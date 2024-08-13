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LG A9K PRO | Kablosuz Dikey Süpürge | Kompressor™ Teknolojisi | Çift Bataryalı | Turbo 200W

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG A9K PRO | Kablosuz Dikey Süpürge | Kompressor™ Teknolojisi | Çift Bataryalı | Turbo 200W

A9K-PRO

LG A9K PRO | Kablosuz Dikey Süpürge | Kompressor™ Teknolojisi | Çift Bataryalı | Turbo 200W

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LG A9 Serisi Süpürgelerde Kaçırılmayacak Hediye Kampanyası

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Derinlemesine Temizlik için Yüksek Emiş Gücü3

Derinlemesine Temizlik ve Yüksek Emiş Gücü

Smart Inverter Motor™ ile kiri ve tozu ayıran Axial Turbo Cyclone kombinasyonu, uzun ömürlü emiş gücü sağlamaya yardımcı olur.
El tipi elektrikli süpürgenin tutma alanı solda, içte bulunan Smart Inverter Motor™ ile gösterilmiştir.

Güçlü ve Dayanıklı Temizleme Teknolojisi

Smart Inverter Motor, çalışma sırasında minimum mekanik sürtünmeye neden olan, fırçasız bir tasarımdır. Bu da motorun dayanıklılığını artırarak LG'nin motor için 10 yıllık parça garantisi sunmasını sağlar.
Toz ve Saç Gibi Kirleri Sıkıştırın, Hazne Boşaltımını Erteleyin

Toz ve Saç Gibi Kirleri Sıkıştırın, Hazne Boşaltımını Erteleyin

LG KOMPRESSOR™ teknolojisi, toz ve saç gibi kirleri haznede sıkıştırarak size zaman kazandırır. Toz ve saç gibi kirlerin haznede sıkıştırılması (sıkıştırılmamış kapasitenin 2,4 katına kadar*), hazneyi daha uzun aralıklarla temizlemenize yardımcı olur. Boşaltma zamanı geldiğinde, içindekileri temizlemek için kapak açıkken kompresör kolunu hafifçe aşağı itin.

*LG dahili test sonuçlarına dayalı olarak, test sonuçları Intertek tarafından gözlemlenmiştir. A9 Kompressor™ priz kapasitesi Turbo modunda test edilmiştir. Kedi tüyü (cinsi Maine Coon'du) hazne kapasitesine ulaşana kadar emildi. Daha sonra manuel sıkıştırma işlevi ile sıkıştırılmıştır. Bu döngü, sıkıştırılmış kedi kılı kapasiteye ulaşana kadar tekrarlandı. Sıkıştırma verimliliği, sıkıştırılmamış kedi kılı (aynı hacim) ile karşılaştırıldığında ağırlıkla hesaplanır. Gerçek hazne kapasitesi (sıkıştırma verimliliği) çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

Aynı Anda Hem Temizleyin Hem Şarj Edin

Aynı Anda Hem Temizleyin Hem Şarj Edin

Yanında verilen iki değiştirilebilir pil ile aynı anda hem temizlik yapın hem de şarj edin. 120 dakikaya kadar pil çalışma süresi*.

*LG dahili test sonuçlarına göre, her modun (Normal, Güç ve Turbo) çalışma süresi sırasıyla 120 dakika, 60 dakika ve 14 dakikadır. Bu çalışma süreleri, biri elektrikli süpürgede ve diğeri doğrudan şarj istasyonu tarafından şarj edilen iki pil kullanıldığında geçerlidir. Bir pille (pil doğrudan şarj istasyonundan şarj edilir), her mod için - Normal, Güç ve Turbo - çalışma süresi sırasıyla 60 dakika, 30 dakika, 7 dakikadır.
**Test, herhangi bir başlık olmadan ve Wi-Fi açıkken oda sıcaklığında (26°C, 78.8°C) yürütülmüştür.
***Her mod için (Normal, Güç ve Turbo) Power Drive Nozzle ile çalışma süresi, iki pil kullanıldığında sırasıyla 80 dakika, 40 dakika ve 12 dakikadır. Bir pille, her mod için - Normal, Güç ve Turbo - çalışma süresi sırasıyla 40 dakika, 20 dakika ve 6 dakikadır. Gerçek çalışma süresi, çalışma ortamına ve kullanım saatlerine bağlı olarak değişebilir.

Elektrikli süpürgeyi çeşitli konumlarda şarj stantlarında gösteren üç resim: İlkinde bir kanepenin yanında, ikincisinde bir masanın yanında ve üçüncüsü ise bir yatağın yanındadır.

Şarj ve Saklama Seçenekleri

CordZero dikey süpürge, evinizde üç farklı şekilde kolayca ve düzenli bir şekilde saklanabilir: Duvara monte modu, Yer Standı modu* ve Kompakt mod.
elektrikli_süpürgenin_sapını_tutan_el__tutma_yeri,_açma_/ kapama düğmesini, Wi-Fi düğmesini ve Turbo düğmesini gösterir.

Başparmağınızın Tek Bir Dokunuşuyla Tüm Özellikleri Kontrol Edin

Açık-Kapalı modlarını ve ‘Turbo’ dahil tüm güç seviyelerini parmağınızın tek bir dokunuşuyla kolaylıkla seçebilirsiniz.
Ayarlanabilir Boru Uzunluğunun Getirdiği Esneklik

Ayarlanabilir Boru Uzunluğunun
Getirdiği Esneklik

Zeminlerde ve ulaşılması zor alanlarda kullanım ve saklama amacıyla
kolayca uzayıp kısalır.
Akan bir musluk, el tipi elektrikli süpürgenin filtre ve siklon sistemini oluşturan üç nesneyi temizleme kolaylığını göstermek üzere fotoğrafın yarısı suyla doldurur.

Çıkarılabilir ve Yıkanabilir Filtreler

Filtrelerinizi çıkarıp yıkayarak süpürgenizin bakımını kolaylıkla yapabilirsiniz. Zaman içinde süpürgenizin içindeki filtrelerde kir birikir. Metal filtreyi, bez ön filtreyi ve ince toz filtresini çıkarabilir ve temizlemek için yıkayabilirsiniz. Filtreleri tekrar süpürgenize takmadan önce tamamen kuruduklarından emin olun.

*Yıkadıktan sonra tekrar takmadan önce filtrelerin tamamen kuruduğundan emin olun. Kuruma süresi mevsime, sıcaklığa veya neme göre değişiklik gösterebilir.

Ürünün 5 kademeli filtrasyon sistemi ayrılmış ve her adımı oklar ve kelimelerle gösterilmiştir: 1. siklon, metal toz filtresi, 2. siklon, ön filtre, ince toz filtresi.

5 Adımlı Filtrasyon Sistemi ile Yerleri Temizlerken İnce Toz Parçacıklarını Yakalayın.

5 adımlı filtreleme sistemi, toz haznesinde emilen tozu ayırır ve ardından kalan en ince toz (0,5㎛ ~ 4,2㎛ )parçacıklarınının  ortalama %99,999'unu filtreler.

* Bu sonuçlar, SLG tarafından yapılan testlere (IEC 62885-2 ve EN 60312-1) dayanmaktadır; Turbo modunda 0,5㎛ ~ 4,2㎛ parçacık boyutunda toz tutma kapasitesi test edilmiş ve ortalaması %99,999 olmuştur (Derecelendirmeye göre Mükemmel" Derece, 5 Yıldızlı)  Toz tutma kapasitesi çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Oturma odasındaki şarj standında duran elektrik süpürgesi ve telefonuna bakan kadın. Telefon ekranının görüntüsü, ürününün temizlik geçmişini gösterir.

Derin ve Güçlü Bir Temizlik için Uyarı ve İzleme Özelliği

ThinQ, filtrenin durumunu ve pilinizin şarjını kontrol etmeniz için sizi uyararak CordZero™ A9 Kompressor'unuzu izlemenize ve bakımını yapmanıza yardımcı olur, ayrıca tek bir uygulama üzerinden teşhis yapar ve temizleme geçmişini gösterir.*

*LG ThinQ® uygulaması için uyumlu akıllı telefon, Android 4.1.2 (JellyBean) veya üstü ya da iOS 9 veya üstü gerekir. Mobil veya Ev Wi-Fi veri bağlantısı gereklidir.

Power Drive Nozzle™ dâhildir

Her Yüzeye Uygun Başlık

Slim Power Drive™ Başlık

Slim Power Drive™ Başlık, ulaşılması zor alanlardaki tozu, kiri ve evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Aksesuarlar ve Temizleme Aletleri

Köşe Ucu

Köşe ucu, ulaşılması zor alanları temizlemek için kullanışlıdır.

Kombinasyon Aracı

Kombinasyon aracı, yumuşak bir fırça veya sert bir başlık olarak ayarlanabilen 2'si 1 arada bir aksesuardır.

ÖZET

Yazdır

BOYUTLAR

A9K-PRO

Ana Özellikler

  • Gövde Rengi (Temizleyici)

    Tam Siyah

  • 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • Kompresör Teknolojisi

    Var

  • Siklon Teknolojisi

    Eksenel Turbo Siklon (Multi Siklon)

  • Akıllı İnvertör Motoru

    Var

  • Teleskopik Boru (4 Boy)

    Var

  • Yıkanabilir Filtreler

    Evet

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi (Temizleyici)

    Tam Siyah

TEMEL AKSESUARLAR

  • Kombinasyon Aracı

    Var

  • Temizlik Fırçası

    var

  • Aralık Aracı

    Var

PİL

  • Piller dâhildir (adet)

    2

  • Pil Türü

    Lityum İyon

  • Pil başına Şarj Süresi (dakika)

    240

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)

    60

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)

    60

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)

    6

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)

    6

BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)

  • Kutu Boyutları (G*Y*D mm)

    240 x 720 x 295

  • Ürün Boyutları (GxYxD mm)

    260 x 1120 x 270

  • Ağırlık (kg)

    2,25

  • Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)

    1120

ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)

  • Tip

    Dikey

  • Tek Dokunuşla Kontrol

    Var

  • Dual PowerPack

    evet

  • Akıllı İnvertör Motoru

    Var

  • 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • 5 Adımlı Filtrasyon Sistemi

    Var

  • AEROSCIENCE

    Var

  • Pil Durumu Göstergesi

    var

  • Şarj ve Saklama

    şarj ve depolama var

  • Tıkalı Nesne Göstergesi

    Yok

  • El Tipine Dönüştürme

    Var

  • Siklon Teknolojisi

    Eksenel Turbo Siklon (Multi Siklon)

  • Kompresör Teknolojisi

    Var

  • Teleskopik Boru (4 Boy)

    Var

  • Yıkanabilir Filtreler

    Evet

BAŞLIKLAR

  • Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık

    var

  • Paspas Başlığı

    Yok

  • Evcil Hayvan Başlığı

    yok

  • İnce Sert Zemin Başlığı

    Var

DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

  • Ekstra Ön Filtre

    Var

  • Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama

    yok

  • Uzatılabilir Hortum Uzatma

    var

  • Ekstra Egzoz Filtresi

    Var

  • Paspas Bezleri (Adet)

    Yok

PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)

  • Güç Modu

    var

  • Toz Haznesi Kapasitesi (L)

    0.44L * 2.4

  • Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)

    0.44L * 2.4

AKILLI TEKNOLOJİ

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Temizleme Geçmişi

    var

  • Filtre Temizleme Programı Alarmı

    var

  • Filtre Temizleme Kılavuzu

    Var

  • Smart Diagnosis

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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