We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
9 Kg Yıkama, 6 Kg Kurutma ,A , 1400 Devir, Buharlı, AI DD™ ,Wi-Fi
9 Kg Yıkama, 6 Kg Kurutma ,A , 1400 Devir, Buharlı, AI DD™ ,Wi-Fi
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
Kapasite
9/6 Kg
-
AI DD (Yapay Zeka)
Var
-
Inverter Direct Drive™
Var (DD Sonrası)
-
Steam™ (True/Spa/-)
Buhar
-
6 Hareket
Var
-
Öğe Ekleme
Var
-
Akıllı İşlev - Smart Diagnosis
Sürüm 3.0
-
Akıllı İşlev - Wifi (Wifi Kontrolü)
Var
-
Kontrol - Ekran Tipi
Beyaz LED
YIKAMA PROGRAMI
-
Program Sayısı
14
-
Genel - Pamuklu
Var
-
Genel - Pamuklu +
Var
-
Genel - Karışık (Karışık Kumaş)
Var
-
Genel - Kolay Program
Var
-
Bakım - Allergy Care (TrueSteam veya SpaSteam)
Var
-
Bakım - Baby Steam Care
Var
-
Özel - Sessiz Yıkama
Var
-
Özel - Program İndirme (Varsayılan Durulama + Sıkma)
Var
-
Özel - Yıkama + Durulama
Var
-
Özel - Hassas
Var
-
Özel - Yünlüler (El/Yün)
Var
-
Özel - Hızlı 30
Var
EK SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Zaman Erteleme (Erteleme Sonu)
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Sesli Uyarı Açık/Kapalı
Var
-
Tambur Temizleme
Var
-
Yıkama Seçeneği - Yoğun
Var
-
Durulama Seçeneği - Durulama +
Var
-
Kurutma Seçeneği - Normal Eko
Var
-
Kurutma Seçeneği - Düşük Sıcaklık
Var
-
Kurutma Seçeneği - Ütü
Var
-
Kurutma Seçeneği - Eco Hybrid
Var
BOYUTLAR
-
Boyutlar (GxDxY mm)
600 x 560 x 850
-
Kutu Boyutları (GxDxY mm)
660 x 660 x 890
-
Ağırlık (kg)
73
-
Ambalaj Dahil Ağırlık (kg)
77
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.