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LG A9T Ultra | All in One Tower | Otomatik Toz Haznesi Boşaltma Özellikli | Kablosuz Dikey Süpürge

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG A9T Ultra | All in One Tower | Otomatik Toz Haznesi Boşaltma Özellikli | Kablosuz Dikey Süpürge

A9T-ULTRA

LG A9T Ultra | All in One Tower | Otomatik Toz Haznesi Boşaltma Özellikli | Kablosuz Dikey Süpürge

front

Temizlikte Kule Gücü

A9T-ULTRA LG WashTower

LG A9 Serisi Süpürgelerde Kaçırılmayacak Hediye Kampanyası

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Hazneyi Boşaltırken Daha Az Tozla Uğraşın3

Hazneyi Boşaltırken Daha Az Tozla Uğraşın

Kenetleme istasyonuna bağlandığınızda hazne otomatik olarak boşaltılır. Böylelikle, zamandan tasarruf etmenizi ve her yere saçılan tozları temizleme zahmetinden kurtulmanızı sağlar.

*Görseldeki ve videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

3 Adımlı Filtreleme Sistemi

Filtreleme sistemi ince tozları yakalayıp hapsederek sistemin temiz çalışmasını sağlar.

UVC LED

UVC LED, bakteri üremesini engellemek için torbanın içindeki üst toz tabakasında etkin hale gelerek evinizin daha temiz kalmasını sağlar.

*LG Electronics protokolüne uygun olarak KRIBS tarafından test edilmiştir. Hepsi Bir Arada Tower'daki toz torbası (Model No: VDS-ST1*U), IEC 628852 7.2.2.3'te belirtilen simüle edilmiş ev tozu ve bakterilerle (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, pnömoni basili, Escherichia coli-her test bakterisi için yaklaşık 107 CFU / ㎖) doldurulmuştur. Üretilen örnek, tozun tepesinde 9 temsili konumda yer almaktadır. UVC LED'i 2 saat çalıştırdıktan sonra, işlenmemiş örnek ile canlı bakteri sayısı arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. [Test koşulu: (23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % RH].
*Ekrandaki gösterge yanıp söndüğünde toz torbası değiştirilmelidir. LG, optimum performansı sağlamak ve bakteri üremesini engellemek için toz torbasının her 3 ayda bir değiştirilmesini önerir.*Bakteri gelişimini engelleme oranı, gerçek çevre koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Beyaz tonlardaki modern bir oturma odasında A9 Hepsi Bir Arada Tower'ın önden görüntüsü.

Dışı Şık, İçi Akıllı

Şık ve dahiyane tasarım, CordZero'yu aynı anda depolar, şarj eder ve boşaltır.
Elektrikli süpürgenin pil takımı gösterilir.

İkili Pil Takımıyla Aynı Anda Hem Temizleyin Hem de Şarj Edin

120 dakikaya kadar çalışma süresiyle sürekli performans sunar

*LG kurum içi test sonuçlarına göre, her mod için (Normal, Güç ve Turbo) çalışma süresi sırasıyla 120 dakika, 60 dakika ve 14 dakikadır. (Normal, Güç ve Turbo olmak üzere her mod için A9 çalışma süresi sırasıyla 80 dakika, 18 dakika ve 12 dakikaya kadardır) Bu çalışma süreleri, biri elektrikli süpürgede ve diğeri doğrudan şarj istasyonu tarafından şarj edilen iki pil kullanıldığında geçerlidir. Bir pille (doğrudan şarj istasyonundan şarj edilir), her moda (Normal, Güç ve Turbo) ait çalışma süresi sırasıyla 60 dakika, 30 dakika, 7 dakikadır. Motorlu Power Drive Nozzle kullanımdayken gerçek çalışma süresi daha düşük olabilir ve ayrıca çalışma ortamına ve kullanım saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Herhangi bir başlık olmadan ve Wi-Fi açıkken oda sıcaklığında (26° C, 78,8° C) test edilmiştir.

Sağ Depolama

Sol Depolama

All in One Tower Dıştan Görünüm

*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

Yüzeylerinizi Aynı Anda Hem Süpürün Hem de Paspaslayın

LG'nin Power Drive Mop™, aynı anda yüzeyleri hem süpürmenize hem de paspaslamanıza olanak tanıyarak size zaman kazandırır. Power Drive Mop™, sert yüzeylerde toz ve kiri toplamak için dönen ikili motora ve paspas pedleri üzerinde uygun nem seviyelerini koruyan otomatik su besleme sistemine sahiptir.

*Görseldeki ve videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*LG tarafından sunulan test prosedürü ile Intertek tarafından test edilmiştir. Power Drive Mop pedlerindeki su içeriği Normal moddadır. 30 dakika boyunca 44㎡'lik alanı temizleyen Power Drive Mop pedlerindeki su içeriği, yüksek modda %85 ve düşük modda %80'in üzerindedir. Su içeriği çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Elektrikli süpürgenin tutma yeri ve üzerindeki düğme gösterilir.

Tek Bir Parmak Dokunuşuyla Kontrol Edin

+ düğmesine basıldığı anda hem emiş hem de paspaslama işlevi kullanılabilir.

*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

Elektrikli süpürgenin 3 kademeli su kontrol düğmesini gösterir. 1. adım, 2. adım ve su kapatma kademeleri mevcuttur.

Suyu İhtiyaca Göre Ayarlayın

İhtiyaca göre ne kadar su püskürtüleceğini ayarlayan 3 kademeli su kontrolü.

*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

Yüksek Emiş Gücü

Tozu filtreleyen ve yüzeyleri daha kısa sürede temizleyen güçlü emiş özelliği.

*Görseldeki ve videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*SLG tarafından yürütülen test, A9 Kompressor™ IEC62885-2 5.8'e dayanmaktadır. A9 Kompressor™, tam şarjlı bir pil ve boş bir toz haznesi ile Turbo modunda test edilmiştir. Maksimum emiş gücü, her ölçüm noktasında 10 saniye boyunca ölçülen vakum derecesi (kPa) ile hesaplanmıştır. Gerçek emiş gücü, çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. A9 Kompressor™, teleskopik boru veya başlık olmadan test edilmiştir.

Grafik görüntüsünde, Smart Inverter Motor ve Axial Turbo Cyclone gösterilir. Ayrıca vakum başlığı ve başlık kısmı, Smart Inverter Motor'un içeriden takıldığını gösterecek şekilde şeffaf yapılmıştır.

Güçlü ve Dayanıklı Temizleme Teknolojisi

Smart Inverter Motor™ ve Axial Turbo Cyclone™, güçlü emiş performansı sağlar.

*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

5 Adımlı Filtreleme Sistemi

5 adımlı filtreleme sistemi, toz haznesinde emilen tozu ayırır ve ardından kalan en ince toz (0,5㎛ ~ 4,2㎛ )parçacıklarınının  ortalama %99,999'unu filtreler.

Kolay Bakım için Çıkarılabilir Filtreler

Elektrikli süpürgenizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için filtre ve siklon sistemini kolayca çıkarın ve temizleyin.

* Bu sonuçlar, SLG tarafından yapılan testlere (IEC 62885-2 ve EN 60312-1) dayanmaktadır; Turbo modunda 0,5㎛ ~ 4,2㎛ parçacık boyutunda toz tutma kapasitesi test edilmiş ve ortalaması %99,999 olmuştur (Derecelendirmeye göre Mükemmel" Derece, 5 Yıldızlı)  Toz tutma kapasitesi çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Elektrikli süpürge başlığındaki tozun sıkıştırıldığı sahne gösterilir.

Kirleri Sıkıştırın, Hazne Değişimini Erteleyin

LG KOMPRESSOR™ size 2,4 kata kadar daha fazla hazne alanı sağlar, bu da hazneyi boşaltmak için daha az zaman anlamına gelir.

*Ürün görüntüleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
*Intertek tarafından gözlemlenen LG kurum içi test sonuçlarına dayanır. A9 Kompressor™ hazne kapasitesi Turbo modda test edilmiştir. Kedi tüyü (Maine Coon), hazne kapasitesine ulaşana kadar manuel sıkıştırma işleviyle tekrar emilmiş ve sıkıştırılmıştır. "2,4 kat" sıkıştırma verimliliği, sıkıştırılmış kedi tüyü ağırlığı ile sıkıştırılmamış kedi tüyü ağırlığı karşılaştırılarak hesaplanmıştır (her ikisi de aynı hacme sahiptir). Gerçek hazne kapasitesi (sıkıştırma verimliliği) çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Arkada bir elektrikli süpürge ve akıllı telefonunda ThinQ uygulamasını kullanan bir kadın gösterilir.

Daha Akıllı ve Daima Güçlü Bir Temizlik sunar

Smart ThinQ™, CordZero™ A9 Kompressor'ün her gün en iyi performansı göstermesini sağlar.

*Ürün görüntüleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
*ThinQ™'yu kullanmak için, A9 Kompressor™'ün "LG ThinQ Uygulaması" aracılığıyla Wi-Fi'ye bağlanması gerekir. LG ThinQ™ Uygulaması, Google Play Store'dan veya Apple App Store'dan herhangi bir akıllı telefona indirilebilir. Ayrıntılı talimatlar LG ThinQ™ içindedir. Lütfen uygulama kılavuzuna bakın. LG ThinQ™ Uygulaması, bazı akıllı telefon modellerinde düzgün çalışmayabilir. Lütfen uyumluluk için yazılım sürümlerini kontrol edin (Android OS 5.0 veya üzeri, iOS 10.0 veya üzeri).

Kolay Temizlik

İnce Power Drive Nozzle™

Power Drive Mini™

Bedding Power Punch™

*Ürün görüntüleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
*LG dahili test sonuçlarına göre, dakikadaki titreşim sayısı çalışma ortamına ve kullanım saatlerine göre değişiklik gösterir.

Yaşam Alanınızı Güzelleştirirken Yerden Tasarruf Edin

Modern bir iç mekana yerleştirilmiş elektrikli süpürgeler çeşitli açılardan gösterilir.

*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

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Ana Özellikler

  • Gövde Rengi (Temizleyici)

    Hafif Bej

  • 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • Kompresör Teknolojisi

    Var

  • Siklon Teknolojisi

    Eksenel Turbo Siklon

  • Akıllı İnvertör Motoru

    Var

  • Teleskopik Boru (4 Boy)

    Var

  • Yıkanabilir Filtreler

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi (Temizleyici)

    Hafif Bej

BARKOD

  • Barkod

    8806091932532

TEMEL AKSESUARLAR

  • Kombinasyon Aracı

    Var

  • Temizlik Fırçası

    Var

  • Aralık Aracı

    Var

PİL

  • Piller dâhildir (adet)

    2 (Çift)

  • Pil Türü

    Lityum iyon

  • Pil başına Şarj Süresi (dakika)

    240

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)

    60

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)

    40

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)

    7

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)

    6

BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)

  • Ürün Boyutları (GxYxD mm)

    260 x 870 x 260

  • Ağırlık (kg)

    2,6

  • Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)

    1120

ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)

  • Tip

    Kablosuz Çubuk + El Tipi (2'si 1 arada)

  • Tek Dokunuşla Kontrol

    Var

  • Dual PowerPack

    Var

  • Akıllı İnvertör Motoru

    Var

  • 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • 5 Adımlı Filtrasyon Sistemi

    Var

  • AEROSCIENCE

    Var

  • Pil Durumu Göstergesi

    Var

  • Şarj ve Saklama

    All-in-One Tower

  • Tıkalı Nesne Göstergesi

    Var

  • El Tipine Dönüştürme

    Var

  • Siklon Teknolojisi

    Eksenel Turbo Siklon

  • Filtre Temizleme Döngüsü Alarm Göstergesi

    Var

  • Kompresör Teknolojisi

    Var

  • Teleskopik Boru (4 Boy)

    Var

  • Yıkanabilir Filtreler

    Var

BAŞLIKLAR

  • Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık

    Var

  • Yatak Başlığı

    Yok

  • Paspas Başlığı

    Var

  • Evcil Hayvan Başlığı

    Var

  • İnce Sert Zemin Başlığı

    Var

DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

  • Ağır Kir Aleti

    Yok

  • Aksesuar Çantası

    Yok

  • Ekstra Ön Filtre

    Var

  • Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama

    Yok

  • Uzatılabilir Hortum Uzatma

    Yok

  • Ekstra Egzoz Filtresi

    Yok

  • Esnek Aralık Aleti

    Yok

  • Yatak Aracı

    Yok

  • Paspas Bezleri (Adet)

    4

  • Çok Açılı Araç

    Yok

  • Paspas Başlığı İçin Su Deposu Doldurma (Ölçüm Kabı)

    Yok

PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)

  • Güç Modu

    Normal / Güç / Turbo

  • Toz Haznesi Kapasitesi (L)

    0,44

  • Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)

    0,88

AKILLI TEKNOLOJİ

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Temizleme Geçmişi

    Var

  • Filtre Temizleme Programı Alarmı

    Var

  • Filtre Temizleme Kılavuzu

    Var

  • Smart Diagnosis

    Var

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