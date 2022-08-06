Bunaltıcı yaz aylarında, depoladığınız tüm malzemeleri ve taze ürünleri saklamak zor olabilir. Ancak LG ThinQ uygulamasının saklama tarihi uyarısıyla sayesinde artık bunu düşünmek zorunda değilsiniz. Bozulabilir ürünlerinizin tahmini saklama tarihini LG Akıllı Buzdolabının "Yiyecek Yöneticisi" özelliğine not edin. LG ThinQ uygulaması, son kullanma tarihi yaklaşınca sizi bilgilendirir. LG klimanız için kullandığınız akıllı enerji izleme özelliğinin buzdolabınızda da işe yaradığını biliyor muydunuz? Böylece hiçbir cihazı gereğinden fazla çalıştırmanız gerekmez.



Bunaltıcı sıcakta buz gibi bir dondurmaya ne dersiniz? Buzdolabınızın buz yapma ve dondurma fonksiyonlarını artıran Ekspres Dondurma özelliği sayesinde, buz gibi dondurmaların tadını çıkarmak çok daha hızlı ve kolay. Bu özelliği hem buzdolabı panelinizden hem de LG ThinQ uygulamasından etkinleştirebilirsiniz.



Dilediğiniz kadar dinlenebileceğiniz, TV karşısında dondurma keyfi yapacağınız ve hafif bir serinlikte en sevdiğiniz kitabı okuyacağınız güneşli bir yaz günü, akıllı ev aletleri sayesinde artık mümkün.