*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

*Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

*LG SmartThinQ adı artık LG ThinQ olmuştur.

*Akıllı özellikler ve sesli asistan ürünü ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel bayinize veya LG'ye danışın.