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Kalbinde Farklılık Yatar
Tüm LG Ev Aletlerinin kalbi ve ruhu olan Core Tech,
yenilikçi teknolojilerle oluşturulmuştur.
Ürünlerimizin özünde performans geliştirmeye odaklı, buzdolaplarında Inverter Linear Compressor™, çamaşır makinelerinde Inverter DirectDrive™ ve klimalarda DUAL Inverter Compressor™ teknolojileri yatar.
Temel teknoloji ve bileşenlerin ötesinde,
LG olarak müşterilerimize sunduklarımız konusundaki tereddütsüz kararlılığımız,
yenilikçi ve farklılaştırılmış teknolojilerimiz için sıfırdan inşa ettiklerimiz ve
yıllar içinde müşterilerimizin güvenini kazanmış olmamızdır.
Sürdürülebilir yaşam şekillerine evrildiğimiz bugünlerde
LG Core Tech de bizimle birlikte gelişiyor.
Teknolojimizin temelini oluşturan Core Tech
felsefemizi temsil eder
ve hepimiz için daha iyi bir çevre oluşturacak olan teknolojisini esas alır.
LG Inverter DirectDrive™, çamaşır yıkama alışkanlığınız için yenilikçi teknoloji
Direct Drive Motor’un öncüsü LG, tüketicilerini memnun etmeye ve güvenilirlikten ödün vermeden üç nesildir gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi ise motordaki uzmanlığımızı yapay zeka ile bir araya getiriyoruz.
LG’nin teknolojideki liderliği, yenilikçi mükemmelliğin devamlılığını garanti ediyor.
Çamaşır odasında bir çamaşır makinesi ve yanında Inverter DirectDrive motoru yer alıyor.
Teknolojideki üstünlüğümüz
LG, çamaşır makineleri 1998 yılından bugüne
devrim yaratmıştır. LG Inverter DirectDrive™ ile başlayan yenilikçi teknoloji, sürekli araştırma ve geliştirme ürünü olan 6 Motion
DD™ ve Deep-learning AI DD™ ile evrimine devam ediyor. Bu
sürekli yeniliğin bir sonucu olarak, LG çamaşır makineleri önde gelen dergi ve
perakendecilerden olumlu değerlendirmeler aldı. Bunlar arasında ABD’de Consumer Reports,
İngiltere’de Which ve Fransa’da FNAC DARTY yer alıyor.
*Şubat 2023 sonu itibariyle
**Kayıtlı patentlere ilişkin dahili incelemenin sonuçları (26 Mart 2021 itibariyle): 1997 ila 2021 arası yapılan başvurularda DD ile ilgili kayıtlı patentler (Hakların korunması + feragat + sona erme)
***LG’nin kendi geliştirdiği ve ürettiği ürünleri baz alır (Dahili soruşturmanın sonuçları)
Huzur dolu on yıl
Aileniz için uzun yıllar kullanabileceğiniz, dayanıklı bir çamaşır makinesi mi arıyorsunuz?
Kayışla bağlanmış LG geleneksel motorun aksine, DD motorun daha az parçalı sadeleştirilmiş tasarımı dayanıklılığı artırıyor. Uzum ömürlü tasarımı sayesinde LG, dayanıklı performans için 10 yıl uzatılmış garanti sunuyor.
Aile çamaşır makinesinin önünde gülümsüyor. Çamaşır makinesinin etrafında yeşil bir çizgiyle ışıltıyı ifade eden bir çizim yer alıyor.
*10 yıl garanti yalnızca Direct Drive motorda geçerlidir.
Geceleri sessiz çamaşır yıkama rahatlığı
|Kıyafetlerinizi istediğiniz vakitte yıkayabilme rahatlığınızın olmasını istemez miydiniz?
Motoru doğrudan çamaşır makinesine bağlamak yedek parça sayısının yanı sıra gürültüyü de azaltır. Yaylar, sürtünme amortisörleri, balans ağırlıkları ve titreşim sensörleri gibi bileşenler titreşim ve gürültüyü azaltmak için birlikte çalışır. Dikkat dağıtıcı gürültüleri unutabilir ve çamaşır makineniz çalışırken sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz.
TV izleyen ailenin arkasında bir çamaşır makinesi yer alıyor.
*F4V9RWR2E model ile test edildi.
**Mart 2022’de LG kurum içi laboratuvarda test edildi. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
***Ses basıncı seviyesini baz alır.
****Kaynak : Ulusal Gürültü Bilgi Sistemi (www.noiseinfo.or.kr).
Ailenizi Gülümseten Enerji Tasarrufu
|Kirli futbol formalarını, çamurlu kot pantolonlarını, yapış yapış bebek kıyafetlerini sık sık yıkamanız mı gerekiyor?
Inverter DirectDrive™ hassas kontrollü inverter teknolojisi sayesinde size enerji tasarrufu yapmanın kolay bir yolunu sunar. Çamaşır makinenizi gelişmiş olanı ile değiştirerek hem faturalarınızı hem de stresi azaltın.
Babası çocuğu çamaşır sepetine itiyor. Etraflarında enerji tasarrufunu simgeleyen bir ampul ve doğayı simgeleyen yaprak ve çiçek yer alıyor.
Büyük Kapasite, Fazla Tasarruf, Fazla Konfor
Çamaşır yıkama yükünüzü azaltarak hafta sonlarını tekrar kendinize ayırmanın hayalini kuruyor musunuz?
Inverter DirectDrive™; tambura doğrudan güç uygulayarak, sürtünme amortisörleri, denge ağırlıkları ve titreşim sensörleri gibi titreşim azaltma teknolojileri sayesinde tambur içindeki hareket alanını genişletir. Tek seferde daha fazla kıyafet yıkayarak hem para hem de su tasarrufu sağlar. Çamaşır yığınlarınız daha hızlı ortadan kalkar ve size daha çok zaman kalır.
Özenle elde yıkanmış hissi veren görünüm
Ailenizle çamaşırları dert etmeden aktif bir yaşam mı sürmek istiyorsunuz?
Yalnızca bir ya da iki sürekli harekete sahip çamaşır makinelerinin aksine, 6 Motion DD™ motor hızını her bir program için hassas bir şekilde ayarlayarak kazanı elde yıkama hareketini taklit edecek şekilde birden fazla yönde hareket ettirir. Altı benzersiz yıkama hareketi sayesinde en kirli çocuk kıyafetlerini dahi kolaylıkla yıkayabilirsiniz.
Kumaşlarınızın ihtiyacına göre mükemmel uyum
Çok sevdiğiniz spor kıyafetlerinizi ve hassas çamaşırlarınızı korumak mı istiyorsunuz?
LG’nin özel Deep-learning AI DD™, çamaşır ağırlığını ve kumaşların yumuşaklığını algılar. Deep-learning AI teknolojisi yardımıyla 20.000 Büyük Veri noktasını baz alarak temizliği ve kumaş korumasını kişiselleştirmek için altı hareketin optimum yıkama şekillerini belirler. En sevdiğiniz kıyafetler yeniliğini daha uzun süre korur.
Deep-learning AI DD™, hassas kumaşlarda nazik ve ağır lekeli kumaşlarda daha sert hareket ederek optimum yıkama sonuçları elde eder. Bu sayede kumaşlarda meydana gelen hasarı önden yüklemeli makinelerde %18, üstten yüklemeli makinelerde %24* oranında azaltır. Tüketici elektroniği sektöründe küresel bağımsız güvenlik bilimi şirketi UL’den Deep Learning AI Doğrulaması alan ilk şirket****.
Her bir kumaş iç çamaşırı, gömlek ve kot pantolon olarak sıralı halde büyütülmüş görünür ve her bir kumaş için iki hareket simgesi çizilidir.
*F4V9RWP2W: genişlik modelleri: %18, Intertek tarafından Mart 2019’da test edildi, Varsayılan seçenekli Pamuklu (Normal) program ile varsayılan seçenekli geleneksel makine karşılaştırması, 2 kg’lık iç çamaşırı, bluz vb. gibi yumuşak/hassas çamaşır yükünü baz alır.
**T13H7EHDSTP: %24, Intertek tarafından Mayıs 2022’de test edildi, AI yıkama programı ile varsayılan seçenekli Normal program karşılaştırması, 3 kg IEC’yi baz alır.
***Sonuçlar, giysilere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
****FX23****, FX24****, FX25****, W20**** - 1. yıldız * dış rengini ifade eder ve A ila Z arasında olabilir; - 2. yıldız * teknik özellikleri ifade eder (ör. renk, buhar özelliği, vb.) ve A ila Z arasında olabilir; - 3. ve 4. yıldız * üretim tesisini ifade eder ve A ila Z ya da 0 ila 9 arasında ya da boş olabilir; WM6*00H*A, WM5500H*A, TS25****, TS24****, TA25*X***, TA24*X***, T25*X***, T24*X***, T**H*******, T23*X***, T21*X***, T19*X***, T18*X***, T**H*******, T17*X***, T**H*******, T**L******* - Yıldız * işareti, 0 ila 9 veya A ila Z arasında, bu değerlendirmenin kapsadığı performansla ilgili olmayan dış değişiklikler ve teknik özellikler hakkında olabilir. F*21****,F*19**** -Yıldız * 0 ila 9 veya A ila Z arasında, bu değerlendirmenin kapsadığı performansla ilgili olmayan dış değişiklikler ve teknik özellikler hakkında olabilir.