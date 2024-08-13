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LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama 6 Kg Kurutma Kapasitesi | Steam+™ Buhar Özellikli | AI DD™ | Gümüş Gri Renk
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama 6 Kg Kurutma Kapasitesi | Steam+™ Buhar Özellikli | AI DD™ | Gümüş Gri Renk
*Ocak 2020 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. Standart LG modeline (FR14WQT) 2 kg farklı tipte 5 farklı kumaşa sahip iç çamaşırı yerleştirmiş ve "Normal (Pamuklu)" programı çalıştırmıştır. AI DD özelliğine sahip modele (FR15WQT) aynı giysiler yerleştirilmiştir. Program bittikten sonra kumaş hasarı 5 numunedeki iplikler sayılarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*600 mm genişlikte ürünlere sahip LG standart önden yüklemeli ürünlerle karşılaştırıldığında.
*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu ve alerjenleri %99,9 oranında azaltır.
*Temmuz 2013 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. P.aeruginosa bacteria içeren seyreltilmiş solüsyon Paslanmaz çelik ve Polipropilen üzerine yerleştirilmiş ve on iki (12) gün sonra koloni sayısı ölçülmüştür. Paslanmaz çelikte gözlemlenen P.aeruginosa sayısında daha fazla azalma.
*TWINWash™ Mini'de Günlük Yıkama, İç Giyim ve Hassas programlarını kullanırken LG çamaşır makinesinde Haftalık Yıkama, Dış Giyim ve Hijyen programlarını kullanın.
*TWINWash™ Mini, tüm ülkelerde veya yerel bayilerde bulunmayabilir.
*Sınırlı garanti, ürününüz normal ve olağan ev kullanımı dışında (ör. ticari kullanım, ofislerde ve eğlence tesislerinde) veya ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı olarak kullanıldığında yapılan onarımları kapsamaz.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
9
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
-
ezDispense
Yok
-
Buhar
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yok
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
1100
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
660 x 890 x 660
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
-
Ağırlık (kg)
70,0
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
74,0
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
620
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Orta Siyah
-
Kapı Tipi
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
KAPASİTE
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
6
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
9
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
3-19 saat
-
Ekran Tipi
Düğmeli + Dokunmatik LED
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
Var
-
AI DD
Var
-
Tip
Önden Yüklemeli Çamaşır ve Kurutma Makinesi
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
Merkez Sistemi
Yok
-
Çift Kurutma
Yok
-
Öğe Ekleme
Yok
-
ezDispense
Yok
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Köpük algılama sistemi
Var
-
LoadSense
Var
-
Buhar
Var
-
Tambur Işığı
Yok
-
Buhar +
Yok
-
Tesviye Ayakları
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
Var
-
TurboWash360˚
Yok
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Titreşim sensörü
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
Otomatik
-
TurboYıkama
Yok
PROGRAMLAR
-
Yorgan
Yok
-
Pamuk
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
Yok
-
Allergy Care (yıkama)
Var
-
Otomatik Yıkama
Yok
-
Bebek Bakımı
Yok
-
Bebek Giyim
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
Renk Bakımı
Yok
-
Pamuk +
Yok
-
Koyu Renkli Yıkama
Yok
-
Hassas Ürünler
Var
-
İndirilmiş Döngü
Yok
-
Boşaltma + Sıkma
Yok
-
Kolay Bakım
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Nazik Bakım
Yok
-
Hijyen
Yok
-
Yoğun 60
Yok
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
Var
-
Dış Mekan
Yok
-
Hızlı 30
Yok
-
Hızlı Yıkama
Yok
-
Tazeleme
Yok
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Sessiz Yıkama
Yok
-
Cilt Bakımı
Yok
-
Hız14
Var
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
Yok
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
Yok
-
Leke Bakımı
Yok
-
Buharlı Tazeleme
Yok
-
Küvet Temizliği
Var
-
TurboYıkama 39
Yok
-
TurboYıkama 49
Yok
-
TurboYıkama 59
Yok
-
Pamuk 20°C
Yok
-
Elde Yıkama
Yok
-
Kot / Koyu Renkli Yıkama
Yok
-
Ön Yıkama + Pamuklu
Yok
-
Hızlı 12
Yok
-
Hızlı 60
Yok
-
Durulama
Yok
-
Sıkma+Tahliye
Yok
-
Yıkama+Kurulama
Var
-
Yün (Elde/Yün)
Yok
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
Yok
-
Öğe Ekleme
Yok
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Deterjan Seviyesi
Yok
-
Tambur Işığı
Yok
-
Ön Yıkama
Var
-
Uzaktan Başlatma
Yok
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Durulama +
Var
-
Yumuşatıcı Seviyesi
Yok
-
Sıkma
1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok
-
Buhar
Yok
-
Sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
Var
-
TurboWash
Yok
-
Yıkama
Yok
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
ezDispense Başlık Temizliği
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
Program İndirme
Yok
-
Enerji İzleme
Yok
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yok
-
Tambur Temizleme Fonksiyonu
Yok
-
Akıllı Eşleştirme
Yok
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
Yok
BARKOD
-
Barkod
8806084911407
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