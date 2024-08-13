Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama 6 Kg Kurutma Kapasitesi | Steam+™ Buhar Özellikli | AI DD™ | Gümüş Gri Renk
MEZ69202135 F4Y5VRPYJ 23.12.8变更.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama 6 Kg Kurutma Kapasitesi | Steam+™ Buhar Özellikli | AI DD™ | Gümüş Gri Renk

MEZ69202135 F4Y5VRPYJ 23.12.8变更.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4Y5VRPYJ

LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama 6 Kg Kurutma Kapasitesi | Steam+™ Buhar Özellikli | AI DD™ | Gümüş Gri Renk

front view
Ellerinde temiz bir battaniyeyle arka planda gülen bir baba ve kızları. Ön planda önden yüklemeli beyaz çamaşır makinesi vardır.

Hem Derinlemesine Temizlik Hem Alandan Tasarruf

Önden yüklemeli çamaşır makinesinin tamburunda yıkanan beyaz bir bez parçası görülür.

%14,5 Daha Fazla Kumaş Koruma ile Akıllı Bakım

AI Inverter Direct Drive™, temizleme performansını en üst düzeye çıkarır ve giysilerinizin ömrünü uzatır.

*Ocak 2020 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. Standart LG modeline (FR14WQT) 2 kg farklı tipte 5 farklı kumaşa sahip iç çamaşırı yerleştirmiş ve "Normal (Pamuklu)" programı çalıştırmıştır. AI DD özelliğine sahip modele (FR15WQT) aynı giysiler yerleştirilmiştir. Program bittikten sonra kumaş hasarı 5 numunedeki iplikler sayılarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ağırlık Tespiti, Yumuşaklık Tespiti ve Yıkama Modeli Optimizasyonunu temsil eden üç sütun; altında çamaşır makinesinin AI DD özelliğinin en uygun yıkama ayarını nasıl seçtiği gösterilir.

AI DD™ nedir?

AI DD™, kumaş için en uygun yıkama ayarını seçmek üzere kumaşın ağırlığını ve yumuşaklığını algılar.
Birinci arka plan görüntüsünde yıkama programındaki beyaz bir gömlek köpüklü halde gösterilir, ikinci arka plan görüntüsünde aynı gömlek kurutma programında gösterilir. Ön planda TopGun2 vardır.

Hem Çamaşır Hem Kurutma Makinesi

LG'nin hepsi bir arada çamaşır ve kurutma makinesiyle alandan tasarruf edin, ailenize yer açın.
Evde çamaşır makinesi ve yanında battaniye vardır. Çamaşır makinesinin motorlu orta kısmı çamaşır makinesinin içini göstererek şeffaf bir etki verir.

Tüm İşleri Daha Kısa Sürede Yapın

Artık LG'nin alanı optimize edilmiş yıkama tamburu ile
her seferinde daha fazla çamaşır yıkayabilirsiniz.

*600 mm genişlikte ürünlere sahip LG standart önden yüklemeli ürünlerle karşılaştırıldığında.

Çamaşır makinesinin tamburunda buharla kaplı yumuşak beyaz bir elbise ve peluş oyuncak gösterilir.

Kumaştaki Alerjenlerin %99,9'undan Buharla Kurtulun

Giysilerinizi, alerjenlerin %99,9'unun LG Steam™ ile temizleneceğini bilmenin verdiği güvenle giyin

*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu ve alerjenleri %99,9 oranında azaltır.

Bir resim önden yüklemeli çamaşır makinesinin önündeki temperli cam kapıya odaklanmıştır. İkinci resim, paslanmaz çelik tasarıma odaklanan tamburun içini gösterir.

Daha Dayanıklı ve Daha Hijyenik

Temperli cam kapı ve paslanmaz çelik kaldırıcılar daha fazla dayanıklılık ve hijyen sağlar

*Temmuz 2013 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. P.aeruginosa bacteria içeren seyreltilmiş solüsyon Paslanmaz çelik ve Polipropilen üzerine yerleştirilmiş ve on iki (12) gün sonra koloni sayısı ölçülmüştür. Paslanmaz çelikte gözlemlenen P.aeruginosa sayısında daha fazla azalma.

*TWINWash™ Mini'de Günlük Yıkama, İç Giyim ve Hassas programlarını kullanırken LG çamaşır makinesinde Haftalık Yıkama, Dış Giyim ve Hijyen programlarını kullanın.
*TWINWash™ Mini, tüm ülkelerde veya yerel bayilerde bulunmayabilir.

Çamaşır makinesinin önden yüklemeli yıkayıcısının vurgulandığı gri bir arka plan ve Inverter Direct Drive Motor'un bir görüntüsüne uzanan bir su girdabı.

Uzun ömürlü ve güvenilir

Çamaşır makinelerimize güç sağlayan Inverter Direct Drive Motor, güvenilir ancak sessizdir ve
standart 10 yıllık garantiye sahiptir.

*Sınırlı garanti, ürününüz normal ve olağan ev kullanımı dışında (ör. ticari kullanım, ofislerde ve eğlence tesislerinde) veya ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı olarak kullanıldığında yapılan onarımları kapsamaz.

ÖZET

Yazdır

BOYUTLAR

F4Y5VRPYJF4Y5VRPYJF4Y5VRPYJ

Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • ezDispense

    Yok

  • Buhar

    Var

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

    1100

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    660 x 890 x 660

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • Ağırlık (kg)

    70,0

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    74,0

  • Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

    620

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Orta Siyah

  • Kapı Tipi

    Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

KAPASİTE

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    6

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    9

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    3-19 saat

  • Ekran Tipi

    Düğmeli + Dokunmatik LED

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

ÖZELLİKLER

  • 6 Hareketli DD

    Var

  • AI DD

    Var

  • Tip

    Önden Yüklemeli Çamaşır ve Kurutma Makinesi

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Merkez Sistemi

    Yok

  • Çift Kurutma

    Yok

  • Öğe Ekleme

    Yok

  • ezDispense

    Yok

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Köpük algılama sistemi

    Var

  • LoadSense

    Var

  • Buhar

    Var

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Buhar +

    Yok

  • Tesviye Ayakları

    Var

  • Paslanmaz Çelik Tambur

    Var

  • TurboWash360˚

    Yok

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Titreşim sensörü

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Su Seviyesi

    Otomatik

  • TurboYıkama

    Yok

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Yok

  • Pamuk

    Var

  • Bebek Buhar Bakımı

    Yok

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Otomatik Yıkama

    Yok

  • Bebek Bakımı

    Yok

  • Bebek Giyim

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • Renk Bakımı

    Yok

  • Pamuk +

    Yok

  • Koyu Renkli Yıkama

    Yok

  • Hassas Ürünler

    Var

  • İndirilmiş Döngü

    Yok

  • Boşaltma + Sıkma

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Nazik Bakım

    Yok

  • Hijyen

    Yok

  • Yoğun 60

    Yok

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Var

  • Dış Mekan

    Yok

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Yıkama

    Yok

  • Tazeleme

    Yok

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Yok

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Hız14

    Var

  • Hızlı Yıkama+Kurutma

    Yok

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Yok

  • Leke Bakımı

    Yok

  • Buharlı Tazeleme

    Yok

  • Küvet Temizliği

    Var

  • TurboYıkama 39

    Yok

  • TurboYıkama 49

    Yok

  • TurboYıkama 59

    Yok

  • Pamuk 20°C

    Yok

  • Elde Yıkama

    Yok

  • Kot / Koyu Renkli Yıkama

    Yok

  • Ön Yıkama + Pamuklu

    Yok

  • Hızlı 12

    Yok

  • Hızlı 60

    Yok

  • Durulama

    Yok

  • Sıkma+Tahliye

    Yok

  • Yıkama+Kurulama

    Var

  • Yün (Elde/Yün)

    Yok

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Wi-Fi

    Yok

  • Öğe Ekleme

    Yok

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Deterjan Seviyesi

    Yok

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Ön Yıkama

    Var

  • Uzaktan Başlatma

    Yok

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Durulama +

    Var

  • Yumuşatıcı Seviyesi

    Yok

  • Sıkma

    1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok

  • Buhar

    Yok

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

  • TurboWash

    Yok

  • Yıkama

    Yok

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • ezDispense Başlık Temizliği

    Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Program İndirme

    Yok

  • Enerji İzleme

    Yok

  • Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

  • Tambur Temizleme Fonksiyonu

    Yok

  • Akıllı Eşleştirme

    Yok

SEÇENEKLER / AKSESUARLAR

  • LG TWINWash ile Uyumlu

    Yok

BARKOD

  • Barkod

    8806084911407

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.