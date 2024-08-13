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Kurutmalı Çamaşır Makinesi Buharlı 14 Kg Yıkama / 8 Kg Kurutma TurboWash F Enerji Sınıfı Metalik Gri
MEZ68508873  F0L9DGP2S   23.12.8变更.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Buharlı 14 Kg Yıkama / 8 Kg Kurutma TurboWash F Enerji Sınıfı Metalik Gri

MEZ68508873  F0L9DGP2S   23.12.8变更.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F0L9DGP2S

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Buharlı 14 Kg Yıkama / 8 Kg Kurutma TurboWash F Enerji Sınıfı Metalik Gri

önden görünüm

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
14/8kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
645 x 770 x 940
Ürün Tipi
Kurutmalı Çamaşır Makineleri
Turbowash
Var

Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    14

  • Buhar

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Kapı Tipi

    Temperli Cam

KAPASİTE

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    8

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    14

KUMANDA VE EKRAN

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    710 x 1020 x 795

  • Alarmı Erteleyici

    Var

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    645 x 940 x 770

  • Ekran Tipi

    Beyaz LED

  • Ağırlık (kg)

    81

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    87

ÖZELLİKLER

  • AI DD

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Buhar

    Var

  • TrueSteam

    Var

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Var

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • TurboYıkama

    Var

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Var

  • Pamuk

    Var

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Bebek Bakımı

    Var

  • Hassas Ürünler

    Var

  • İndirilmiş Döngü

    Var

  • Hijyen

    Var

  • Hızlı Yıkama

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Var

  • Leke Bakımı

    Var

  • Küvet Temizliği

    Var

  • Durulama

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Wi-Fi

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Ön Yıkama

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Sıkma

    Var

  • Buhar

    Var

  • Sıcaklık

    Soğuk/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

  • TurboWash

    Var

  • Yıkama

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Sürüm 3.0

  • Program İndirme

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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