Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Kurutmalı Çamaşır Makinesi 10,5 Kg Yıkama / 7 Kg 1400 Devir Buharlı TurboWash360 Wi-Fi

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Kurutmalı Çamaşır Makinesi 10,5 Kg Yıkama / 7 Kg 1400 Devir Buharlı TurboWash360 Wi-Fi

F4V9RCP2E

Kurutmalı Çamaşır Makinesi 10,5 Kg Yıkama / 7 Kg 1400 Devir Buharlı TurboWash360 Wi-Fi

ÖZET

Yazdır

BOYUTLAR

KAPASITE
10,5/7 Kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 560 x 850
Ürün Tipi
Solo Çamaşır Makineleri
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Kapasite

    10,5/7 Kg

  • AI DD (Yapay Zeka)

    Var

  • Inverter Direct Drive™

    Var (DD Sonrası)

  • Steam™ (True/Spa/-)

    Steam+

  • TurboWash™

    TW 39

  • 6 Hareket

    Var

  • Enerji Verimliliği Sınıfı

    A+++ -%50

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Akıllı İşlev - Smart Diagnosis

    Sürüm 3.0

  • Akıllı İşlev - Wifi (Wifi Kontrolü)

    Var

  • Kontrol - Ekran Tipi

    Beyaz LED

EK SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Kırışıklık Azaltma

    Var

  • Buhar

    Var

  • Zaman Erteleme (Erteleme Sonu)

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Sesli Uyarı Açık/Kapalı

    Var

  • Durulama Seçeneği - Normal

    Var

  • Durulama Seçeneği - Durulama +

    Var

  • Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Normal Eko

    Var

  • Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Düşük Sıcaklık

    Var

  • Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Ütü

    Var

  • Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Eco Hybrid

    Var

  • Kurutma Seçeneği (Sadece WD) - Enerji

    Var

PROGRAM İNDIRME

  • Bebek Giyim

    Var (Baby Care)

  • Çocuk Giyim

    Var

  • Okul Forması

    Var

  • Yüzme Giyim

    Var

  • Yağmurlu Mevsim

    Var

  • Kotlar

    Var

  • Ter Lekesi

    Var

  • Koku Giderme

    Var

  • Tek Kıyafet

    Var

  • Renkli Program

    Var (Renk Koruma)

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Hızlı Yıkama + Kurutma

    Var

  • Kurutma 30

    Var

  • Kurutma 60

    Var

  • Turbo Kurutma

    Var

  • Gömlek Kurutma

    Var

BOYUTLAR

  • Boyutlar (G*D*Y mm)

    600 x 560 x 850

  • Kutu Boyutları (G*D*Y mm)

    660 x 660 x 890

  • Ağırlık (kg)

    73

  • Ambalaj Dahil Ağırlık (kg)

    77

  • Yıkama/Kurutma - Enerji Verimliliği Sınıfı

    A

  • Yıkama/Kurutma - Enerji Tüketimi, yıkama+sıkma+kurutma (kWh/program)

    7,14

  • Yıkama/Kurutma - Enerji Tüketimi, yıkama+sıkma (kWh/program)

    1.37

  • Yıkama/Kurutma - Yıkama Performansı Sınıfı

    A

  • Yıkama/Kurutma - Standart 60℃ için yıkama/leke çıkarma verimliliği

    44%

  • Yıkama/Kurutma - Maksimum Sıkma Devri (RPM)

    1400

  • Yıkama/Kurutma - Yıkama Kapasitesi (KG)

    10.5

  • Yıkama/Kurutma - Kurutma Kapasitesi (KG)

    7

  • Yıkama/Kurutma - Su Tüketimi, yıkama+sıkma+kurutma (litre/program)

    180

  • Yıkama/Kurutma - Su Tüketimi, yıkama+sıkma (litre/program)

    70

  • Yıkama/Kurutma - Yıkama ve kurutma süresi (Dk.)

    789

  • Yıkama/Kurutma - Yıllık Enerji Tüketimi, yıkama+sıkma+kurutma (kWh/yıl)

    1428

  • Yıkama/Kurutma - Yıllık Su Tüketimi, yıkama+sıkma+kurutma (litre/yıl)

    36000

  • Yıkama/Kurutma - Yıllık Enerji Tüketimi, yıkama+sıkma (kWh/yıl)

    274

  • Yıkama/Kurutma - Yıllık Su Tüketimi, yıkama+sıkma (litre/yıl)

    14000

  • Yıkama/Kurutma - Standart Yıkama Programı

    Pamuklu+ 60℃

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları