Yalnızca bir ya da iki sürekli harekete sahip çamaşır makinelerinin aksine, 6 Motion DD™ motor hızını her bir program için hassas bir şekilde ayarlayarak kazanı elde yıkama hareketini taklit edecek şekilde birden fazla yönde hareket ettirir. Altı benzersiz yıkama hareketi sayesinde en kirli çocuk kıyafetlerini dahi kolaylıkla yıkayabilirsiniz.