKSESUARLAR

  • İstifleme Kiti

    Dahil değil

  • Tahliye Hortumu Kiti

    Dahil

BARKOD

  • Barkod

    8806091933089

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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