Akıllı evlerin faydaları arasında, katılımcılar tarafından en sık dile getirilen özellik enerji tasarrufu oldu. Günümüzün en yeni bağlantılı ürünlerinde bulunan enerji optimizasyonu özellikleri sayesinde akıllı evler, enerji faturalarını düşük tutarken tüketicilere daha sürdürülebilir bir yaşam biçimi sunuyor. Bu ilginç bulgular, akıllı evlerin ekolojik yaşamda önemli bir araç haline gelebileceğini gösteriyor.



LG Electronics kıdemli başkan yardımcısı ve LG'nin Küresel Pazarlama Merkezi başkanı Lee Jeong-seok, "Geleceğin evleri, her bireyin benzersiz yaşam tarzına uyarlanmış çözümler sunan esnek yaşam alanları olacak" diye konuştu. "LG ThinQ, üstün ev otomasyonu ve bağlantı olanakları sağlayan yapay zeka çözümleri sunarak daha iyi ve daha akıllı bir yaşam tarzı vizyonu getiriyor. LG olarak, tüketicilerin hayatlarını her açıdan iyileştirmeye inanıyoruz ve LG ThinQ tüm bunları mümkün kılmanın anahtarı olacak."



LG ThinQ® Akıllı Ev Raporu, akıllı ev pazarı için bir liderlik vizyonu sunuyor. "LG ThinQ, akıllı teknolojiyi kişinin günlük yaşamına dahil etmenin faydalarını teşvik ederek yaşam tarzlarını daha seçkin hale getiriyor ve tüm ailenin daha iyi bir hayat sürmesini sağlamaya yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.