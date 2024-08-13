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10,5 Kg Yıkama + 7 Kg Kurutma TWINWash uyumlu "A+++(-40%)", 1400 Devir, TrueSteam™ Buhar, WiFi Kablosuz Uzaktan Bağlantı

Teknik Özellikler

İncelemeler

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10,5 Kg Yıkama + 7 Kg Kurutma TWINWash uyumlu "A+++(-40%)", 1400 Devir, TrueSteam™ Buhar, WiFi Kablosuz Uzaktan Bağlantı

F4J9JHP2TD

10,5 Kg Yıkama + 7 Kg Kurutma TWINWash uyumlu "A+++(-40%)", 1400 Devir, TrueSteam™ Buhar, WiFi Kablosuz Uzaktan Bağlantı

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Tüm Özellikler

ÖZELLIKLER

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    600 x 610 x 850

  • Kapasite (kg)

    10,5

  • Kuruma Kapasite (kg)

    7

  • Enerji Sınıfı

    A

  • Renk

    Metalik

  • Kurutma Özelliği

    Var

  • Max Devir

    1400

  • 6 Motion Inverter Direct Drive Motor

    Var

  • TrueSteam™/Buharla temizleme

    Var

  • SmartThinQ™/WiFi

    Var

  • Durdur Çamaşır Ekle Özelliği

    Var

  • Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

    Var

  • Kontrol Paneli

    Dokunmatik Ekran

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Kazan için Su Püskürtme Sistemi

    Var

  • Anti Alerjik Program

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Kazan Temizleme

    Var

  • Eğimli Kazan sistemi

    Var

  • İndirilen Program

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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