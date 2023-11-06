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[Bildirim] LG E-posta/LG Klavye/LG Mobile Switch uygulamalarındaki işlevlerin sonlandırıldığına dair duyuru

11/06/2023
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LG Electronics mobil ürünlerini seven ve destekleyen müşterilerimize en içten teşekkür ederiz.

LG Electronics cep telefonu uygulamaları LG E-posta/LG Klavye/LG Mobile Switch'in uygulamalarındaki işlevln sonlandırıldığını size bildirmek isteriz.

 

1) Sonlandırılmış işlevler: LG E-posta uygulamasında Gmail hesap desteği"
- Hedef modeller: LG Akıllı Telefonlarda/tablet PC'lerde yerleşik uygulamalar (Çin ürünleri hariç)
- Bitiş tarihi: 29.12.2023 00:00 [KST, GMT + 9]
- İşlevler sonlandırıldıktan sonra: Ortak şirket, LG E-posta uygulamasındaki "Gmail hesap desteği" işlevi için bilgi sağlamayı sona erdirmeye karar verdiğinden, bu işlevin kullanılamayacağını lütfen unutmayınız.

 

2) Sonlandırılmış işlevler: LG Klavye uygulamasında "El Yazısı"
- Hedef modeller: LG Akıllı Telefonlarda/tablet PC'lerde yerleşik uygulamalar (Çin ürünleri hariç)
- İşlevler sonlandırıldıktan sonra: Ortak şirket, LG Klavye uygulamasındaki "El Yazısı" işlevi için bilgi sağlamayı sona erdirmeye karar verdiğinden, bu işlevin kullanılamayacağını lütfen unutmayınız.

 

3) Sonlandırılmış işlevler: LG Mobile Switch uygulamasında "Google Drive üzerinden otomatik yedekleme" işlevi
- Hedef modeller: LG Akıllı Telefonlarda/tablet PC'lerde yerleşik uygulamalar (Çin ürünleri hariç)
- Bitiş tarihi: 29.12.2023 00:00 [KST, GMT + 9]
- İşlevler sonlandırıldıktan sonra: Ortak şirket, LG Mobile Switchuygulamasında bilgi sağlamayı sona erdirmeye karar verdiğinden, bu bilgilerin kullanılamayacağını lütfen unutmayınız. Bununla birlikte, dosyaları doğrudan taşıyarak yedeklemek mümkündür.

 

Teşekkür ederiz.

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