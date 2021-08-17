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Akıllı Evler: Herkes İçin Daha Rahat Bir Yaşam" metninin olduğu akıllı ev aletleri illüstrasyonu
Englewood Cliffs, N.J., 17 Ağustos 2021 — ABD'li akıllı ev kullanıcılarının alışkanlıklarının ve yaşam tarzlarının derinlemesine bir analizini sunan yeni tüketici araştırmasına göre akıllı ev teknolojileri, nispeten daha yaşlı ve teknolojiden daha az anlayan tüketicilerin yaşadığı dijital uçurumu daraltıyor. Konuyla ilgili araştırmaların çoğu teknolojiyle ilgili olsa da, bu yeni çalışma (2021 LG ThinQ® Akıllı Ev Raporu) akıllı teknolojinin teknolojik zekadan bağımsız olarak farklı yaşlardaki kullanıcıların günlük rutinlerini nasıl daha iyi hale getirdiğine dair benzersiz bulgular ortaya koyuyor.
Sadece Teknoloji Meraklıları ve Gençler İçin Değil
Akıllı ev teknolojisi lideri LG Electronics tarafından yaptırılan çalışma, teknoloji konusunda daha az bilgili olan kullanıcıların akıllı evlerinden daha fazla memnun olduklarını, akıllı evlerinden ve akıllı ürünlerden "çok memnun" olduğunu söyleyen 50-54 yaş arasındaki kullanıcıların (%60) 25-29 yaş grubundan iki kat daha fazla olduğunu gösterdi. Bulgular, teknolojiye yakınlığı veya yaşı ne olursa olsun akıllı evlerin herkes tarafından kullanılabileceğini ve tüm tüketicilerin kullanımı kolay çözümlere daha fazla erişim elde etmesini sağlayarak dijital uçurumun daraltılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.
Her Türlü Yaşam Tarzına Uygun Benzersiz Avantajlar
Akıllı evler evrensel olarak fayda sağlayacak şekilde tasarlansa da sunduğu avantajlar her birey için farklı olabilir. Akıllı alanların, kullanıcıların temel değerlerine, ilgi alanlarına ve hobilerine dayalı olarak farklı yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek çözümleri nasıl sağladığını gösteren raporda çeşitli akıllı ev sahipleri ile yapılan derinlemesine tartışmalar yoluyla anlatılıyor. Örneğin, yüksek sosyal statü hedefleyen katılımcılar, akıllı çamaşır makinesinin kumaşı tanıyarak en iyi programı önermesi özelliğini en çok kullanılan 3 özellik arasına yerleştiren tek gruptur. Bu özellik, arkadaşlarına yeni bir şey göstermek isteyen sosyal olarak aktif kişiler için kullanışlıdır. Bahçe bakımına meraklı katılımcılar, bahçede bile eller serbest ev kontrolü sağlayan akıllı TV'ler, buzdolapları ve çamaşır makinelerinin uzaktan kumanda / sesli komut işlevini en çok kullanılan 3 özellik olarak belirttiler.
Çevre Dostu Yaşam İçin Yepyeni Bir Standart
Akıllı evlerin faydaları arasında, katılımcılar tarafından en sık dile getirilen özellik enerji tasarrufu oldu. Günümüzün en yeni bağlantılı ürünlerinde bulunan enerji optimizasyonu özellikleri sayesinde akıllı evler, enerji faturalarını düşük tutarken tüketicilere daha sürdürülebilir bir yaşam biçimi sunuyor. Bu ilginç bulgular, akıllı evlerin ekolojik yaşamda önemli bir araç haline gelebileceğini gösteriyor.
LG Electronics kıdemli başkan yardımcısı ve LG'nin Küresel Pazarlama Merkezi başkanı Lee Jeong-seok, "Geleceğin evleri, her bireyin benzersiz yaşam tarzına uyarlanmış çözümler sunan esnek yaşam alanları olacak" diye konuştu. "LG ThinQ, üstün ev otomasyonu ve bağlantı olanakları sağlayan yapay zeka çözümleri sunarak daha iyi ve daha akıllı bir yaşam tarzı vizyonu getiriyor. LG olarak, tüketicilerin hayatlarını her açıdan iyileştirmeye inanıyoruz ve LG ThinQ tüm bunları mümkün kılmanın anahtarı olacak."
LG ThinQ® Akıllı Ev Raporu, akıllı ev pazarı için bir liderlik vizyonu sunuyor. "LG ThinQ, akıllı teknolojiyi kişinin günlük yaşamına dahil etmenin faydalarını teşvik ederek yaşam tarzlarını daha seçkin hale getiriyor ve tüm ailenin daha iyi bir hayat sürmesini sağlamaya yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.