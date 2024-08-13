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9 Kg Yıkama, 6 Kg Kurutma ,A , 1400 Devir, Buharlı, AI DD™ ,Wi-Fi
9 Kg Yıkama, 6 Kg Kurutma ,A , 1400 Devir, Buharlı, AI DD™ ,Wi-Fi
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
Kapasite
9/6 Kg
-
AI DD
Var
-
Inverter Direct Drive™
Var
-
Steam™
Buhar
-
6 Hareket
Var
-
Öğe Ekleme
Var
-
Akıllı İşlev - Smart Diagnosis
Sürüm 3.0
-
Akıllı İşlev - Wifi (Wifi Kontrolü)
Var
-
Kaplama - Gövde Rengi
Metalik
-
Kaplama - Kapı
Krom Çerçeve + Cam Kapı
-
Temel - Sıkma Devri
1400/1200/1000/800/400/Sıkma Yok
-
Temel - Değişken Sıcaklık (℃)
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Temel - Su Besleme (Sıcak/Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Temel - Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Temel - Bekletme Gücü Sıfır
Var
-
Temel - Kapı Düğmesi Tipi
Otomatik Kapı
-
Temel - Tambur Hacmi (litre)
68
-
Temel - Tambur Kaldırıcı
Paslanmaz Çelik
-
Kontrol - Program Seçici
Düğmeli + Dokunmatik
-
Kontrol - Ekran Tipi
Beyaz LED
-
Kontrol - Başlatma/Duraklatma Göstergesi
O (Başlatma Düğmesi Işığı)
-
Kontrol - Kapı Kilidi Göstergesi
Var
-
Kontrol - Hata Mesajı Göstergesi
Var
-
Kontrol - Hata Mesajı Alarmı
Var
YIKAMA PROGRAMI
-
Program Sayısı
14
-
Genel - Pamuklu
Var
-
Genel - Pamuklu +
Var
-
Genel - Karışık (Karışık Kumaş)
Var
-
Genel - Kolay Program
Var
-
Bakım - Allergy Care (TrueSteam veya SpaSteam)
Var
-
Bakım - Baby Steam Care
Var
-
Özel - Sessiz Yıkama
Var
-
Özel - Program İndirme (Varsayılan Durulama + Sıkma)
Var
-
Özel - Yıkama + Durulama (Sadece WD)
Var
-
Özel - Hassas
Var
-
Özel - Yünlüler (El/Yün)
Var
-
Özel - Hızlı 30
Var
EK SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Zaman Erteleme (Erteleme Sonu)
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Sesli Uyarı Açık/Kapalı
Var
-
Tambur Temizleme
Var
-
Yoğun
Var
-
Durulama Seçeneği - Durulama +
Var
-
Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Normal Eko
Var
-
Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Düşük Sıcaklık
Var
-
Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Ütü
Var
-
Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Eco Hybrid
Var
BOYUTLAR
-
Boyutlar (GxDxY mm)
600 x 560 x 850
-
Ağırlık (kg)
73
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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