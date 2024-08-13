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8/5KG DURMAKSIZIN YIKAMA & KURUTMA, Yıkama Performansı: A+++ (- 40%), 8kg Yıkama, 5kg Kurutma, 1400 Devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Anti-alerjik, True Steam™, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis, Eko Dry

Teknik Özellikler

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8/5KG DURMAKSIZIN YIKAMA & KURUTMA, Yıkama Performansı: A+++ (- 40%), 8kg Yıkama, 5kg Kurutma, 1400 Devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Anti-alerjik, True Steam™, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis, Eko Dry

F14U2TDHP1N

8/5KG DURMAKSIZIN YIKAMA & KURUTMA, Yıkama Performansı: A+++ (- 40%), 8kg Yıkama, 5kg Kurutma, 1400 Devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Anti-alerjik, True Steam™, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis, Eko Dry

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Tüm Özellikler

KAPASITE

  • Yıkama Kapasitesi (kg)

    8

  • Kurutma Kapasitesi (kg)

    5

GENEL ÖZELLIKLER

  • Renk

    Beyaz

  • Motor Türü

    6 motion Direct Drive

  • Ekran Tipi

    LED

  • Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)

    1400 Dev/Dk

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • Enerji Sınıfı

    A+++ (-40%)

  • Yeni Yıkama Program İndirme

    Var

  • Gerçek Buharlı Yıkama

    Var

  • Sadece Buharlı Ferahlatma

    Var

  • Yumuşatıcı Etkili Buhar Fonksiyonu

    Var

  • Antialerjik Program

    Var

  • Smart Diagnosis™/ Akıllı Teşhis

    Var

  • NFC Smart

    Var

  • Eco Dry

    Var

YIKAMA PROGRAMLARI

  • Gentle Care (Narin +Yünlü)

    Var

  • Hızlı 30

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Pamuklu

    Var

  • Anti Alerjik Yıkama

    Var

  • Karışık

    Var

  • Spor Giysiler

    Var

  • İndirilen Programlar

    Var

  • Yıkama+Kurutma

    Var

  • Sadece Buharla Ferahlatma

    Var

  • Direkt Giyme

    Var

  • Leke Çıkarma

    Var

SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Suda Bekletme

    Var

  • Ekstra Durulama

    Var

  • Buharlı Yumuşatma

    Var

  • Buharlı Yıkama

    Var

BOYUT

  • G x Y x D (mm)

    600 x 850 x 580

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları