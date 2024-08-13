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TWINWash™ 12Kg Yıkama + 8Kg Kurutma

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

TWINWash™ 12Kg Yıkama + 8Kg Kurutma

FH6G1BCHK6N

TWINWash™ 12Kg Yıkama + 8Kg Kurutma

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
12Kg Yıkama + 8Kg Kurutma
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 610 x 850
Ürün Tipi
TWINWash
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • 12 kg Yıkama Kapasitesi

    Var

  • 8 kg Kurutma Kapasitesi (Hybrid)

    Var

  • 1600 Dev/Dk. Maksimum Sıkma Devri

    Var

  • 6 Motion Inverter Direct Drive Motor

    Var

  • 10 Yıl Motor Garantisi

    Var

  • TrueSteam™ Buharlı Yıkama

    Var

  • TrueSteam™ Buharla Tazeleme

    Var

  • WiFi Kablosuz Uzaktan Bağlantı

    Var

  • Wifi Yeni Yıkama Programı İndirme

    Var

  • Durdur Çamaşır Ekle Düğmesi

    Var

  • Kazan İçi İkili Su Püskürtme

    Var

  • Smart Diagnosis™/Akıllı Teşhis

    Var

  • Full Dokunmatik Ekran

    Var

  • Zaman Erteleme

    Var

  • Su Taşma Emniyeti

    Var

  • Çamaşır Ağırlık Sensörü

    Var

  • Duşlama Sistemi

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Geliştirilmiş Kazan Yapısı

    Var

  • Kazan Temizleme

    Var

BOYUTLAR

  • Boyut (G x D x Y) (mm) (Derinlik ölçüsüne kapak derinliği dahil değildir)

    600 x 610 x 850

PROGRAMLAR

  • Pamuklu

    Var

  • Büyük Pamuklu

    Var

  • Kırışık Önleme

    Var

  • Karışık

    Var

  • Buharla Tazeleme

    Var

  • Anti-Alerjik

    Var

  • Kaban

    Var

  • Narin Giysiler

    Var

  • Yünlü

    Var

  • Hızlı Yıkama 30

    Var

  • Durulama+Sıkma

    Var

  • Yıkama+Kurutma

    Var

  • Sadece Kurutma

    Var

  • Kazan Temizleme

    Var

İNDIRILEN PROGRAM(25 AYRI PROGRAM)

  • Bebek

    Var

  • Hijyenik

    Var

  • Hafif Yıkama

    Var

  • Soğuk yıkama

    Var

  • Spor Giysiler

    Var

  • Çocuk kıyafetleri

    Var

  • Jean

    Var

  • Battaniye

    Var

  • Tazeleme

    Var

  • Hızlı Kazan Temizleme

    Var

  • Tek Parça

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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