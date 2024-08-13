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8 Kg Yıkama + 5 Kg Kurutma, A+++, 1400 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™
8 Kg Yıkama + 5 Kg Kurutma, A+++, 1400 Devir, NFC Akıllı Telefon İletişimi, Smart Diagnosis™
Tüm Özellikler
GENEL ÖZELLIKLER
-
Yıkama Kapasitesi
8 Kg
-
Kurutma Kapasitesi
5 Kg
-
Maksimum Sıkma Devri (Devir/Dakika)
1400 Dev/Dk
-
6 Motion Inverter Direct Drive Motor
Var
-
10 Yıl Motor Garantisi
Var
-
NonSpa Steam™
VAR
-
NFC Akılı Telefon İletişimi
Var
-
NFC Yeni Yıkama Programı İndirme
Var
-
Durdur Çamaşır Ekle Düğmesi
Var
-
Enerji Sınıfı
A+++
-
Smart Diagnosis™/ Akıllı Teşhis
Var
-
Beyaz LED Ekran
Var
-
Zaman Erteleme
Var
-
Su Taşma Emniyeti
Var
-
Çamaşır Ağırlık Sensörü
Var
-
Duşlama Sistemi
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Geniş Kapak (300 mm)
VAR
-
Geliştirilmiş Kazan Yapısı
Var
-
Kazan Temizleme Özelliği
Var
PROGRAMLAR
-
Pamuklu
Var
-
Büyük Pamuklu
Var
-
Karışık
Var
-
Kırışık Önleme
Var
-
Yorgan
Var
-
Narin
Var
-
Spor Giysiler
Var
-
Yıkama+Kurutma
Var
-
Direkt Giy
VAR
-
Hassas
Var
-
İndirilen Program
Var
SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Ekstra Durulama
VAR
-
Favori
Var
-
Sadece Sıkma
Var
BOYUTLAR
-
Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)
600 x 560 x 850mm (GxDxY)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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