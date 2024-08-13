We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kurutmalı Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama / 5 Kg Kurutma 1400 Devir Buharlı Steam™ WiFi E Enerji Sınıfı Beyaz
Kurutmalı Çamaşır Makinesi 9 Kg Yıkama / 5 Kg Kurutma 1400 Devir Buharlı Steam™ WiFi E Enerji Sınıfı Beyaz
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLIKLER
-
Inverter Direct Drive™
Var (DD Sonrası)
-
AI DD
Var
-
Steam™ (True/Spa/-)
Spa
-
6 Hareket
Var
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
E
-
Öğe Ekleme
Var
-
Smart Diagnosis
Var
-
Wifi (Wifi Kontrolü)
Var
ÖZELLIKLER
-
Gövde Rengi
Beyaz
-
Kapı
Beyaz+Cam
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
9
-
Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)
5
-
Sıkma Devri
1400/1200/1000/800/400/Sıkma Yok
-
Değişken Sıcaklık (℃)
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Su Besleme (Sıcak/Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Bekletme Gücü Sıfır
Var
-
Kapı Düğmesi Tipi
Otomatik Kapı
-
Kapı Açılma Açısı (º)
150
-
Tambur Hacmi (litre)
59
-
Tambur Kaldırıcı
Çelik Kaldırıcı
-
Program Seçici
Düğmeli + Dokunmatik
-
Ekran Tipi
Beyaz LED
-
Erteleme Zamanlayıcı
3-19 saat
-
Başlatma/Duraklatma Göstergesi
Var
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
YIKAMA PROGRAMI
-
Program Sayısı
14
-
Pamuklu
Var
-
Pamuklu +
Var
-
Karışık Kumaş
Var
-
Kolay Program
Var
-
Allergy Care (TrueSteam veya SpaSteam)
Var
-
Baby Steam Care (Sadece SpaSteam)
Var
-
Sessiz Yıkama
Var
-
Program İndirme (Varsayılan Durulama + Sıkma)
Var
-
Yıkama + Durulama (Sadece WD)
Var (5 kg)
-
Hassas
Var
-
Elde/Yün
Var
-
Hızlı 30
Var
EK SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Zaman Erteleme (Erteleme Sonu)
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Yalnızca Sıkma
Var
-
Sesli Uyarı Açık/Kapalı
Var
-
Tambur Temizleme
Var
-
Yoğun
Var
-
Normal
Var
-
Durulama +
Var
-
Normal Eko
Var
-
Düşük Sıcaklık
Var
-
Ütü
Var
-
Dolap
Var
İNDİRİLEN PROGRAM
-
Bebek Giyim
Var
-
Çocuk Giyim
Var
-
Okul Forması
Var
-
Yüzme Giyim
Var
-
Yağmurlu Mevsim
Var
-
Egzersiz Kıyafeti
Var
-
Kotlar
Var
-
Battaniye
Var
-
Ter Lekesi
Var
-
Tek Kıyafet
Var
-
Renkli Program
Var
-
Sessiz Yıkama
Var
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Hızlı Yıkama + Kurutma
Var
-
Kurutma 30
Var
-
Kurutma 60
Var
-
Turbo Kurutma
Var
-
Gömlek Kurutma
Var
BOYUT
-
Boyutlar (G x Y x D mm)
600 x 850 x 620
-
Kutu Boyutları (G x D x Y mm)
630 x 650 x 885
-
Ağırlık (kg)
69
-
Ambalaj Dahil Ağırlık (kg)
73
DİĞER SEÇENEKLER
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
D
-
Gürültü düzeyi - Yıkama (dBA)
52
-
Gürültü düzeyi - Sıkma (dBA)
75
-
Gürültü düzeyi - Kurutma (dBA)
56
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
uzatma
-
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.