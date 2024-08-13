We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kurutmalı Çamaşır Makinesi 10,5 Kg Yıkama / 7 Kg 1400 Devir Buharlı TurboWash360 Wi-Fi
Kurutmalı Çamaşır Makinesi 10,5 Kg Yıkama / 7 Kg 1400 Devir Buharlı TurboWash360 Wi-Fi
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
Kapasite
10,5/7 Kg
-
AI DD (Yapay Zeka)
Var
-
Inverter Direct Drive™
Var (DD Sonrası)
-
Steam™ (True/Spa/-)
Steam+
-
TurboWash™
TW 39
-
6 Hareket
Var
-
Enerji Verimliliği Sınıfı
A+++ -%50
-
Öğe Ekleme
Var
-
Akıllı İşlev - Smart Diagnosis
Sürüm 3.0
-
Akıllı İşlev - Wifi (Wifi Kontrolü)
Var
-
Kontrol - Ekran Tipi
Beyaz LED
EK SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Var
-
Buhar
Var
-
Zaman Erteleme (Erteleme Sonu)
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Sesli Uyarı Açık/Kapalı
Var
-
Durulama Seçeneği - Normal
Var
-
Durulama Seçeneği - Durulama +
Var
-
Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Normal Eko
Var
-
Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Düşük Sıcaklık
Var
-
Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Ütü
Var
-
Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Eco Hybrid
Var
-
Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Enerji
Var
PROGRAM İNDIRME
-
Bebek Giyim
Var (Baby Care)
-
Çocuk Giyim
Var
-
Okul Forması
Var
-
Yüzme Giyim
Var
-
Yağmurlu Mevsim
Var
-
Kotlar
Var
-
Ter Lekesi
Var
-
Koku Giderme
Var
-
Tek Kıyafet
Var
-
Renkli Program
Var (Renk Koruma)
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Hızlı Yıkama + Kurutma
Var
-
Kurutma 30
Var
-
Kurutma 60
Var
-
Turbo Kurutma
Var
-
Gömlek Kurutma
Var
BOYUTLAR
-
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 560 x 850
-
Kutu Boyutları (G*D*Y mm)
660 x 660 x 890
-
Ağırlık (kg)
73
-
Ambalaj Dahil Ağırlık (kg)
77
-
Yıkama/Kurutma - Enerji Verimliliği Sınıfı
A
-
Yıkama/Kurutma - Enerji Tüketimi, yıkama+sıkma+kurutma (kWh/program)
7,14
-
Yıkama/Kurutma - Enerji Tüketimi, yıkama+sıkma (kWh/program)
1.37
-
Yıkama/Kurutma - Yıkama Performansı Sınıfı
A
-
Yıkama/Kurutma - Standart 60℃ için yıkama/leke çıkarma verimliliği
44%
-
Yıkama/Kurutma - Maksimum Sıkma Devri (RPM)
1400
-
Yıkama/Kurutma - Yıkama Kapasitesi (KG)
10.5
-
Yıkama/Kurutma - Kurutma Kapasitesi (KG)
7
-
Yıkama/Kurutma - Su Tüketimi, yıkama+sıkma+kurutma (litre/program)
180
-
Yıkama/Kurutma - Su Tüketimi, yıkama+sıkma (litre/program)
70
-
Yıkama/Kurutma - Yıkama ve kurutma süresi (Dk.)
789
-
Yıkama/Kurutma - Yıllık Enerji Tüketimi, yıkama+sıkma+kurutma (kWh/yıl)
1428
-
Yıkama/Kurutma - Yıllık Su Tüketimi, yıkama+sıkma+kurutma (litre/yıl)
36000
-
Yıkama/Kurutma - Yıllık Enerji Tüketimi, yıkama+sıkma (kWh/yıl)
274
-
Yıkama/Kurutma - Yıllık Su Tüketimi, yıkama+sıkma (litre/yıl)
14000
-
Yıkama/Kurutma - Standart Yıkama Programı
Pamuklu+ 60℃
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.