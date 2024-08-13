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8kg Yıkama "A+++(-40%)", 5kg Kurutma "A", 1400 Devir, Metalik, HybridSteam™ Buhar, Anti-Alerjik
8kg Yıkama "A+++(-40%)", 5kg Kurutma "A", 1400 Devir, Metalik, HybridSteam™ Buhar, Anti-Alerjik
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
ÖZELLIKLER
-
8 kg Yıkama Kapasitesi
VAR
-
5 kg Kurutma Kapasitesi
VAR
-
1400 Dev / Dk. Maksimum Sıkma
VAR
-
6 Motion Direct Drive Motor
VAR
-
10 Yıl Motor Garantisi
VAR
-
Enerji Verimlilik Sınıfı A
VAR
-
Yıkama Enerji Sınıfı A+++
VAR
-
Yeni Program İndirme
VAR
-
Gerçek Buharlı Yıkama
VAR
-
Sadece Buharla Ferahlatma
VAR
-
Yumuşatıcı Etkili Buhar Fonksiyonu
VAR
-
LED Ekran
VAR
-
Beyaz/Metalik
VAR
-
Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis
Var
-
NFC Smart
VAR
-
Anti Alerjik Program
Var
-
Eco Dry
VAR
-
Yük Ağırlık Sensörü
VAR
BOYUTLAR
-
Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)
600 x 560 x 850
PROGRAMLAR
-
Gentle Care (Narin +Yünlü)
VAR
-
Yıkama + Kurutma
VAR
-
Yorgan
Var
-
Karışık
Var
-
Pamuklu
Var
-
Spor Giysiler
Var
-
Hızlı 30
VAR
-
Anti Alerjik Yıkama
VAR
-
Sadece Buharla Ferahlatma
VAR
-
İndirilen Program
Var
-
Direkt Giyme
VAR
-
Leke Çıkarma
VAR
SEÇENEKLER
-
Ön Yıkama
Var
-
Ekstra Durulama
VAR
-
Buharlı Yıkama
VAR
-
Buharla Yumuşatma
Var
-
Suda Bekletme
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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