We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CordZero® Otomatik Toz Boşaltma Özellikli Dikey Süpürge
LG CordZero® Otomatik Toz Boşaltma Özellikli Dikey Süpürge
LG All-in-One Tower’ın En Sevilen Özellikleri
Otomatik Toz Boşaltma
Ellerinizi toz ve kirden uzak tutun
Zamandan tasarruf etmek ve elle boşaltırken oluşan korkunç ‘toz bulutları’nı önlemek için dikey süpürgenizi kullandıktan sonra kuleye yerleştirerek toz haznesini otomatik olarak boşaltın.
*Global model gösterilmiştir.
Tozu hapsedin
Kule tasarımı, toz boşaltma işlemi sırasında tozun havaya yeniden karışmasını önlemek için kiri güvenli bir şekilde hapseden ve toz parçacıklarını filtreleyen 3 Adımlı Filtreleme özelliğine sahiptir.
Grafik görüntüsü, üçlü filtrenin dışını ve üçlü filtrenin elektrik süpürgesinin içindeki yerini gösteriyor.
Hepsi Bir Arada Kule Tasarımı™
Toz Boşaltma, depolama ve şarj, hepsi tek bir yerde
Şık tasarımıyla Hepsi Bir Arada Kule, süpürgeyle birlikte gelen tüm aksesuarları duvara monte etmeye gerek kalmadan düzgün bir şekilde saklar.
LG ThinQ®
Önemli bilgiler her zaman elinizin altında
ThinQ®, filtrenin durumunu ve pilinizin şarjını kontrol etmeniz için sizi uyararak süpürgenizi izlemenize ve bakımını yapmanıza yardımcı olur, ayrıca tek bir uygulama üzerinden tüm ayarlamaları yapar ve temizleme geçmişini gösterir.*
LG ThinQ
*LG ThinQ® uygulaması uyumlu Android veya iOS akıllı telefonlarda mevcuttur. Wi-Fi Veri bağlantısı ve LG ThinQ® ürün kaydı gereklidir. Ülkeye ve modele göre değişebilen özellikler, sistem uyumluluğu ve servis kullanılabilirliği için lg.com/tr adresini ziyaret edin.
Güçlü temizlik
Hafif tasarımı ile güçlü performans
280 W’a kadar emiş gücüyle* A9X dikey süpürge temizliği çok kolay hale getirir. 2,9 kg’lık ağırlığa sahip bu hafif süpürgeyi evinizin her yerinde kolaylıkla kullanabilirsiniz.
*IEC 62885-2 ve IEC 62885-4'e uygun KTL Testine göre, Turbo Modunda 280W'a ulaşıldı.
*Ürün videoları yalnızca gösterim amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
*Gösterilen resimler yalnızca gösterim amaçlıdır.
LED ışıklı Çift Zemin Başlığı
Birden fazla zemin için tek başlık
Bir zemin yüzeyinden diğerine geçerken başlık değiştirmeye gerek yok. Hem halılar hem de sert zeminler için mükemmel çalışan tek başlık.
Bir zemin yüzeyinden diğerine geçerken başlık değiştirmeye gerek yok. Hem halılar hem de sert zeminler için mükemmel çalışan tek başlık.
LCD Ekran
Görmesi kolay, bilgilendirici LCD Ekran
Süpürgenin yönüne göre ayarlanan yardımcı ekran ile A9X dik süpürgeyi zahmetsizce izleyin, ayarları özelleştirin ve sorunları giderin.
Dikey süpürgenin diğer avantajları
Elektrik süpürgesinin durumunu bildiren metni görüntüleyen LCD ekranın yakın çekimi. -Toz haznesi boşaltıldı, tamamlandı.
LG KOMPRESSOR® | Daha Fazlasını Sığdırın
Tozun süpürge başlığı içinde sıkıştırıldığı anı gösteriyor.
Çift Batarya | Her zaman kullanıma hazır
Elektrik süpürgesinin batarya takımını gösterir.
5 Adımlı Filtreleme Sistemi | Yüzeyleri temizleyin ve tozu yakalayın
Grafik görüntüsü 5-Step Filtration System teknolojisini gösteriyor.
Çıkarılabilir ve Yıkanabilir filtreler | Kolay Bakım
Görüntü, filtreler ve suya batırılmış toz haznesi dahil, süpürgenin çeşitli bileşenlerini gösteriyor.
Smart Inverter Motor™ | 10 Yıllık Parça Garantisi*
Grafik görüntüsü, Smart Inverter Motor ile Axial Turbo Cyclone teknolojilerini gösteriyor. Ayrıca, süpürge başlığı ile baş kısım, içeriden monte edilmiş Smart Inverter Motor’u gösterecek şekilde şeffaf olarak tasarlanmıştır.
*2 years parts and labour warranty on product and additional 8 years parts only warranty on motor. Product image is for illustrative purpose only.
A9X Dikey Süpürge
Farklı alanlar için farklı başlıklar
LED ışıklı Çift Zemin Başlığı
Bir zemin yüzeyinden diğerine geçerken başlık değiştirmeye gerek yok. Hem halılar hem de sert Zeminler için mükemmel çalışan tek başlık.
Kumaş yüzeyler için özel olarak tasarlanmış Power Mini Nozzle, evcil hayvan tüylerini ve diğer parçacıkları etkin şekilde temizlemek için tasarlanmıştır.
Power Drive™ Mini Nozzle
Kumaş yüzeyler için özel olarak tasarlanmış başlık, evcil hayvan tüylerini ve diğer parçacıkları salon, evcil hayvan mobilyaları ve yatak takımları gibi yüzeylerden temizlemek için tasarlanmıştır
Görüntü, araç koltuğunu Köşe Ucu ile temizlediğinizi gösteriyor.
Köşe Ucu
Köşeler, dar alanlar ve kenarlar boyunca kullanım için mükemmeldir.
Görüntü, araç koltuğunu Köşe Ucu ile temizlediğinizi gösteriyor.
2’si 1 Arada Kombinasyon Başlıklar
Fırça veya sert başlık görevi görür ve giderilmesi zor toz ve kirlere karşı etkilidir.
Dizüstü bilgisayardaki tozu temizlemek için Kombinasyon Aleti kullanımını gösteren görüntü
*Images shown are for illustrative purposes only.
Kutu İçeriği
Combi Tower aksesuarlarını gösteren görüntü.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
Hafif Bej
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
-
Siklon Teknolojisi
Var
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
Hafif Bej
BARKOD
-
Barkod
8806096144466
TEMEL AKSESUARLAR
-
Kombinasyon Aracı
Var
-
Temizlik Fırçası
Yok
-
Aralık Aracı
Var
PİL
-
Piller dâhildir (adet)
2 (Çift)
-
Pil Türü
Lityum iyon
-
Pil başına Şarj Süresi (dakika)
240
-
Maksimum Çalışma Süresi (dk/pil) (Düşük Güç Modu)
60
-
Maksimum Çalışma Süresi (dk/pil) (Düşük Güç Modu + Nozul)
40
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)
30
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)
20
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)
6
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)
8
BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
300 x 1120 x 245
-
Ağırlık (kg)
2,49
-
Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)
1120
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR (KULE)
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
256 x 1009 x 298
-
Ağırlık (kg)
9,7
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)
-
Tek Dokunuşla Kontrol
Var
-
Dual PowerPack
Var
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
Var
-
AEROSCIENCE
Var
-
Pil Durumu Göstergesi
Var
-
Şarj ve Saklama
All-in-One Tower
-
Tıkalı Nesne Göstergesi
Var
-
El Tipine Dönüştürme
Var
-
Siklon Teknolojisi
Var
-
Filtre Temizleme Döngüsü Alarm Göstergesi
Var
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
Var
BAŞLIKLAR
-
Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık
Yok
-
Yatak Başlığı
Yok
-
Paspas Başlığı
Yok
-
Evcil Hayvan Başlığı
Var
-
İnce Sert Zemin Başlığı
Yok
DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR
-
Ağır Kir Aleti
Yok
-
Aksesuar Çantası
Yok
-
Ekstra Ön Filtre
Var
-
Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama
Yok
-
Uzatılabilir Hortum Uzatma
Yok
-
Ekstra Egzoz Filtresi
Yok
-
Esnek Aralık Aleti
Yok
-
Yatak Aracı
Yok
-
Paspas Bezleri (Adet)
0
-
Çok Açılı Araç
Yok
-
Paspas Başlığı İçin Su Deposu Doldurma (Ölçüm Kabı)
Yok
PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)
-
Güç Modu
Düşük Güç / Normal / Güç / Turbo
-
Toz Haznesi Kapasitesi (L)
0,5
-
Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)
1,25
-
Maksimum Emiş Gücü (W)
280
PERFORMANS (KULE)
-
Boş Döngü Süresi (s)
30
-
Güç Tüketimi (A) (Şarj)
0,4
-
Güç Tüketimi (A) (Temizleme)
7,0
-
Güç Tüketimi (W) (Temizleme)
1700
AKILLI TEKNOLOJİ
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Temizleme Geçmişi
Var
-
Filtre Temizleme Programı Alarmı
Var
-
Filtre Temizleme Kılavuzu
Var
-
Smart Diagnosis
Var
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.