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LG 9 Kg Kurutma Makinesi | Enerji Tasarrufu 9 kg İkili Isı Pompası ile Üstün Kurutma | Gümüş
LG 9 Kg Kurutma Makinesi | Enerji Tasarrufu 9 kg İkili Isı Pompası ile Üstün Kurutma | Gümüş
Enerji Tasarrufu ve Dayanıklılık
-
LG DUAL Inverter Heat Pump™ kurutma makinesi iki silindirle ,ısı pompalı kurutma makinesi tek silindirle çalışır.
-
Güvenebileceğiniz Kurutma Performansı
*A+++'dan D ölçeğine kadar çeşitli enerji verimliliği sınıflarında. IEC standardına göre, Enerji Modunda Pamuklu programı.
LG Kurutma Makinesi ile Bakterilerin %99,9'unu Ortadan Kaldırın
Allergy Care, alerjiye neden olabilecek bakterileri ve canlı toz akarlarını %99,9 oranında azaltır.
*TÜV SUD gözetiminde test edilen LG kurutma makinesi, Allergy Care programı ile bakterilerin (S. aureus, P. aeruginosa ve K. pneumoniae) %99,9'unu ortadan kaldırır. *BAF (British Allergy Foundation) tarafından onaylanan Allergy Care programı, canlı ev tozu akarlarının %99,9'unu ortadan kaldırır.
*Sonuçlar, gerçek çevre koşullarınıza bağlı olarak değişebilir.
*Giysilerin dokusuna göre değişiklik gösterebilir.
**Kondenserin temizliği, çalışma ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
***"Otomatik temizleme özellikli kondenserin" çalıştırılma sıklığı, çamaşırın boyutuna ve ilk nem miktarına bağlı olarak değişebilir.
Yoğun Günlerde Hızlı Kurutma
*Nisan 2018 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir, 9 kg IEC standardında yükle pamuklu programın Zaman ve Enerji Modu karşılaştırması. (RC90U2AV3W)
Giysiler İlk Aldığınız Gündeki Gibi
*Giysilerin dokusuna göre değişiklik gösterebilir.
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)
9
-
Kurutma Makinesi Tipi
Kondenser
-
Enerji
A++
-
Yıllık Enerji Tüketimi (AEc)
228,0 kWh/yıl
-
Otomatik Tamburlu Kurutma Makinesi
Var
-
Edry , Edry1/2 (kWh)
1,91 kWh / 1,03 kWh
-
Tam yükte güç tüketimi Kapalı Mod (Po)
0,18 W
-
Tam yükte güç tüketimi Açık Mod (Pi)
0,18 W
-
Açık Bırakılma Modu Süresi
10 dk
-
Standart Program
Pamuklu Enerji Dolap
-
Ağırlıklı Program Süresi (Tt)
169 dakika
-
Tam Yükleme Süresi (Tdry)
230 dakika
-
Kısmi Yükleme Süresi (Tdry1/2)
124 dakika
-
Yoğunlaşma Verimliliği
A
-
Ağırlıklı Yoğunlaşma Verimliliği (Ct)
91%
-
Tam Yük (Cdry)
91%
-
Yarım Yük (Cdry1/2)
91%
-
Ses gücü seviyesi
64dB
-
Dual Inverter Heat Pump
Var
TASARIM
-
Gövde Rengi
Beyaz
-
Kapı Tipi
Mat
-
Ekran Arka Plan Rengi
Tümüyle Siyah
-
Kontrol Düğmesi
Beyaz
-
Düğme Deko
Beyaz
ÖZELLIK
-
Ekran
Büyük LED (2 ton)
-
Pencere Düğmesi
Dokunmatik düğme
-
Tambur
Paslanmaz Tambur
-
Üst Plaka
Kart (LPM)
-
Kabin
Boyalı Çelik
-
Kontrol Paneli
Plastik
-
Kendi Kendini Temizleme işlevi
Var
-
Tambur Işığı
Var
-
Hibrit
Var
KURUTMA PROGRAMI
-
Genel - Pamuklu
Var
-
Genel - Karışık Kumaş
Var
-
Genel - Kolay Program
Var
-
Özel - Yorgan
Var
-
Özel - Havlu
Var
-
Özel - Allergy Care
Var
-
Özel - Hızlı 30
Var
-
Özel - Spor Giyim
Var
-
Özel - Yünlü
Var
-
Özel - Hassas
Var
-
Kurutma Süresi - Raf Kuruluğu
Var
-
Kurutma Süresi - Soğuk Hava
Var
-
Kurutma Süresi - Ilık
Var
-
Program İndirme
Var
AKILLI İŞLEV
-
Smart Diagnosis
Var
-
Wi-Fi
Var
EK İŞLEV
-
Erteleme
Var
-
Favori
Var
-
Kırışıklık Önleyici
Var
-
Tambur Işığı
Var
-
Uzaktan Başlatma
Var
SEÇENEK
-
Daha Fazla Süre
Var
-
Daha Az Süre
Var
-
Eko Hibrit (Enerji veya Zaman)
Var
-
Sesli Uyarı (Açık / Kapalı)
Var
KURUTMA SEVIYESI
-
Ütü
Var
-
Dolap
Var
-
Ekstra
Var
SENSÖR
-
Termistör
3 ADET
-
Nem Sensörü
Var
-
Kapı S/W
Var
-
Su Sensörü
Var
-
Filtre Sensörü
Var
KOLAYLIK
-
Program Sonu Sesi
Var
-
Kalan Süre
Var
-
Kurutma Adımı
Var
-
Filtre Temizleme
Var
-
Su Boşaltma
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Tambur Işığı (LED Lamba)
Var
-
Enerji İzleme
Var
-
Filtre Sensörü
Var
-
Ayak Ayarlama
Var
-
Ters Çevrilebilir Kapı
Var
BOYUTLAR
-
Boyutlar (GxDxY mm)
600×690×850
-
Kutu Boyutuları (GxDxY mm)
660×702×920
-
Ağırlık (kg)
57
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
60
AKSESUARLAR
-
Aksesuar hortum
Var
DIĞER BILGILER
-
Soğutucu Tipi
R290
-
Soğutucu Miktarı
145 gr
-
Çekmece Kapasitesi
4,9 ℓ
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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