LG A9K PRO | Kablosuz Dikey Süpürge | Kompressor™ Teknolojisi | Çift Bataryalı | Turbo 200W

*LG dahili test sonuçlarına göre, her modun (Normal, Güç ve Turbo) çalışma süresi sırasıyla 120 dakika, 60 dakika ve 14 dakikadır. Bu çalışma süreleri, biri elektrikli süpürgede ve diğeri doğrudan şarj istasyonu tarafından şarj edilen iki pil kullanıldığında geçerlidir. Bir pille (pil doğrudan şarj istasyonundan şarj edilir), her mod için - Normal, Güç ve Turbo - çalışma süresi sırasıyla 60 dakika, 30 dakika, 7 dakikadır.

**Test, herhangi bir başlık olmadan ve Wi-Fi açıkken oda sıcaklığında (26°C, 78.8°C) yürütülmüştür.

***Her mod için (Normal, Güç ve Turbo) Power Drive Nozzle ile çalışma süresi, iki pil kullanıldığında sırasıyla 80 dakika, 40 dakika ve 12 dakikadır. Bir pille, her mod için - Normal, Güç ve Turbo - çalışma süresi sırasıyla 40 dakika, 20 dakika ve 6 dakikadır. Gerçek çalışma süresi, çalışma ortamına ve kullanım saatlerine bağlı olarak değişebilir.