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8kg Yıkama "A+++(-40%)", 5kg Kurutma "A", 1400 Devir, Metalik, HybridSteam™ Buhar, Anti-Alerjik

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

8kg Yıkama "A+++(-40%)", 5kg Kurutma "A", 1400 Devir, Metalik, HybridSteam™ Buhar, Anti-Alerjik

FH4U2TDHP5N

8kg Yıkama "A+++(-40%)", 5kg Kurutma "A", 1400 Devir, Metalik, HybridSteam™ Buhar, Anti-Alerjik

ÖZET

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BOYUTLAR

Tüm Özellikler

ÖZELLIKLER

  • 8 kg Yıkama Kapasitesi

    VAR

  • 5 kg Kurutma Kapasitesi

    VAR

  • 1400 Dev / Dk. Maksimum Sıkma

    VAR

  • 6 Motion Direct Drive Motor

    VAR

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    VAR

  • Enerji Verimlilik Sınıfı A

    VAR

  • Yıkama Enerji Sınıfı A+++

    VAR

  • Yeni Program İndirme

    VAR

  • Gerçek Buharlı Yıkama

    VAR

  • Sadece Buharla Ferahlatma

    VAR

  • Yumuşatıcı Etkili Buhar Fonksiyonu

    VAR

  • LED Ekran

    VAR

  • Beyaz/Metalik

    VAR

  • Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

    Var

  • NFC Smart

    VAR

  • Anti Alerjik Program

    Var

  • Eco Dry

    VAR

  • Yük Ağırlık Sensörü

    VAR

BOYUTLAR

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    600 x 560 x 850

PROGRAMLAR

  • Gentle Care (Narin +Yünlü)

    VAR

  • Yıkama + Kurutma

    VAR

  • Yorgan

    Var

  • Karışık

    Var

  • Pamuklu

    Var

  • Spor Giysiler

    Var

  • Hızlı 30

    VAR

  • Anti Alerjik Yıkama

    VAR

  • Sadece Buharla Ferahlatma

    VAR

  • İndirilen Program

    Var

  • Direkt Giyme

    VAR

  • Leke Çıkarma

    VAR

SEÇENEKLER

  • Ön Yıkama

    Var

  • Ekstra Durulama

    VAR

  • Buharlı Yıkama

    VAR

  • Buharla Yumuşatma

    Var

  • Suda Bekletme

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları