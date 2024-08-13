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AI Direct Drive™ ve Steam+™ özellikli 9/6 kg Önden Yüklemeli Çamaşır ve Kurutma Makinesi
EL_F4V3VRW0WE.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

AI Direct Drive™ ve Steam+™ özellikli 9/6 kg Önden Yüklemeli Çamaşır ve Kurutma Makinesi

EL_F4V3VRW0WE.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4V3VRW0WE

AI Direct Drive™ ve Steam+™ özellikli 9/6 kg Önden Yüklemeli Çamaşır ve Kurutma Makinesi

F4V3VRW0WE

ÖZET

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BOYUTLAR

Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    A

  • Buhar

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Beyaz

  • Kapı Tipi

    Temperli Cam

KAPASİTE

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    6

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

KUMANDA VE EKRAN

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    660 x 890 x 660

  • Alarmı Erteleyici

    Var

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • Ekran Tipi

    Beyaz LED

  • Ağırlık (kg)

    73

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    77

ÖZELLİKLER

  • AI DD

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Buhar

    Var

  • TrueSteam

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Var

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

ENERJİ

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    A

PROGRAMLAR

  • Pamuk

    Var

  • Bebek Buhar Bakımı

    Var

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Hassas Ürünler

    Var

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Var

  • Hız14

    Var

  • Küvet Temizliği

    Var

  • Yıkama+Kurulama

    Var

  • Yün (Elde/Yün)

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Ön Yıkama

    Var

  • Durulama +

    Var

  • Sıkma

    Var

  • Buhar

    Var

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

  • Yıkama

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Sürüm 3.0

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları