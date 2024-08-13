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LG 8 Kg Kurutma Makinesi | Isı Pompalı
*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Isı Pompası ile Nazik Kurutmanın Keyfini Çıkarın
*Giysilerin dokusuna göre değişiklik gösterebilir.
*Sonuçlar, gerçek çevre koşullarınıza bağlı olarak değişebilir.
*Küresel Isınma Potansiyeli: R290:3, R134a:1340
Görünür ve Zarif Tasarım
*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Renk
Taş Gümüş
-
Kapı Tipi
Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı
-
Kapı Pervazı (Dış Çerçeve)
Gümüş
-
Tambur Yanı
Galvanize
-
Tambur Arkası
Galvanize
KAPASITE
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
8,0
-
Tambur Hacmi (L)
112,0
KONTROL VE EKRAN
-
Ekran tipi
Tam Dokunmatik LCD
-
Rakam Göstergesi
18:88
-
Alarmı Erteleyici
1-23 saat
ÖZELLIKLER
-
Tip
Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)
-
Isı Kaynağı Tipi
Isı Pompası Elektrikli
-
Soğutucu Tipi/Miktarı
R290/110 g
-
İnverter Motoru
Var
-
Kurutma Sensörü
Var
-
Tambur Işığı
Var
-
Su Boşaltma Göstergesi
Var
-
Tesviye Ayakları
Var
-
Isı Pompası
Var
ENERJI
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (Kurutma)
A++
PROGRAMLAR
-
Pamuklı
Var
-
Karışık (Karışık Kumaş)
Var
-
Yorgan
Var
-
Tazeleme
Var
-
Spor Giyim
Var
-
Hassas Çamaşırlar
Var
-
Havlu
Var
-
Sentetik
Var
-
Hızlı 34
Var
-
Hijyen
Var
-
Bebek Giyim
Var
-
Dış Giyim
Var
-
Yünlü Tazeleme
Var
-
Gömlek 20
Var
-
Kurutma Süresi
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Kurutma Seviyesi
3 Seviye
-
Kurutma Süresi
Var
-
Kırışıklık Önleyici
Var
-
Çoçuk kilidi
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
600 x 850 x 610
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (mm)
1.043
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
640 x 880 x 640
-
Ağırlık (kg)
46,3
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
47,5
SEÇENEKLER/AKSESUARLAR
-
İstifleme Kiti
Dahil değil
-
Tahliye Hortumu Kiti
Dahil
BARKOD
-
Barkod
8806091933089
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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