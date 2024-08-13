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LG A9T Ultra | All in One Tower | Otomatik Toz Haznesi Boşaltma Özellikli | Kablosuz Dikey Süpürge
LG A9T Ultra | All in One Tower | Otomatik Toz Haznesi Boşaltma Özellikli | Kablosuz Dikey Süpürge
*Görseldeki ve videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*LG Electronics protokolüne uygun olarak KRIBS tarafından test edilmiştir. Hepsi Bir Arada Tower'daki toz torbası (Model No: VDS-ST1*U), IEC 628852 7.2.2.3'te belirtilen simüle edilmiş ev tozu ve bakterilerle (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, pnömoni basili, Escherichia coli-her test bakterisi için yaklaşık 107 CFU / ㎖) doldurulmuştur. Üretilen örnek, tozun tepesinde 9 temsili konumda yer almaktadır. UVC LED'i 2 saat çalıştırdıktan sonra, işlenmemiş örnek ile canlı bakteri sayısı arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. [Test koşulu: (23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % RH].
*Ekrandaki gösterge yanıp söndüğünde toz torbası değiştirilmelidir. LG, optimum performansı sağlamak ve bakteri üremesini engellemek için toz torbasının her 3 ayda bir değiştirilmesini önerir.*Bakteri gelişimini engelleme oranı, gerçek çevre koşullarına bağlı olarak değişebilir.
*LG kurum içi test sonuçlarına göre, her mod için (Normal, Güç ve Turbo) çalışma süresi sırasıyla 120 dakika, 60 dakika ve 14 dakikadır. (Normal, Güç ve Turbo olmak üzere her mod için A9 çalışma süresi sırasıyla 80 dakika, 18 dakika ve 12 dakikaya kadardır) Bu çalışma süreleri, biri elektrikli süpürgede ve diğeri doğrudan şarj istasyonu tarafından şarj edilen iki pil kullanıldığında geçerlidir. Bir pille (doğrudan şarj istasyonundan şarj edilir), her moda (Normal, Güç ve Turbo) ait çalışma süresi sırasıyla 60 dakika, 30 dakika, 7 dakikadır. Motorlu Power Drive Nozzle kullanımdayken gerçek çalışma süresi daha düşük olabilir ve ayrıca çalışma ortamına ve kullanım saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Herhangi bir başlık olmadan ve Wi-Fi açıkken oda sıcaklığında (26° C, 78,8° C) test edilmiştir.
*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Yüzeylerinizi Aynı Anda Hem Süpürün Hem de Paspaslayın
*Görseldeki ve videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*LG tarafından sunulan test prosedürü ile Intertek tarafından test edilmiştir. Power Drive Mop pedlerindeki su içeriği Normal moddadır. 30 dakika boyunca 44㎡'lik alanı temizleyen Power Drive Mop pedlerindeki su içeriği, yüksek modda %85 ve düşük modda %80'in üzerindedir. Su içeriği çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Yüksek Emiş Gücü
*Görseldeki ve videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*SLG tarafından yürütülen test, A9 Kompressor™ IEC62885-2 5.8'e dayanmaktadır. A9 Kompressor™, tam şarjlı bir pil ve boş bir toz haznesi ile Turbo modunda test edilmiştir. Maksimum emiş gücü, her ölçüm noktasında 10 saniye boyunca ölçülen vakum derecesi (kPa) ile hesaplanmıştır. Gerçek emiş gücü, çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. A9 Kompressor™, teleskopik boru veya başlık olmadan test edilmiştir.
*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
5 adımlı filtreleme sistemi, toz haznesinde emilen tozu ayırır ve ardından kalan en ince toz (0,5㎛ ~ 4,2㎛ )parçacıklarınının ortalama %99,999'unu filtreler.
* Bu sonuçlar, SLG tarafından yapılan testlere (IEC 62885-2 ve EN 60312-1) dayanmaktadır; Turbo modunda 0,5㎛ ~ 4,2㎛ parçacık boyutunda toz tutma kapasitesi test edilmiş ve ortalaması %99,999 olmuştur (Derecelendirmeye göre Mükemmel" Derece, 5 Yıldızlı) Toz tutma kapasitesi çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Ürün görüntüleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
*Intertek tarafından gözlemlenen LG kurum içi test sonuçlarına dayanır. A9 Kompressor™ hazne kapasitesi Turbo modda test edilmiştir. Kedi tüyü (Maine Coon), hazne kapasitesine ulaşana kadar manuel sıkıştırma işleviyle tekrar emilmiş ve sıkıştırılmıştır. "2,4 kat" sıkıştırma verimliliği, sıkıştırılmış kedi tüyü ağırlığı ile sıkıştırılmamış kedi tüyü ağırlığı karşılaştırılarak hesaplanmıştır (her ikisi de aynı hacme sahiptir). Gerçek hazne kapasitesi (sıkıştırma verimliliği) çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Ürün görüntüleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
*ThinQ™'yu kullanmak için, A9 Kompressor™'ün "LG ThinQ Uygulaması" aracılığıyla Wi-Fi'ye bağlanması gerekir. LG ThinQ™ Uygulaması, Google Play Store'dan veya Apple App Store'dan herhangi bir akıllı telefona indirilebilir. Ayrıntılı talimatlar LG ThinQ™ içindedir. Lütfen uygulama kılavuzuna bakın. LG ThinQ™ Uygulaması, bazı akıllı telefon modellerinde düzgün çalışmayabilir. Lütfen uyumluluk için yazılım sürümlerini kontrol edin (Android OS 5.0 veya üzeri, iOS 10.0 veya üzeri).
Kolay Temizlik
*Ürün görüntüleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
*LG dahili test sonuçlarına göre, dakikadaki titreşim sayısı çalışma ortamına ve kullanım saatlerine göre değişiklik gösterir.
Yaşam Alanınızı Güzelleştirirken Yerden Tasarruf Edin
Modern bir iç mekana yerleştirilmiş elektrikli süpürgeler çeşitli açılardan gösterilir.
*Ürün resimleri yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Ana Özellikler
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
Hafif Bej
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
-
Kompresör Teknolojisi
Var
-
Siklon Teknolojisi
Eksenel Turbo Siklon
-
Akıllı İnvertör Motoru
Var
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
Hafif Bej
BARKOD
-
Barkod
8806091932532
TEMEL AKSESUARLAR
-
Kombinasyon Aracı
Var
-
Temizlik Fırçası
Var
-
Aralık Aracı
Var
PİL
-
Piller dâhildir (adet)
2 (Çift)
-
Pil Türü
Lityum iyon
-
Pil başına Şarj Süresi (dakika)
240
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)
60
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)
40
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)
7
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)
6
BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
260 x 870 x 260
-
Ağırlık (kg)
2,6
-
Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)
1120
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)
-
Tip
Kablosuz Çubuk + El Tipi (2'si 1 arada)
-
Tek Dokunuşla Kontrol
Var
-
Dual PowerPack
Var
-
Akıllı İnvertör Motoru
Var
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
-
5 Adımlı Filtrasyon Sistemi
Var
-
AEROSCIENCE
Var
-
Pil Durumu Göstergesi
Var
-
Şarj ve Saklama
All-in-One Tower
-
Tıkalı Nesne Göstergesi
Var
-
El Tipine Dönüştürme
Var
-
Siklon Teknolojisi
Eksenel Turbo Siklon
-
Filtre Temizleme Döngüsü Alarm Göstergesi
Var
-
Kompresör Teknolojisi
Var
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
Var
BAŞLIKLAR
-
Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık
Var
-
Yatak Başlığı
Yok
-
Paspas Başlığı
Var
-
Evcil Hayvan Başlığı
Var
-
İnce Sert Zemin Başlığı
Var
DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR
-
Ağır Kir Aleti
Yok
-
Aksesuar Çantası
Yok
-
Ekstra Ön Filtre
Var
-
Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama
Yok
-
Uzatılabilir Hortum Uzatma
Yok
-
Ekstra Egzoz Filtresi
Yok
-
Esnek Aralık Aleti
Yok
-
Yatak Aracı
Yok
-
Paspas Bezleri (Adet)
4
-
Çok Açılı Araç
Yok
-
Paspas Başlığı İçin Su Deposu Doldurma (Ölçüm Kabı)
Yok
PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)
-
Güç Modu
Normal / Güç / Turbo
-
Toz Haznesi Kapasitesi (L)
0,44
-
Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)
0,88
AKILLI TEKNOLOJİ
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Temizleme Geçmişi
Var
-
Filtre Temizleme Programı Alarmı
Var
-
Filtre Temizleme Kılavuzu
Var
-
Smart Diagnosis
Var
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