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Bu resimde, kanepede gülerek oturan bir aile gösteriliyor. Etraflarında beyaz renkte buzdolabı, çamaşır makinesi ve klima çizimleri yer alıyor.

Kalbinde Farklılık Yatar

Tüm LG Ev Aletlerinin kalbi ve ruhu olan Core Tech,

yenilikçi teknolojilerle oluşturulmuştur.

 

Ürünlerimizin özünde performans geliştirmeye odaklı, buzdolaplarında Inverter Linear Compressor™, çamaşır makinelerinde Inverter DirectDrive™ ve klimalarda DUAL Inverter Compressor™ teknolojileri yatar.

 

Temel teknoloji ve bileşenlerin ötesinde,

LG olarak müşterilerimize sunduklarımız konusundaki tereddütsüz kararlılığımız,

yenilikçi ve farklılaştırılmış teknolojilerimiz için sıfırdan inşa ettiklerimiz ve

yıllar içinde müşterilerimizin güvenini kazanmış olmamızdır.

 

Sürdürülebilir yaşam şekillerine evrildiğimiz bugünlerde

LG Core Tech de bizimle birlikte gelişiyor.

 

Teknolojimizin temelini oluşturan Core Tech

felsefemizi temsil eder

ve hepimiz için daha iyi bir çevre oluşturacak olan teknolojisini esas alır.

Çamaşır makinesi, buzdolabı ve klima temel bileşenlerle birlikte gelir.

LG Inverter Linear Compressor™, buzdolabında güçlendirici yenilik

Buzdolabının kalbi niteliğindeki kompresör, soğuk hava üretmek için soğutucunun dolaşımını sağlar, fark yaratan performans ve güvenilirlik ortaya koyar. LG’nin Inverter Linear Compressor™ teknolojisi, enerji verimliliğini artırmak için motor gücünü sıkıştırır ve döndürme olmaksızın pistona düz bir hatta iletir. İlk olarak 1993 yılında uygulanmaya başlanan, hassas motor hızları için inverter kontrollü LG kompresör teknolojisi 2001’den itibaren buzdolaplarındaki gücünü artırıyor. Inverter Linear Compressor™, fark yaratan core teknolojiler ile LG’nin global buzdolabı piyasasındaki liderliğini göstermesi bakımından örnek teşkil eder.

Bu resimde, LG buzdolabı ve LG Inverter Linear Compressor™ yan yana gösteriliyor.

Enerji verimliliği Dayanıklılık Tazelik Düşük gürültü

Yıl boyu enerji verimliliği ve tasarruf

Yüzünüzü güldüren bir elektrik faturası istemez misiniz?

LG Inverter Linear Compressor™  pistonları döndürme yerine düz bir şekilde hareket ederek devamlı harekette olan hız kompresörlerine kıyasla %32 daha fazla verimlilik ile doğrudan güç aktarımına izin verir.

Bu resimde, faturaya bakarak gülümseyen bir kadın gösteriliyor. Kadının etrafında enerji verimliliğini temsil eden ampuller ve doğa simgeleri yer alıyor.

*LG geleneksel pistonlu kompresöre sahip buzdolabına kıyasla. LGE model GBB530NSCXE (B/F, Inverter Lineer Kompresör modeli) ve GBB530NSQWB (B/F, Pistonlu Kompresör modeli) arasındaki enerji tüketimini kıyaslayan VDE testini ('14.2) esas alır.

**Sonuç, gerçek kullanımda farklılık gösterebilir. 

Tek sürtünme noktası, yüksek enerji verimliliği

LG Inverter Linear Compressor™, sağladığı motor gücü ile pistonu döndürmeden düz bir hatta hareket ettirerek enerji verimliliğini artırır.

Uzun süreli performans için dayanıklı tasarım

10 yıl boyunca gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir buzdolabı ister misiniz?

LG Inverter Linear Compressor™ daha az hareketli parça ve daha az sürtünme ve aşınma noktası sayesinde dayanıklıdır. Onarımlara değil güzel anılar biriktirmeye odaklanabilin diye 10 yıl kompresör garantilidir.

Bu resimde, buzdolabının önünde toplanmış aile üyeleri gösteriliyor.

*Inverter Lineer Kompresör üzerinde 10 yıl garanti yer alır (Yalnızca parçalar).

Yiyeceklerinizin tazeliğini koruyan üstün teknoloji

Dalından yeni koparılmış hissi veren tazeliğin tadını tüm hafta boyunca çıkarmak istemez misiniz?

Buzdolabınızın en sevdiğiniz yiyecek ve içecekleri daha uzun süre taze tutmasını sağlayan LinearCooling™ teknolojisi ile sıcaklık değişimlerinin önüne geçin. Tazeliğini koruyan gıdalarla daha lezzetli yemeklerin tadını çıkarın.

Bu resimde, gülümseyen bir çift buzdolabının önünde yemek yapıyor.

Yiyecekleriniz 7 güne kadar taze kalsın

LinearCooling™, geleneksel soğutma sistemlerine kıyasla soğuk havayı daha sık dolaştırır ve iç sıcaklıkları zamanla ±0.5 ℃ aralığında göreceli olarak kesin halde tutar. LG’nin stratejik olarak konumlandırılmış sensörü de istenen sıcaklığı korumanıza yardımcı olur.

 

*LGE LINEARCooling modelinin taze gıda bölmesi rafında bulunan Çin lahanasında %5 ağırlık kaybı oranına ulaşmak için geçen süreyi ölçmek üzere LG’nin kurum içi test yöntemini kullanan TÜV Rheinland test sonuçlarına dayanır.

**Yalnızca geçerli modeller. Sonuç, gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.

Kaliteli zamanlar için sessiz buzdolabı

Akşam yemeği sohbetlerinizin tadını iyice çıkarabilmek için daha sessiz bir buzdolabı istemez misiniz?

Buzdolabından çıkan gürültünün kaynağı kompresördür. Inverter Linear Compressor™ daha az sürtünme noktasına sahiptir ve böylece daha az sesli başlatma ve durdurma sağlar. Buzdolabınız sessizce çalışırken gürültüsüz sohbetin tadını çıkarabilirsiniz.

Bu resimde, bir çift sessizce çalışan buzdolabının önünde keyifle yemek yiyor.

*Test tarihi: '20.8

**Test Modeli: GBB92STBKP (B/F, Inverter Lineer kompresör modeli)

***Danimarka Teknoloji Enstitüsü Enerji ve İklim / Gürültü Lab

****Sonuç, gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.

LG’nin Yenilikçi Core-Tech Ürünleri

Akıllı Buzdolapları için Başlangıç

GR-Q31FMKHL

GR-Q31FMKHL

InstaView No Frost Buzdolabı 877 Litre 91,2cm Genişlik 

DoorCooling+ & Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ E Enerji Sınıfı 

Metalik Renk

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GC-Q22FTQKL

GC-Q22FTQKL

InstaView No Frost Buzdolabı 530 Litre 83,5cm Genişlik 

DoorCooling+ & Hygiene FRESH⁺ᵀᴹ Mat Siyah

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GC-L257SLRL

GC-L257SLRL

674 Litre Hacimli Buzdolabı Smart Inverter Compressor 

Özellikli Su Sebilli Gri Renk

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