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TWINWash™ Aynı Anda 2 Farklı Yıkama, Ana Makine: 17Kg Yıkama+10Kg Kurutma
TWINWash™ Aynı Anda 2 Farklı Yıkama, Ana Makine: 17Kg Yıkama+10Kg Kurutma
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
17 kg Yıkama Kapasitesi
Var
-
10 kg Kurutma Kapasitesi (Hybrid)
Var
-
1100 Dev/Dk. Maksimum Sıkma Devri
Var
-
6 Motion Inverter Direct Drive Motor
Var
-
10 Yıl Motor Garantisi
Var
-
TrueSteam™ Buharlı Yıkama
Var
-
TrueSteam™ Buharla Tazeleme
Var
-
59 Dakikada TurboWash™
Var
-
WiFi Kablosuz Uzaktan Bağlantı
Var
-
Wifi Yeni Yıkama Programı İndirme
Var
-
Durdur Çamaşır Ekle Düğmesi
Var
-
Enerji Sınıfı A+++ -40%
Var
-
Kazan İç Aydınlatma
Var
-
Kazan İçi İkili Su Püskürtme
Var
-
Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis
Var
-
Paslanmaz Çelik
Var
-
Full Dokunmatik Ekran
Var
-
Zaman Erteleme
Var
-
Su Taşma Emniyeti
Var
-
Çamaşır Ağırlık Sensörü
Var
-
Duşlama Sistemi
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Geliştirilmiş Kazan Yapısı
Var
-
Kazan Temizleme
Var
PROGRAMLAR
-
Pamuklu
Var
-
Büyük Pamuklu
Var
-
Karışık
Var
-
Yorgan
Var
-
Anti-Alerjik
Var
-
Buharla Tazeleme
Var
-
Hijyenik
VAR
-
Bebek
VAR
-
Spor Giysiler
Var
-
Yünlü
Var
-
Durulama + Sıkma
VAR
-
Yıkama + Kurutma
VAR
-
Hızlı Yıkama
VAR
-
Soğuk Yıkama
VAR
-
Yatak Örtüsü
VAR
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
VAR
-
Tek Parça Kurutma
VAR
-
İndirilen Program
Var
SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Hafif Yıkama
Var
-
Yoğun Yıkama
Var
-
Ekstra Durulama
VAR
-
Buharla Yumuşatma
Var
-
Turbo Kurutma
Var
BOYUTLAR
-
Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)
700 x 835 x 990 mm (GxDxY) - 105 Kg
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