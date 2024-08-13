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Kurutmalı Çamaşır Makinesi Buharlı 17 Kg Yıkama / 10 Kg Kurutma TrueSteam WiFi A+++ Enerji Sınıfı Metalik Gri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Buharlı 17 Kg Yıkama / 10 Kg Kurutma TrueSteam WiFi A+++ Enerji Sınıfı Metalik Gri

F2K2CHK2T

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Buharlı 17 Kg Yıkama / 10 Kg Kurutma TrueSteam WiFi A+++ Enerji Sınıfı Metalik Gri

ÖZET

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KAPASITE
17 Kg Yıkama + 10 Kg Kurutma
Boyutlar (G*D*Y mm)
700 x 770 x 990
Ürün Tipi
Kurutmalı Çamaşır Makineleri
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

GENEL ÖZELLIKLER

  • Yıkama Kapasitesi

    17 Kg

  • Kurutma Kapasitesi (Hybrid)

    10 Kg

  • Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)

    1000 Dev/Dk

  • 6 Motion Inverter Direct Drive Motor

    Var

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • Buharlı Yıkama

    TrueSteam™

  • TrueSteam™ Buharla Tazeleme

    VAR

  • 59 Dakikada TurboWash™

    Var

  • WiFi Kablosuz Uzaktan Bağlantı

    VAR

  • Wifi Yeni Yıkama Programı İndirme

    VAR

  • Durdur Çamaşır Ekle Düğmesi

    Var

  • Enerji Sınıfı

    A+++ (-40%)

  • Kazan İç Aydınlatma

    VAR

  • Kazan İçi İkili Su Püskürtme

    VAR

  • Smart Diagnosis™/ Akıllı Teşhis

    Var

  • Paslanmaz Çelik

    VAR

  • LED Ekran

    VAR

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Su Taşma Emniyeti

    Var

  • Çamaşır Ağırlık Sensörü

    Var

  • Duşlama Sistemi

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Geliştirilmiş Kazan Yapısı

    Var

  • Kazan Temizleme Özelliği

    Var

PROGRAMLAR

  • Pamuklu

    Var

  • Büyük Pamuklu

    Var

  • Karışık

    Var

  • Kırışık Önleme

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Anti-Alerjik

    Var

  • Buharla Tazeleme

    Var

  • Hijyenik

    VAR

  • Bebek

    VAR

  • Spor Giysiler

    Var

  • Yünlü

    Var

  • Durulama+Sıkma

    Var

  • Yıkama+Kurutma

    Var

  • Hızlı Yıkama

    VAR

  • Sessiz Yıkama

    Var

  • Direkt Giy

    VAR

  • Yatak Örtüsü

    VAR

  • Hızlı Yıkama+Kurutma

    VAR

  • İndirilen Program

    Var

SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Hafif Yıkama

    Var

  • Yoğun Yıkama

    Var

  • Ekstra Durulama

    VAR

  • Buharla Yumuşatma

    Var

  • Turbo Kurutma

    Var

BOYUTLAR

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    700 x 770 x 990

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları