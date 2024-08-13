Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG A9N LITE | Kablosuz Dikey Süpürge | Turbo 160W | Güçlü Etkili Parçacık Toplayıcı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG A9N LITE | Kablosuz Dikey Süpürge | Turbo 160W | Güçlü Etkili Parçacık Toplayıcı

A9N-LITE

LG A9N LITE | Kablosuz Dikey Süpürge | Turbo 160W | Güçlü Etkili Parçacık Toplayıcı

front

LG A9 Serisi Süpürgelerde Kaçırılmayacak Hediye Kampanyası

Ürünlere Git
Aksesuarlar

Aksesuarlar

Güçlü Kablosuz Özgürlük

Güçlü Kablosuz Özgürlük

Çıkarılabilir ve yıkanabilir filtreler, tek dokunuşla kontrol, uzatılabilir boru ve ergonomik tasarım.
Güçlü Kablosuz Özgürlük Videoyu İzleyin

*3 yıl parça ve işçilik + motorda 10 yıl (yalnızca parçalar).

AEROSCIENCE™
AEROSCIENCE, LG’nin güçlü mini siklonlardan yararlanarak toz parçacıklarını ayırdığı hava akımlı süpürge teknolojisidir.

Hızla dönen LG Inverter Motor, süpürgenin siklon odacıklarının içinde hızlı hava akışı yaratır.
Videoyu İzleyin
Power Drive Nozzle™

Power Drive Nozzle™

Power Drive Nozzle™ içindeki doğrudan tahrikli motor, süpürme işlemi sırasında silindiri döndürerek etkili parçacık toplama özelliği sağlar.
Power Drive Nozzle™ Videoyu İzleyin

*Her Yüzeye Uygun Power Drive Nozzle gösterilmiştir.

Hızlı ve Kolay Batarya Değiştirme

Hızlı ve Kolay Batarya Değiştirme

Birbirinin yerine geçen ve şarj edilebilir bataryaları değiştirmek çok kolay. İki yanda bulunan düğmeleri iterek bataryayı çıkarabilir veya yerleştirebilirsiniz.

*LG kurum içi test sonuçlarına göre, her mod için (Normal, Güç ve Turbo) çalışma süresi sırasıyla 100 dakika, 22 dakika ve 12 dakikadır. Bu çalışma süreleri, biri elektrikli süpürgede ve diğeri doğrudan şarj istasyonu tarafından şarj edilen iki pil kullanıldığında geçerlidir. Bir pille (doğrudan şarj istasyonundan şarj edilir), her moda (Normal, Güç ve Turbo) ait çalışma süresi sırasıyla 50 dakika, 11 dakika, 6 dakikadır.
**Test, herhangi bir başlık olmadan oda sıcaklığında (26° C, 78,8° C) yürütülmüştür.
***Her mod için (Normal, Güç ve Turbo) Power Drive Nozzle ile çalışma süresi, iki pil kullanıldığında sırasıyla 80 dakika, 22 dakika ve 12 dakikadır. Bir pille, her moda (Normal, Güç ve Turbo) ait çalışma süresi sırasıyla 40 dakika, 11 dakika ve 6 dakikadır. Gerçek çalışma süresi, çalışma ortamına ve kullanım saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Şarj ve Saklama Seçenekleri

Şarj ve Saklama Seçenekleri

CordZero dikey süpürge, evinizde üç farklı şekilde kolayca ve düzenli bir şekilde saklanabilir: Duvara montaj modu, Yer Standı modu ve Kompakt mod.
Tek Dokunuşla Kontrol

Tek Dokunuşla Kontrol

Açık-Kapalı modlarını ve ‘Turbo’ dahil tüm güç seviyelerini parmağınızın tek bir dokunuşuyla kolaylıkla seçebilirsiniz.
Ayarlanabilir Yükseklik ve Ergonomik Denge

Ayarlanabilir Yükseklik ve Ergonomik Denge

Teleskopik boru, 4 farklı uzunluk ayarlama seçeneği ile daha fazla çok yönlülük sağlar. Optimum Denge Sağlayan Tutma Kolu Opti-balanced Handle™, süpürme işlemi sırasında konfor sağlamak ve kas gücünü azaltmak üzere ergonomik olarak tasarlanmıştır.
Ayarlanabilir Yükseklik ve Ergonomik Denge Videoyu İzleyin
5 Aşamalı Filtre Sistemi

5 Aşamalı Filtre Sistemi

5 adımlı filtreleme sistemi, toz haznesinde emilen tozu ayırır ve ardından kalan en ince toz (0,5㎛ ~ 4,2㎛ )parçacıklarınının  ortalama %99,999'unu filtreler.

5 Aşamalı Filtre Sistemi Videoyu İzleyin

* Bu sonuçlar, SLG tarafından yapılan testlere (IEC 62885-2 ve EN 60312-1) dayanmaktadır; Turbo modunda 0,5㎛ ~ 4,2㎛ parçacık boyutunda toz tutma kapasitesi test edilmiş ve ortalaması %99,999 olmuştur (Derecelendirmeye göre Mükemmel" Derece, 5 Yıldızlı)  Toz tutma kapasitesi çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Çıkarılabilir ve Yıkanabilir Filtreler

Çıkarılabilir ve Yıkanabilir Filtreler

Filtrelerinizi çıkarıp yıkayarak süpürgenizin bakımını kolaylıkla yapabilirsiniz. Zaman içinde süpürgenizin içindeki filtrelerde kir birikir. Metal filtreyi, bez ön filtreyi ve ince toz filtresini çıkarabilir ve temizlemek için yıkayabilirsiniz. Filtreleri tekrar süpürgenize takmadan önce tamamen kuruduklarından emin olun.

Kolay filtre temizliği

Süpürgeyi demonte etmeden boşaltma kapağını çevirerek filtreyi gövdeden ayırın.

Kolay silindir çıkarma

Alt kolu döndürün ve silindiri yuvadan kaydırarak temizleme silindirini çıkarın.

Kolay boşaltma

Toz haznesini çıkarma düğmesine basarak toz haznesini boşaltın.

Temizleme Kolaylığı ve Aksesuarlar

Temizleme Kolaylığı ve Aksesuarlar

CordZero, ulaşılması zor tüm yerlere kolayca girmenizi sağlamak üzere Kombinasyon Ucu ve Köşe Ucu gibi çeşitli temizlik aparatları ile kullanılabilir.*
Temizleme Kolaylığı ve Aksesuarlar Videoyu İzleyin

*Satış paketine dahil aksesuarlar için model spesifikasyonlarını inceleyin.

Yazdır

Ana Özellikler

  • Gövde Rengi (Temizleyici)

    Mürdüm

  • 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • Kompresör Teknolojisi

    Yok

  • Siklon Teknolojisi

    Eksenel Turbo Siklon (Multi Siklon)

  • Akıllı İnvertör Motoru

    Var

  • Teleskopik Boru (4 Boy)

    Var

  • Yıkanabilir Filtreler

    Evet

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi (Temizleyici)

    Mürdüm

TEMEL AKSESUARLAR

  • Kombinasyon Aracı

    Var

  • Temizlik Fırçası

    var

  • Aralık Aracı

    Var

PİL

  • Piller dâhildir (adet)

    1

  • Pil Türü

    Lityum İyon

  • Pil başına Şarj Süresi (dakika)

    240

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)

    50

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)

    50

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)

    6

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)

    6

BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)

  • Kutu Boyutları (G*Y*D mm)

    240 x 720 x 295

  • Ürün Boyutları (GxYxD mm)

    260 x 1120 x 270

  • Ağırlık (kg)

    2,66

  • Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)

    1120

ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)

  • Tip

    Dikey

  • Tek Dokunuşla Kontrol

    Var

  • Dual PowerPack

    one dual pack

  • Akıllı İnvertör Motoru

    Var

  • 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • 5 Adımlı Filtrasyon Sistemi

    Var

  • AEROSCIENCE

    Var

  • Pil Durumu Göstergesi

    var

  • Şarj ve Saklama

    şarj ve depolama var

  • Tıkalı Nesne Göstergesi

    Yok

  • El Tipine Dönüştürme

    Var

  • Siklon Teknolojisi

    Eksenel Turbo Siklon (Multi Siklon)

  • Kompresör Teknolojisi

    Yok

  • Teleskopik Boru (4 Boy)

    Var

  • Yıkanabilir Filtreler

    Evet

BAŞLIKLAR

  • Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık

    var

  • Paspas Başlığı

    Yok

  • Evcil Hayvan Başlığı

    yok

  • İnce Sert Zemin Başlığı

    Yok

DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

  • Ekstra Ön Filtre

    Var

  • Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama

    yok

  • Uzatılabilir Hortum Uzatma

    var

  • Ekstra Egzoz Filtresi

    Var

  • Paspas Bezleri (Adet)

    Yok

PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)

  • Güç Modu

    var

  • Toz Haznesi Kapasitesi (L)

    0,44

  • Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)

    sıkıştırma yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yok

  • Temizleme Geçmişi

    Yok

  • Filtre Temizleme Programı Alarmı

    Yok

  • Filtre Temizleme Kılavuzu

    Var

  • Smart Diagnosis

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.