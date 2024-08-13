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Kurutmalı Çamaşır Makinesi Buharlı 17 Kg Yıkama / 10 Kg Kurutma TrueSteam WiFi E/F Enerji Sınıfı Metalik Gri
Energy label.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Buharlı 17 Kg Yıkama / 10 Kg Kurutma TrueSteam WiFi E/F Enerji Sınıfı Metalik Gri

Energy label.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F0L2CRV2T

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Buharlı 17 Kg Yıkama / 10 Kg Kurutma TrueSteam WiFi E/F Enerji Sınıfı Metalik Gri

F0L2CRV2T

ÖZET

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BOYUTLAR

F0L2CRV2T
KAPASITE
17/10 kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
700x770x990 mm
Ürün Tipi
Solo Çamaşır Makineleri
Turbowash
var

Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    17

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    E

  • Buhar

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Paslanmaz Gümüş

KAPASİTE

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    10

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    17

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    Var

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    700 x 990 x 770

  • Ekran Tipi

    LED

  • Ağırlık (kg)

    94

ÖZELLİKLER

  • 6 Hareketli DD

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Buhar

    Var

  • TurboYıkama

    Var

ENERJİ

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    E

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Var

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Bebek Bakımı

    Var

  • Soğuk Yıkama

    Var

  • Renk Bakımı

    Var

  • İndirilmiş Döngü

    Var

  • Hijyen

    Var

  • Hızlı Yıkama

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Var

  • Küvet Temizliği

    Var

  • Durulama

    Var

  • Yün (Elde/Yün)

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Wi-Fi

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Ön Yıkama

    Var

  • Uzaktan Başlatma

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Sıkma

    Var

  • Buhar

    Var

  • Sıcaklık

    Soğuk/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

  • TurboWash

    Var

  • Soğuk Yıkama

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Program İndirme

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları