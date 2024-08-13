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LG A9N LITE | Kablosuz Dikey Süpürge | Turbo 160W | Güçlü Etkili Parçacık Toplayıcı
LG A9N LITE | Kablosuz Dikey Süpürge | Turbo 160W | Güçlü Etkili Parçacık Toplayıcı
*3 yıl parça ve işçilik + motorda 10 yıl (yalnızca parçalar).
*Her Yüzeye Uygun Power Drive Nozzle gösterilmiştir.
*LG kurum içi test sonuçlarına göre, her mod için (Normal, Güç ve Turbo) çalışma süresi sırasıyla 100 dakika, 22 dakika ve 12 dakikadır. Bu çalışma süreleri, biri elektrikli süpürgede ve diğeri doğrudan şarj istasyonu tarafından şarj edilen iki pil kullanıldığında geçerlidir. Bir pille (doğrudan şarj istasyonundan şarj edilir), her moda (Normal, Güç ve Turbo) ait çalışma süresi sırasıyla 50 dakika, 11 dakika, 6 dakikadır.
**Test, herhangi bir başlık olmadan oda sıcaklığında (26° C, 78,8° C) yürütülmüştür.
***Her mod için (Normal, Güç ve Turbo) Power Drive Nozzle ile çalışma süresi, iki pil kullanıldığında sırasıyla 80 dakika, 22 dakika ve 12 dakikadır. Bir pille, her moda (Normal, Güç ve Turbo) ait çalışma süresi sırasıyla 40 dakika, 11 dakika ve 6 dakikadır. Gerçek çalışma süresi, çalışma ortamına ve kullanım saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
* Bu sonuçlar, SLG tarafından yapılan testlere (IEC 62885-2 ve EN 60312-1) dayanmaktadır; Turbo modunda 0,5㎛ ~ 4,2㎛ parçacık boyutunda toz tutma kapasitesi test edilmiş ve ortalaması %99,999 olmuştur (Derecelendirmeye göre Mükemmel" Derece, 5 Yıldızlı) Toz tutma kapasitesi çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Satış paketine dahil aksesuarlar için model spesifikasyonlarını inceleyin.
Ana Özellikler
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
Mürdüm
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
-
Kompresör Teknolojisi
Yok
-
Siklon Teknolojisi
Eksenel Turbo Siklon (Multi Siklon)
-
Akıllı İnvertör Motoru
Var
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
Evet
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yok
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
Mürdüm
TEMEL AKSESUARLAR
-
Kombinasyon Aracı
Var
-
Temizlik Fırçası
var
-
Aralık Aracı
Var
PİL
-
Piller dâhildir (adet)
1
-
Pil Türü
Lityum İyon
-
Pil başına Şarj Süresi (dakika)
240
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)
50
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)
50
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)
6
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)
6
BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)
-
Kutu Boyutları (G*Y*D mm)
240 x 720 x 295
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
260 x 1120 x 270
-
Ağırlık (kg)
2,66
-
Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)
1120
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)
-
Tip
Dikey
-
Tek Dokunuşla Kontrol
Var
-
Dual PowerPack
one dual pack
-
Akıllı İnvertör Motoru
Var
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
-
5 Adımlı Filtrasyon Sistemi
Var
-
AEROSCIENCE
Var
-
Pil Durumu Göstergesi
var
-
Şarj ve Saklama
şarj ve depolama var
-
Tıkalı Nesne Göstergesi
Yok
-
El Tipine Dönüştürme
Var
-
Siklon Teknolojisi
Eksenel Turbo Siklon (Multi Siklon)
-
Kompresör Teknolojisi
Yok
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
Evet
BAŞLIKLAR
-
Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık
var
-
Paspas Başlığı
Yok
-
Evcil Hayvan Başlığı
yok
-
İnce Sert Zemin Başlığı
Yok
DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR
-
Ekstra Ön Filtre
Var
-
Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama
yok
-
Uzatılabilir Hortum Uzatma
var
-
Ekstra Egzoz Filtresi
Var
-
Paspas Bezleri (Adet)
Yok
PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)
-
Güç Modu
var
-
Toz Haznesi Kapasitesi (L)
0,44
-
Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)
sıkıştırma yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yok
-
Temizleme Geçmişi
Yok
-
Filtre Temizleme Programı Alarmı
Yok
-
Filtre Temizleme Kılavuzu
Var
-
Smart Diagnosis
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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