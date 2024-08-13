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9 Kg Yıkama, 6 Kg Kurutma ,A , 1400 Devir, Buharlı, AI DD™ ,Wi-Fi

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

9 Kg Yıkama, 6 Kg Kurutma ,A , 1400 Devir, Buharlı, AI DD™ ,Wi-Fi

F4V5VGP2T

9 Kg Yıkama, 6 Kg Kurutma ,A , 1400 Devir, Buharlı, AI DD™ ,Wi-Fi

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
9/6 Kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 560 x 850
Ürün Tipi
Kurutmalı Çamaşır Makineleri
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Kapasite

    9/6 Kg

  • AI DD

    Var

  • Inverter Direct Drive™

    Var

  • Steam™

    Buhar

  • 6 Hareket

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Akıllı İşlev - Smart Diagnosis

    Sürüm 3.0

  • Akıllı İşlev - Wifi (Wifi Kontrolü)

    Var

  • Kaplama - Gövde Rengi

    Metalik

  • Kaplama - Kapı

    Krom Çerçeve + Cam Kapı

  • Temel - Sıkma Devri

    1400/1200/1000/800/400/Sıkma Yok

  • Temel - Değişken Sıcaklık (℃)

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Temel - Su Besleme (Sıcak/Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Temel - Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Temel - Bekletme Gücü Sıfır

    Var

  • Temel - Kapı Düğmesi Tipi

    Otomatik Kapı

  • Temel - Tambur Hacmi (litre)

    68

  • Temel - Tambur Kaldırıcı

    Paslanmaz Çelik

  • Kontrol - Program Seçici

    Düğmeli + Dokunmatik

  • Kontrol - Ekran Tipi

    Beyaz LED

  • Kontrol - Başlatma/Duraklatma Göstergesi

    O (Başlatma Düğmesi Işığı)

  • Kontrol - Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Kontrol - Hata Mesajı Göstergesi

    Var

  • Kontrol - Hata Mesajı Alarmı

    Var

YIKAMA PROGRAMI

  • Program Sayısı

    14

  • Genel - Pamuklu

    Var

  • Genel - Pamuklu +

    Var

  • Genel - Karışık (Karışık Kumaş)

    Var

  • Genel - Kolay Program

    Var

  • Bakım - Allergy Care (TrueSteam veya SpaSteam)

    Var

  • Bakım - Baby Steam Care

    Var

  • Özel - Sessiz Yıkama

    Var

  • Özel - Program İndirme (Varsayılan Durulama + Sıkma)

    Var

  • Özel - Yıkama + Durulama (Sadece WD)

    Var

  • Özel - Hassas

    Var

  • Özel - Yünlüler (El/Yün)

    Var

  • Özel - Hızlı 30

    Var

EK SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Zaman Erteleme (Erteleme Sonu)

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Sesli Uyarı Açık/Kapalı

    Var

  • Tambur Temizleme

    Var

  • Yoğun

    Var

  • Durulama Seçeneği - Durulama +

    Var

  • Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Normal Eko

    Var

  • Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Düşük Sıcaklık

    Var

  • Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Ütü

    Var

  • Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Eco Hybrid

    Var

BOYUTLAR

  • Boyutlar (GxDxY mm)

    600 x 560 x 850

  • Ağırlık (kg)

    73

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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