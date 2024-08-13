Tüm LG Ev Aletlerinin kalbi ve ruhu olan Core Tech,

yenilikçi teknolojilerle oluşturulmuştur.

Ürünlerimizin özünde performans geliştirmeye odaklı, buzdolaplarında Inverter Linear Compressor™, çamaşır makinelerinde Inverter DirectDrive™ ve klimalarda DUAL Inverter Compressor™ teknolojileri yatar.

Temel teknoloji ve bileşenlerin ötesinde,

LG olarak müşterilerimize sunduklarımız konusundaki tereddütsüz kararlılığımız,

yenilikçi ve farklılaştırılmış teknolojilerimiz için sıfırdan inşa ettiklerimiz ve

yıllar içinde müşterilerimizin güvenini kazanmış olmamızdır.

Sürdürülebilir yaşam şekillerine evrildiğimiz bugünlerde

LG Core Tech de bizimle birlikte gelişiyor.

Teknolojimizin temelini oluşturan Core Tech

felsefemizi temsil eder

ve hepimiz için daha iyi bir çevre oluşturacak olan teknolojisini esas alır.