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LG A9K PRO | Kablosuz Dikey Süpürge | Kompressor™ Teknolojisi | Çift Bataryalı | Turbo 200W
LG A9K PRO | Kablosuz Dikey Süpürge | Kompressor™ Teknolojisi | Çift Bataryalı | Turbo 200W
*LG dahili test sonuçlarına dayalı olarak, test sonuçları Intertek tarafından gözlemlenmiştir. A9 Kompressor™ priz kapasitesi Turbo modunda test edilmiştir. Kedi tüyü (cinsi Maine Coon'du) hazne kapasitesine ulaşana kadar emildi. Daha sonra manuel sıkıştırma işlevi ile sıkıştırılmıştır. Bu döngü, sıkıştırılmış kedi kılı kapasiteye ulaşana kadar tekrarlandı. Sıkıştırma verimliliği, sıkıştırılmamış kedi kılı (aynı hacim) ile karşılaştırıldığında ağırlıkla hesaplanır. Gerçek hazne kapasitesi (sıkıştırma verimliliği) çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.
*LG dahili test sonuçlarına göre, her modun (Normal, Güç ve Turbo) çalışma süresi sırasıyla 120 dakika, 60 dakika ve 14 dakikadır. Bu çalışma süreleri, biri elektrikli süpürgede ve diğeri doğrudan şarj istasyonu tarafından şarj edilen iki pil kullanıldığında geçerlidir. Bir pille (pil doğrudan şarj istasyonundan şarj edilir), her mod için - Normal, Güç ve Turbo - çalışma süresi sırasıyla 60 dakika, 30 dakika, 7 dakikadır.
**Test, herhangi bir başlık olmadan ve Wi-Fi açıkken oda sıcaklığında (26°C, 78.8°C) yürütülmüştür.
***Her mod için (Normal, Güç ve Turbo) Power Drive Nozzle ile çalışma süresi, iki pil kullanıldığında sırasıyla 80 dakika, 40 dakika ve 12 dakikadır. Bir pille, her mod için - Normal, Güç ve Turbo - çalışma süresi sırasıyla 40 dakika, 20 dakika ve 6 dakikadır. Gerçek çalışma süresi, çalışma ortamına ve kullanım saatlerine bağlı olarak değişebilir.
*Yıkadıktan sonra tekrar takmadan önce filtrelerin tamamen kuruduğundan emin olun. Kuruma süresi mevsime, sıcaklığa veya neme göre değişiklik gösterebilir.
* Bu sonuçlar, SLG tarafından yapılan testlere (IEC 62885-2 ve EN 60312-1) dayanmaktadır; Turbo modunda 0,5㎛ ~ 4,2㎛ parçacık boyutunda toz tutma kapasitesi test edilmiş ve ortalaması %99,999 olmuştur (Derecelendirmeye göre Mükemmel" Derece, 5 Yıldızlı) Toz tutma kapasitesi çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*LG ThinQ® uygulaması için uyumlu akıllı telefon, Android 4.1.2 (JellyBean) veya üstü ya da iOS 9 veya üstü gerekir. Mobil veya Ev Wi-Fi veri bağlantısı gereklidir.
Power Drive Nozzle™ dâhildir
Aksesuarlar ve Temizleme Aletleri
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
Tam Siyah
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
-
Kompresör Teknolojisi
Var
-
Siklon Teknolojisi
Eksenel Turbo Siklon (Multi Siklon)
-
Akıllı İnvertör Motoru
Var
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
Evet
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
Tam Siyah
TEMEL AKSESUARLAR
-
Kombinasyon Aracı
Var
-
Temizlik Fırçası
var
-
Aralık Aracı
Var
PİL
-
Piller dâhildir (adet)
2
-
Pil Türü
Lityum İyon
-
Pil başına Şarj Süresi (dakika)
240
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)
60
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)
60
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)
6
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)
6
BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)
-
Kutu Boyutları (G*Y*D mm)
240 x 720 x 295
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
260 x 1120 x 270
-
Ağırlık (kg)
2,25
-
Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)
1120
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)
-
Tip
Dikey
-
Tek Dokunuşla Kontrol
Var
-
Dual PowerPack
evet
-
Akıllı İnvertör Motoru
Var
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
-
5 Adımlı Filtrasyon Sistemi
Var
-
AEROSCIENCE
Var
-
Pil Durumu Göstergesi
var
-
Şarj ve Saklama
şarj ve depolama var
-
Tıkalı Nesne Göstergesi
Yok
-
El Tipine Dönüştürme
Var
-
Siklon Teknolojisi
Eksenel Turbo Siklon (Multi Siklon)
-
Kompresör Teknolojisi
Var
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
Evet
BAŞLIKLAR
-
Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık
var
-
Paspas Başlığı
Yok
-
Evcil Hayvan Başlığı
yok
-
İnce Sert Zemin Başlığı
Var
DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR
-
Ekstra Ön Filtre
Var
-
Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama
yok
-
Uzatılabilir Hortum Uzatma
var
-
Ekstra Egzoz Filtresi
Var
-
Paspas Bezleri (Adet)
Yok
PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)
-
Güç Modu
var
-
Toz Haznesi Kapasitesi (L)
0.44L * 2.4
-
Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)
0.44L * 2.4
AKILLI TEKNOLOJİ
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Temizleme Geçmişi
var
-
Filtre Temizleme Programı Alarmı
var
-
Filtre Temizleme Kılavuzu
Var
-
Smart Diagnosis
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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