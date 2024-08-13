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LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 11 Kg Yıkama 6 Kg Kurutma Kapasitesi | Steam+™ Buhar | TurboWash360 | WiFi | AI DD™ | Gümüş Gri Renk
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi | 11 Kg Yıkama 6 Kg Kurutma Kapasitesi | Steam+™ Buhar | TurboWash360 | WiFi | AI DD™ | Gümüş Gri Renk
*Kasım 2019 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. 2 kg iç çamaşırıyla pamuklu program ile LG Standart Pamuklu program karşılaştırması (F4V9BWP2W - FY10SD4). Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*3 programda AI DD bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program).
*Intertek tarafından IEC 60456: 5.0 sürümüne göre test edilmiştir. 5 kg IEC yüküyle TurboWash39 programı ile TurboWash seçenekli Standart Pamuklu Program karşılaştırması. (F4V9BWP2W - FH4G1JCSK2). Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Daha Fazla Enerji Verimliliği ve Daha Az Yıpranma
Daha Fazla Enerji Verimliliği ve Daha Az Yıpranma1
İnverter Pompalı 3D Multi Püskürtme
İnverter Pompalı 3D Multi Püskürtme1
*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu mayt alerjenlerini %99,9 oranında azaltır.
*Aralık 2018 tarihinde, Intertek tarafından AATCC standardına göre test edilmiştir. Kırışıklık Azaltma seçeneğine sahip pamuklu programı (3 karışık gömlek) ile seçenek bulunmayan Pamuklu programı karşılaştırması. Sonuçlar, kıyafetlere ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Kırışıklık Azaltma, 6 programda seçenek olarak mevcuttur.
*Temmuz 2013 tarihinde Intertek tarafından test edilmiştir. İlk 12 gündeki başlangıç miktarına göre, paslanmaz çelik üzerindeki P.aeruginosa'ya yönelik bakteri yok etme etkisi.
*TWINWash™ Mini, ülkenizde veya tüm yerel bayilerde bulunmayabilir.
*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
*Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*LG SmartThinQ adı artık LG ThinQ olmuştur.
*Akıllı özellikler ve sesli asistan ürünü ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel bayinize veya LG'ye danışın.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
11
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
-
ezDispense
Yok
-
Buhar
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
1100
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
660 x 890 x 660
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
-
Ağırlık (kg)
70,0
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
74,0
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
620
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Platin Gümüş
-
Kapı Tipi
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
KAPASİTE
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
6
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
11
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
3-19 saat
-
Ekran Tipi
Düğmeli + Dokunmatik LED
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
Var
-
AI DD
Var
-
Tip
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
Merkez Sistemi
Yok
-
Çift Kurutma
Yok
-
Öğe Ekleme
Var
-
ezDispense
Yok
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Köpük algılama sistemi
Var
-
LoadSense
Var
-
Buhar
Var
-
Tambur Işığı
Yok
-
Buhar +
Yok
-
Tesviye Ayakları
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
Var
-
TurboWash360˚
Var
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Titreşim sensörü
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
Otomatik
PROGRAMLAR
-
Yorgan
Yok
-
Pamuk
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
Yok
-
Allergy Care (yıkama)
Var
-
Otomatik Yıkama
Yok
-
Bebek Bakımı
Yok
-
Bebek Giyim
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
Renk Bakımı
Yok
-
Pamuk +
Yok
-
Koyu Renkli Yıkama
Yok
-
Hassas Ürünler
Var
-
İndirilmiş Döngü
Var
-
Boşaltma + Sıkma
Yok
-
Kolay Bakım
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Nazik Bakım
Yok
-
Hijyen
Yok
-
Yoğun 60
Yok
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
Var
-
Dış Mekan
Yok
-
Hızlı 30
Yok
-
Hızlı Yıkama
Yok
-
Tazeleme
Yok
-
Durulama + Sıkma
Yok
-
Sessiz Yıkama
Yok
-
Cilt Bakımı
Yok
-
Hız14
Var
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
Yok
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
Yok
-
Leke Bakımı
Yok
-
Buharlı Tazeleme
Yok
-
Küvet Temizliği
Var
-
TurboYıkama 39
Var
-
TurboYıkama 49
Yok
-
TurboYıkama 59
Yok
-
Pamuk 20°C
Yok
-
Elde Yıkama
Yok
-
Kot / Koyu Renkli Yıkama
Yok
-
Ön Yıkama + Pamuklu
Yok
-
Hızlı 12
Yok
-
Hızlı 60
Yok
-
Durulama
Yok
-
Sıkma+Tahliye
Yok
-
Yıkama+Kurulama
Var
-
Yün (Elde/Yün)
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
Var
-
Öğe Ekleme
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Deterjan Seviyesi
Yok
-
Tambur Işığı
Yok
-
Ön Yıkama
Var
-
Uzaktan Başlatma
Var
-
Durulama + Sıkma
Yok
-
Durulama +
Var
-
Yumuşatıcı Seviyesi
Yok
-
Sıkma
1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok
-
Buhar
Var
-
Sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
Var
-
TurboWash
Var
-
Yıkama
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
ezDispense Başlık Temizliği
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
Program İndirme
Var
-
Enerji İzleme
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Tambur Temizleme Fonksiyonu
Var
-
Akıllı Eşleştirme
Var
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
Yok
BARKOD
-
Barkod
8806084917089
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