LG A9T Ultra | All in One Tower | Otomatik Toz Haznesi Boşaltma Özellikli | Kablosuz Dikey Süpürge

*LG kurum içi test sonuçlarına göre, her mod için (Normal, Güç ve Turbo) çalışma süresi sırasıyla 120 dakika, 60 dakika ve 14 dakikadır. (Normal, Güç ve Turbo olmak üzere her mod için A9 çalışma süresi sırasıyla 80 dakika, 18 dakika ve 12 dakikaya kadardır) Bu çalışma süreleri, biri elektrikli süpürgede ve diğeri doğrudan şarj istasyonu tarafından şarj edilen iki pil kullanıldığında geçerlidir. Bir pille (doğrudan şarj istasyonundan şarj edilir), her moda (Normal, Güç ve Turbo) ait çalışma süresi sırasıyla 60 dakika, 30 dakika, 7 dakikadır. Motorlu Power Drive Nozzle kullanımdayken gerçek çalışma süresi daha düşük olabilir ve ayrıca çalışma ortamına ve kullanım saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Herhangi bir başlık olmadan ve Wi-Fi açıkken oda sıcaklığında (26° C, 78,8° C) test edilmiştir.