*Temmuz 2013 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. P.aeruginosa bacteria içeren seyreltilmiş solüsyon Paslanmaz çelik ve Polipropilen üzerine yerleştirilmiş ve on iki (12) gün sonra koloni sayısı ölçülmüştür. Paslanmaz çelikte gözlemlenen P.aeruginosa sayısında daha fazla azalma.