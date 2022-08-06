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Yaz için çeşitli akıllı teknolojilere sahip bir ev illüstrasyonu
Yaz piknikleri ve plaj gezileri yaz mevsimi için harika aktiviteler, ancak yılın en sıcak günlerinde evinizin konforlu serinliğine dönmek gibisi yoktur. Yenilikçi akıllı ev teknolojisi ile evinizi havalı, keyifli ve kullanışlı hale getirebilirsiniz. İşte yaz mevsimini evde en iyi şekilde geçirmek için bazı ipuçları ve püf noktaları:
Yatak Odanızdaki Anlarınızı Yaz Tatiline Dönüştürün
Yazın sıcak ve uykusuz gecelerinden bizi koruyan güvenilir, duvara monte klimamız olmasaydı ne yapardık? Klimanızı gece boyunca çalışır durumda tutmak daha iyi uyumanıza yardımcı olsa da enerji faturalarınız için pek de iyi değildir. LG ThinQ uygulamasının akıllı enerji izleme özelliğiyle, bağlantılı her LG cihazın aylık kullanım bilgilerine anında erişim sağlayarak enerji tüketiminizi kontrol altında tutabilirsiniz. Geriye sadece arkanıza yaslanıp rahatlamak ve evinizin serinliğinin keyfini çıkarmak kalır.
Stressiz Çamaşır Yıkarken Zamandan Tasarruf Edin
Yazın dışarıda daha fazla zaman geçirdiğimiz için yaz mevsiminde genellikle yıkanacak daha fazla çamaşır olur. Bu da çamaşır gününü daha sıkıcı hale getirir. Doğru cihazlarla yıkamaya daha az, yaz mevsiminin tadını çıkarmaya daha çok zaman ayırabilirsiniz. Artık çamaşır gününde birçok işi sizin yerinize yapan yenilikçi çamaşır ve kurutma makineleri var. Örneğin, LG'nin AI DD teknolojisine sahip çamaşır makineleri, kumaşınızın ağırlığını ve cinsini ölçtükten sonra en iyi programı otomatik olarak belirleyerek zamandan ve enerjiden tasarruf etmenize yardımcı olur. Dahası, LG ThinQ uygulaması, hafif pamuklu elbiselerden polyester mayolara kadar her türlü giysi için çok çeşitli indirilebilir programlar sunar.
Mutfağınızı Yaz Eğlencesine Hazırlayın
Bunaltıcı yaz aylarında, depoladığınız tüm malzemeleri ve taze ürünleri saklamak zor olabilir. Ancak LG ThinQ uygulamasının saklama tarihi uyarısıyla sayesinde artık bunu düşünmek zorunda değilsiniz. Bozulabilir ürünlerinizin tahmini saklama tarihini LG Akıllı Buzdolabının "Yiyecek Yöneticisi" özelliğine not edin. LG ThinQ uygulaması, son kullanma tarihi yaklaşınca sizi bilgilendirir. LG klimanız için kullandığınız akıllı enerji izleme özelliğinin buzdolabınızda da işe yaradığını biliyor muydunuz? Böylece hiçbir cihazı gereğinden fazla çalıştırmanız gerekmez.
Bunaltıcı sıcakta buz gibi bir dondurmaya ne dersiniz? Buzdolabınızın buz yapma ve dondurma fonksiyonlarını artıran Ekspres Dondurma özelliği sayesinde, buz gibi dondurmaların tadını çıkarmak çok daha hızlı ve kolay. Bu özelliği hem buzdolabı panelinizden hem de LG ThinQ uygulamasından etkinleştirebilirsiniz.
Dilediğiniz kadar dinlenebileceğiniz, TV karşısında dondurma keyfi yapacağınız ve hafif bir serinlikte en sevdiğiniz kitabı okuyacağınız güneşli bir yaz günü, akıllı ev aletleri sayesinde artık mümkün.