LG A9N LITE | Kablosuz Dikey Süpürge | Turbo 160W | Güçlü Etkili Parçacık Toplayıcı

*LG kurum içi test sonuçlarına göre, her mod için (Normal, Güç ve Turbo) çalışma süresi sırasıyla 100 dakika, 22 dakika ve 12 dakikadır. Bu çalışma süreleri, biri elektrikli süpürgede ve diğeri doğrudan şarj istasyonu tarafından şarj edilen iki pil kullanıldığında geçerlidir. Bir pille (doğrudan şarj istasyonundan şarj edilir), her moda (Normal, Güç ve Turbo) ait çalışma süresi sırasıyla 50 dakika, 11 dakika, 6 dakikadır.

**Test, herhangi bir başlık olmadan oda sıcaklığında (26° C, 78,8° C) yürütülmüştür.

***Her mod için (Normal, Güç ve Turbo) Power Drive Nozzle ile çalışma süresi, iki pil kullanıldığında sırasıyla 80 dakika, 22 dakika ve 12 dakikadır. Bir pille, her moda (Normal, Güç ve Turbo) ait çalışma süresi sırasıyla 40 dakika, 11 dakika ve 6 dakikadır. Gerçek çalışma süresi, çalışma ortamına ve kullanım saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.