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LG WashTower™ | 12 kg Yıkama 10 kg Kurutma Kapasitesi | Ortak Panelli | İkisi Bir Arada Çamaşır ve Kurutma Makinesi
EL_W4W8BVKKZHM(W)_TK v2.pdf
Enerji Sınıfı : EU
EL_W4W8BVKKZHM(D)_TK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM TD

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG WashTower™ | 12 kg Yıkama 10 kg Kurutma Kapasitesi | Ortak Panelli | İkisi Bir Arada Çamaşır ve Kurutma Makinesi

EL_W4W8BVKKZHM(W)_TK v2.pdf
Enerji Sınıfı : EU
EL_W4W8BVKKZHM(D)_TK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM TD
W4W8BVKKZHM

LG WashTower™ | 12 kg Yıkama 10 kg Kurutma Kapasitesi | Ortak Panelli | İkisi Bir Arada Çamaşır ve Kurutma Makinesi

()
  • front view
  • front view with lights on
  • front door open view
  • panel view
  • panel view with lights on
  • panel view with hand
  • panel view with lights on
  • drawer open side view
  • drawer open top view
  • left bottom perspective
  • right bottom perspective with door open
  • right bottom perspective
  • left side
  • right side with door open
  • right side
front view
front view with lights on
front door open view
panel view
panel view with lights on
panel view with hand
panel view with lights on
drawer open side view
drawer open top view
left bottom perspective
right bottom perspective with door open
right bottom perspective
left side
right side with door open
right side

Temel Özellikler

  • Platin Siyah Renk
  • 12 Kg yıkama , 10 Kg Kurutma Özelliği
  • Full Dokunmatik Led Panel
  • AI DD Yapay Zeka ile Yıkama Özelliği
  • 6 Farklı Yöne Hareket ile Yıkama Özelliği
  • Dual Inverter Heat Pump Kurutma Özelliği
Daha fazla

LG Washtower

LG WashTower™ Redifine how you do laundry

*Görsel veya videodaki ürün görselleri yalnızca örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

Çamaşır Yıkama ve Kurutma Alışkanlıklarınız için Yenilikçi Kule Tasarımı

Çamaşırlarınız için bir yıkama ve kurutma kulesi, WashTower

Yer tasarrufu sağlayan

Küçük alanlara sığabilen şık tasarım

Küçük alanlara sığabilen şık tasarım

Yenilikçi Kule Tasarımı

Yer tasarrufu sağlayan

Kumaş bakımı fonksiyonu

Kumaş bakımı

Kumaş ve ağırlık tanımlama için yapay zeka teknolojisi

Yıkama ve kurutma 1 saatte yapılabilir

Zaman tasarrufu

1 saatte yıkayıp kurulayın

LG WashTower™

Ortak gövdeye sahip çamaşır yıkama ve kurutma makinesi dar alanlara sığar

WashTower™ evinizin iç mimarisine uyum gösterir, alanınızın daha zarif ve şık görünmesini sağlar.

WashTower, lüks tasarımlı çamaışr odasında konumlandırılmıştır.

WashTower, balkonda konumlandırılmıştır.

WashTower, bahçe manzaları çamaşır odasına konumlandırılmıştır.

WashTower, merdiven altı boşlupuna konumlandırılmıştır.

Kolay erişilebilen merkezi kontrol paneli ile kompakt tasarım

Üst üste konumlandırılmış çamaşır ve kurutma makinelerine göre 45 mm daha kısa bir boyuta sahiptir. Merkezi kontrol paneli ise 85 mm daha yükseğe konumlandırılmıştır.

WashTower ortalama insan boyuna uygun tasarlanmıştır.

*LG'nin 24 inç çamaşır makinesi ve kurutucusuyla karşılaştırıldığında yerden tasarruf sağlar.

Akıllı Eşleştirme™

Kurutucu döngüsü, seçilen yıkama döngüsüyle senkronize edilir

Kurutucu ayarı, seçtiğiniz yıkama programına göre otomatik olarak seçilir.

*Görsel ve videodaki ürün görselleri yalnızca örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

AIDD™

Makinenize tanımlanmış yapay zeka teknolojisi

Auto sense AIDD™ teknolojisi, giysilerinizin özenli bakımı için en uygun yıkama döngüsünü sunar.

*Intertek tarafından Mayıs 2022'de test edilmiştir. 2 kg yüklü pamuklu programı, LG Geleneksel Pamuklu programıyla karşılaştırıldı. (F13EJN) 5 delikli kumaş parçaları yerleştirerek ve Pamuklu programında AI Sınıf 1 ile AI Sınıf 3'ü karşılaştırarak ortalama kumaş hasarını test etti.

*Kıyafete ve ortama bağlı olarak sonuçlar farklı olabilir.

*Yalnızca Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Bakım programları için.

Zaman tasarrufu

Aynı anda yıkama ve kurutma yaparken zamandan tasarruf sağlayan Wash Tower çamaşır makinesi'

Bir saat içinde yıkama ve kurutma döngüsünü tamamlayın Yıkama döngüsü bitmeden önce, kurutma makinesi ön ısıtmaya başlar, böylece çamaşır kurutma süresi azalır.

Yıkama döngüsü bitmeden önce, kurutma makinesi ön ısıtmaya başlar, böylece çamaşır kurutma süresi azalır.

*Intertek tarafından test edilmiştir. Her biri 3 yük koşuluyla test edilmiştir; Kadın spor kıyafetleri (polyester %89, spandeks %11, 3 gömlek (polyester %65, pamuk %35) ve iki çift pijama (pamuk %73, polyester %27). çamaşır makinesi, kurutucuda Küçük Yük (Hızlı Kurutma) programı ve "Kuruma Hazırlama" seçeneği.

*Kıyafete ve ortama bağlı olarak sonuçlar farklı olabilir.

TurboWash™360

Çamaşırlarınızı daha kısa sürede yıkayın

Çamaşırlarınız kumaş korumasından ödün vermeden yalnızca 39 dakikada derinlemesine temizlenebilir.

*Ocak 2023'te Intertek tarafından 2 kg'lık yükte TurboWash™ seçeneğiyle Pamuklu programı test edilmiştir.

*Sonuçlar ortama bağlı olarak farklı olabilir.

Web sayfalarını bölmek için grafik

Toz ve Akarlara Elveda Deyin

LG WashTower ile arındırılmış kıyafetlerinizi keyifle giyin.

 

*BAF (İngiliz Alerji Vakfı) tarafından onaylanan Alerji Bakım döngüsü, ev tozu akarlarının alerjenini azaltır.

*Hijyen programı ThinQ uygulaması aracılığıyla indirilebilir veya uygulama içindeki Cloud Cycle'dan doğrudan seçilebilir.

*Intertek tarafından test edilen çamaşır makinesindeki Hijyen programı, 3,6 kg pamuklu test yüküyle bakterileri (S. aureus, P. aeruginosa ve K. pneumoniae) azaltır.

*Videoda yer alan ürün görselleri yalnızca örnek amaçlı olup, gerçek üründen farklılık gösterebilir.

DUAL Inverter Isı Pompası™

Kurutma makinesinde enerji tasarrufu sağlamanın yolu

Çift silindirler daha hızlı kuruma ve enerji tasarrufu sağlar.

 

*Ocak 2021'de Intertek tarafından test edilmiştir. LG geleneksel ısıtıcılı kurutucuyla karşılaştırıldığında 3,83 kg yük ile Pamuklu(Normal) programı. (RC90V9AV2W ve RC9066A3F)

*Kıyafete ve ortama bağlı olarak sonuçlar farklı olabilir.

Otomatik temizlenen kondansör

Kolay temizlenebilir kondansör

Otomatik temizlenen kondansör kendi kendini temizleyerek sizin için sorunsuz bakım sağlar.

 

*Görsel veya videodaki ürün görselleri yalnızca örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

*Yoğunlaştırıcının temizliği çalışma ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

*Kendi kendini temizleyen yoğuşturucunun çalışma sıklığı çamaşırların büyüklüğüne ve başlangıç ​​nem miktarına göre değişiklik gösterebilir.

Verimli bakım

LG ThinQ uygulaması™ çamaşır makinenizi sürekli olarak izler. İster günlük bakım ister başka bir şey olsun, uygulama enerji kullanımını kolayca izlemenize olanak tanır. Ayrıca akıllı bildirimler alabilir ve istediğiniz programı indirebilirsiniz.

Akıllı bağlantı

LG ThinQ™ uygulaması, çamaşır makinenizle daha önce hiç yapamayacağınız bir şekilde kolayca bağlantı kurmanıza olanak tanır. Sadece bir tuşa tıklayarak çamaşır makinenizi başlatın.

Ses destekli kontrol

İhtiyacınız olduğunda, çamaşır makinenize tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. “Çamaşır makinesi hangi programda?” söyleyin. Yapay zeka döngüyü kontrol edecek ve sizi bilgilendirecektir.

*Alexa ve Google Assistant ile uyumlu akıllı ev cihazları desteği, ülkeye ve bireysel akıllı ev kurulumunuza göre değişiklik gösterebilir.

SSS

Q.

LG WashTower'ın tek fişi var mı?

A.

LG WashTower'ın iki fişi vardır: biri çamaşır makinesi için, diğeri kurutucu için. Böylece çamaşır makinesi ve kurutucu aynı anda veya ayrı ayrı kullanılabilir.

Q.

Kurutma makinesi arızalanırsa çamaşır makinesi hala çalışabilir mi?

A.

LG WashTower tek gövdedir ancak iki ayrı ünitesi vardır: Çamaşır makinesi ve kurutucu ve her birinin kendi fişi vardır. Yani, çamaşır makinesi arızalanırsa kurutucu çalışmaya devam eder ve bunun tersi de geçerlidir.

Q.

LG WashTower farklı bir garanti sunuyor mu?

A.

LG WashTower tek parçadır ancak iki ayrı ünitesi vardır: çamaşır makinesi ve kurutucu ve her birinin kendi fişi vardır. Yani, çamaşır makinesi arızalanırsa kurutucu çalışmaya devam eder ve bunun tersi de geçerlidir.

Q.

“Akıllı Eşleştirme” nedir?

A.

Akıllı Eşleştirme özelliği, çamaşır makinesinden kurutucuya bilgi göndererek en uygun kurutma döngüsünü önerir. Başka bir deyişle, yıkayıcı, kurutucuya uyumlu bir kurutma döngüsü seçmesini söyleyebilir.

Q.
Üst üste konumlandırılmış makine midir?
A.
LG WashTower, üst kısmında kurutucu ve alt kısmında yıkayıcı bulunan tek bir ünitedir. Kontrol paneli ortada olduğundan kurutucunun paneline ulaşmak için tabureye ihtiyacınız yoktur. Ara bağlantı kitine gerek yoktur.
Q.

Kapılar sola değil sağa açılacak şekilde değiştirilebilir mi?

A.

Hayır bu modelde kapı açılma yönünün değiştirilmesi mümkün değildir.

Q.

Bu makine havalandırmalı mı yoksa havalandırmasız tipte mi?

A.

Bu yıkayıcı havalandırmasız tipte olduğundan daha çeşitli yerlere kurabilirsiniz.

ÖZET

Yazdır

BOYUTLAR

DIMENSION
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
12
Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)
10
Buhar
Var
ThinQ (Wi-Fi)
Var

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

    1180

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 1655 x 660

  • Ağırlık (kg)

    128,0

  • Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

    660

MALZEME VE YÜZEY

  • Kapı Tipi

    Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

  • Gövde Rengi (Kurutma)

    Platin Siyah

  • Gövde Rengi (Yıkama)

    Platin Siyah

KAPASİTE

  • Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)

    10

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    12

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    Yok

  • Ekran Tipi

    Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran

  • Rakam Göstergesi

    18:88

  • Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama)

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Program İndirme

    Var

  • Enerji İzleme

    Var

  • Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Bulut Döngüsü

    Var

  • Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı)

    Var

  • Akıllı Eşleştirme

    Var

BARKOD

  • Barkod

    8806084632722

ÖZELLİKLER (KURUTMA)

  • 6 Hareketli DD

    Yok

  • AI DD

    Yok

  • AI Kurutma Sensörü

    Yok

  • Otomatik Temizleme Kondenseri

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Tambur Işığı

    Var

  • Çift Kurutma

    Var

  • DUAL Inverter Isı Pompası

    Var

  • Çift Tüy Filtresi

    Var

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Su Boşaltma Göstergesi

    Yok

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Isı Kaynağı Tipi

    Elektrikli Isı Pompası

  • Inverter DirectDrive

    Yok

  • LoadSense

    Var

  • Çift Taraflı Kapak

    Yok

  • Kurutma Sensörü

    Var

  • TrueSteam

    Yok

  • Tip

    Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)

ÖZELLİKLER (YIKAMA)

  • 6 Hareketli DD

    Var

  • AI DD

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı

  • Tambur Işığı

    Var

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • ezDispense

    Yok

  • Köpük algılama sistemi

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Tesviye Ayakları

    Var

  • LoadSense

    Var

  • Paslanmaz Çelik Tambur

    Var

  • Buhar

    Var

  • TurboWash360˚

    Var

  • Tip

    Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

  • Titreşim sensörü

    Var

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Su Seviyesi

    Otomatik

PROGRAMLAR (KURUTUCU)

  • Yapay Zeka Kuru

    Yok

  • Alerji Bakımı (kurutma makinesi)

    Var

  • Yatak Takımı Yenileme

    Yok

  • Hacimli Öğe

    Yok

  • Soğuk Hava

    Yok

  • Pamuk

    Var

  • Pamuk +

    Yok

  • Hassaslar

    Var

  • İndirilen Döngü

    Var

  • Şişme Ceket Yenileme

    Yok

  • Yorgan

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Kot pantolon

    Yok

  • Karışık (Karışık Kumaş)

    Var

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Kurutma

    Var

  • Rafta Kurutma

    Yok

  • Yenile

    Var

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Spor giyim

    Yok

  • Buhar Tamburu Bakımı

    Yok

  • Buhar Hijyeni

    Yok

  • Buhar ile Yenile

    Yok

  • Havlular

    Yok

  • Sıcak Hava

    Yok

  • Yün

    Yok

PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ)

  • Yapay Zeka Yıkama

    Yok

  • Alerji Bakımı (yıkayıcı)

    Var

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • Renk Bakımı

    Yok

  • Pamuk

    Var

  • Pamuk +

    Yok

  • Koyu Yıkama

    Yok

  • Hassaslar

    Var

  • İndirilen Döngü

    Var

  • Boşaltma+Döndürme

    Yok

  • Yorgan

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Nazik Bakım

    Yok

  • Hijyen

    Yok

  • Yoğun 60

    Yok

  • Karışık (Karışık Kumaş)

    Yok

  • Açık Hava

    Yok

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Yıkama

    Var

  • Yenile

    Yok

  • Durulama+Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Yok

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Hız14

    Yok

  • Spor giyim

    Yok

  • Leke Bakımı

    Yok

  • Steam Yenilemesi

    Yok

  • Küvet Temizliği

    Var

  • TurboYıkama 39

    Yok

  • TurboYıkama 49

    Yok

  • TurboYıkama 59

    Yok

  • Yün (El/Yün)

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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