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LG 9 Kg Kurutma Makinesi | Enerji Tasarrufu 9 kg İkili Isı Pompası ile Üstün Kurutma | Gümüş
EL_RH90V3AV0N_TK(D).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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Destek

LG 9 Kg Kurutma Makinesi | Enerji Tasarrufu 9 kg İkili Isı Pompası ile Üstün Kurutma | Gümüş

EL_RH90V3AV0N_TK(D).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
RH90V3AV0N

LG 9 Kg Kurutma Makinesi | Enerji Tasarrufu 9 kg İkili Isı Pompası ile Üstün Kurutma | Gümüş

front view

Enerji Tasarrufu ve Dayanıklılık

  • LG DUAL Inverter Heat Pump™ kurutma makinesi iki silindirle ,ısı pompalı kurutma makinesi tek silindirle çalışır.

Güvenebileceğiniz Kurutma Performansı

10 yıllık garantiyle desteklenen A enerji tasarruflu DUAL Inverter Heat Pump™ kurutma makinesi ile tasarruf edin.

*A+++'dan D ölçeğine kadar çeşitli enerji verimliliği sınıflarında. IEC standardına göre, Enerji Modunda Pamuklu programı.

LG Kurutma Makinesi ile Bakterilerin %99,9'unu Ortadan Kaldırın

Allergy Care, alerjiye neden olabilecek bakterileri ve canlı toz akarlarını %99,9 oranında azaltır.

 

*TÜV SUD gözetiminde test edilen LG kurutma makinesi, Allergy Care programı ile bakterilerin (S. aureus, P. aeruginosa ve K. pneumoniae) %99,9'unu ortadan kaldırır. *BAF (British Allergy Foundation) tarafından onaylanan Allergy Care programı, canlı ev tozu akarlarının %99,9'unu ortadan kaldırır.

Çıkarılan İkili Filtre gösterilir

İkili Filtre, İki Kat Temizlik

Tek bir saç telinin bile geçemeyeceği İkili Filtre ile tüy ve tozu en aza indirin.
Katlanmış dört kıyafet

İlk Denemede İdeal Kurutma

Nem sensörünün kuruma süresini otomatik olarak optimize eden Sensor Dry ile çamaşırlarınızı ilk seferde ideal şekilde kurutun.

*Sonuçlar, gerçek çevre koşullarınıza bağlı olarak değişebilir.

Otomatik Temizleme Kondenseri

Rahat Temizleme Sağlayan Kondenser

Kendi kendini temizleyen Otomatik Temizleme Kondenseriyle sorunsuz bakım özelliğine kavuşun.

*Giysilerin dokusuna göre değişiklik gösterebilir.
**Kondenserin temizliği, çalışma ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
***"Otomatik temizleme özellikli kondenserin" çalıştırılma sıklığı, çamaşırın boyutuna ve ilk nem miktarına bağlı olarak değişebilir.

Yoğun Günlerde Hızlı Kurutma

Daha hızlı kuruma ile zamandan tasarruf etmek veya Eco Hybrid™ teknolojisi ile enerji tasarrufu yapmak elinizde.

Enerji Modu: %15'e Varan Enerji Tasarrufu

Zaman Modu: %18'e Varan Zaman Tasarrufu

*Nisan 2018 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir, 9 kg IEC standardında yükle pamuklu programın Zaman ve Enerji Modu karşılaştırması. (RC90U2AV3W)

Giysiler İlk Aldığınız Gündeki Gibi

Düşük sıcaklıkta kurutma özelliği ile en sevdiğiniz giysilerin çekmesini veya hasar görmesini önleyin.

*Giysilerin dokusuna göre değişiklik gösterebilir.

ÖZET

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BOYUTLAR

RH90V3AV0N-NEW
KAPASITE
9 kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 660 x 850
Ürün Tipi
Kurutucu
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)

    9

  • Kurutma Makinesi Tipi

    Kondenser

  • Enerji

    A++

  • Yıllık Enerji Tüketimi (AEc)

    228,0 kWh/yıl

  • Otomatik Tamburlu Kurutma Makinesi

    Var

  • Edry , Edry1/2 (kWh)

    1,91 kWh / 1,03 kWh

  • Tam yükte güç tüketimi Kapalı Mod (Po)

    0,18 W

  • Tam yükte güç tüketimi Açık Mod (Pi)

    0,18 W

  • Açık Bırakılma Modu Süresi

    10 dk

  • Standart Program

    Pamuklu Enerji Dolap

  • Ağırlıklı Program Süresi (Tt)

    169 dakika

  • Tam Yükleme Süresi (Tdry)

    230 dakika

  • Kısmi Yükleme Süresi (Tdry1/2)

    124 dakika

  • Yoğunlaşma Verimliliği

    A

  • Ağırlıklı Yoğunlaşma Verimliliği (Ct)

    91%

  • Tam Yük (Cdry)

    91%

  • Yarım Yük (Cdry1/2)

    91%

  • Ses gücü seviyesi

    64dB

  • Dual Inverter Heat Pump

    Var

TASARIM

  • Gövde Rengi

    Beyaz

  • Kapı Tipi

    Mat

  • Ekran Arka Plan Rengi

    Tümüyle Siyah

  • Kontrol Düğmesi

    Beyaz

  • Düğme Deko

    Beyaz

ÖZELLIK

  • Ekran

    Büyük LED (2 ton)

  • Pencere Düğmesi

    Dokunmatik düğme

  • Tambur

    Paslanmaz Tambur

  • Üst Plaka

    Kart (LPM)

  • Kabin

    Boyalı Çelik

  • Kontrol Paneli

    Plastik

  • Kendi Kendini Temizleme işlevi

    Var

  • Tambur Işığı

    Var

  • Hibrit

    Var

KURUTMA PROGRAMI

  • Genel - Pamuklu

    Var

  • Genel - Karışık Kumaş

    Var

  • Genel - Kolay Program

    Var

  • Özel - Yorgan

    Var

  • Özel - Havlu

    Var

  • Özel - Allergy Care

    Var

  • Özel - Hızlı 30

    Var

  • Özel - Spor Giyim

    Var

  • Özel - Yünlü

    Var

  • Özel - Hassas

    Var

  • Kurutma Süresi - Raf Kuruluğu

    Var

  • Kurutma Süresi - Soğuk Hava

    Var

  • Kurutma Süresi - Ilık

    Var

  • Program İndirme

    Var

AKILLI İŞLEV

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Wi-Fi

    Var

EK İŞLEV

  • Erteleme

    Var

  • Favori

    Var

  • Kırışıklık Önleyici

    Var

  • Tambur Işığı

    Var

  • Uzaktan Başlatma

    Var

SEÇENEK

  • Daha Fazla Süre

    Var

  • Daha Az Süre

    Var

  • Eko Hibrit (Enerji veya Zaman)

    Var

  • Sesli Uyarı (Açık / Kapalı)

    Var

KURUTMA SEVIYESI

  • Ütü

    Var

  • Dolap

    Var

  • Ekstra

    Var

SENSÖR

  • Termistör

    3 ADET

  • Nem Sensörü

    Var

  • Kapı S/W

    Var

  • Su Sensörü

    Var

  • Filtre Sensörü

    Var

KOLAYLIK

  • Program Sonu Sesi

    Var

  • Kalan Süre

    Var

  • Kurutma Adımı

    Var

  • Filtre Temizleme

    Var

  • Su Boşaltma

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Tambur Işığı (LED Lamba)

    Var

  • Enerji İzleme

    Var

  • Filtre Sensörü

    Var

  • Ayak Ayarlama

    Var

  • Ters Çevrilebilir Kapı

    Var

BOYUTLAR

  • Boyutlar (GxDxY mm)

    600×690×850

  • Kutu Boyutuları (GxDxY mm)

    660×702×920

  • Ağırlık (kg)

    57

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    60

AKSESUARLAR

  • Aksesuar hortum

    Var

DIĞER BILGILER

  • Soğutucu Tipi

    R290

  • Soğutucu Miktarı

    145 gr

  • Çekmece Kapasitesi

    4,9 ℓ

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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