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8/5KG DURMAKSIZIN YIKAMA & KURUTMA, Yıkama Performansı: A+++ (- 40%), 8kg Yıkama, 5kg Kurutma, 1400 Devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Anti-alerjik, True Steam™, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis, Eko Dry
8/5KG DURMAKSIZIN YIKAMA & KURUTMA, Yıkama Performansı: A+++ (- 40%), 8kg Yıkama, 5kg Kurutma, 1400 Devir, 10 Yıl 6 Motion Direct Drive Motor Garantisi, 22 Yıl VDE Onaylı Motor, Anti-alerjik, True Steam™, Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis, Eko Dry
Tüm Özellikler
KAPASITE
-
Yıkama Kapasitesi (kg)
8
-
Kurutma Kapasitesi (kg)
5
GENEL ÖZELLIKLER
-
Renk
Beyaz
-
Motor Türü
6 motion Direct Drive
-
Ekran Tipi
LED
-
Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)
1400 Dev/Dk
-
10 Yıl Motor Garantisi
Var
-
Enerji Sınıfı
A+++ (-40%)
-
Yeni Yıkama Program İndirme
Var
-
Gerçek Buharlı Yıkama
Var
-
Sadece Buharlı Ferahlatma
Var
-
Yumuşatıcı Etkili Buhar Fonksiyonu
Var
-
Antialerjik Program
Var
-
Smart Diagnosis™/ Akıllı Teşhis
Var
-
NFC Smart
Var
-
Eco Dry
Var
YIKAMA PROGRAMLARI
-
Gentle Care (Narin +Yünlü)
Var
-
Hızlı 30
Var
-
Yorgan
Var
-
Pamuklu
Var
-
Anti Alerjik Yıkama
Var
-
Karışık
Var
-
Spor Giysiler
Var
-
İndirilen Programlar
Var
-
Yıkama+Kurutma
Var
-
Sadece Buharla Ferahlatma
Var
-
Direkt Giyme
Var
-
Leke Çıkarma
Var
SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Suda Bekletme
Var
-
Ekstra Durulama
Var
-
Buharlı Yumuşatma
Var
-
Buharlı Yıkama
Var
BOYUT
-
G x Y x D (mm)
600 x 850 x 580
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
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