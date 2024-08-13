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LG CordZero® Otomatik Toz Boşaltma Özellikli Dikey Süpürge

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG CordZero® Otomatik Toz Boşaltma Özellikli Dikey Süpürge

A9X-ULTRA

LG CordZero® Otomatik Toz Boşaltma Özellikli Dikey Süpürge

Front view

LG All-in-One Tower’ın En Sevilen Özellikleri

Bırakın O Temizlesin

Otomatik toz boşaltma özelliği.

Çift Zemin Başlığı

Farklı zeminler için tek başlık.

LG KOMPRESSOR®

Daha Fazlasını Sığdırın.

LG ThinQ®

Uzaktan kontrol edin.

Combi Tower’ın kombinasyonunu gösteren video, Otomatik toz işlemeyi gösteren bölünmüş ekran, Combi Tower’ın iç depolama alanını tek bir videoda gösteriyor.

Toz Boşaltma, depolama ve şarj, hepsi tek bir yerde.

Otomatik Toz Boşaltma

Ellerinizi toz ve kirden uzak tutun

Zamandan tasarruf etmek ve elle boşaltırken oluşan korkunç ‘toz bulutları’nı önlemek için dikey süpürgenizi kullandıktan sonra kuleye yerleştirerek toz haznesini otomatik olarak boşaltın.

*Global model gösterilmiştir.

Tozu hapsedin

Kule tasarımı, toz boşaltma işlemi sırasında tozun havaya yeniden karışmasını önlemek için kiri güvenli bir şekilde hapseden ve toz parçacıklarını filtreleyen 3 Adımlı Filtreleme özelliğine sahiptir.

Grafik görüntüsü, üçlü filtrenin dışını ve üçlü filtrenin elektrik süpürgesinin içindeki yerini gösteriyor.

Hepsi Bir Arada Kule Tasarımı™

Toz Boşaltma, depolama ve şarj, hepsi tek bir yerde

Şık tasarımıyla Hepsi Bir Arada Kule, süpürgeyle birlikte gelen tüm aksesuarları duvara monte etmeye gerek kalmadan düzgün bir şekilde saklar.

LG ThinQ®

Önemli bilgiler her zaman elinizin altında

ThinQ®, filtrenin durumunu ve pilinizin şarjını kontrol etmeniz için sizi uyararak süpürgenizi izlemenize ve bakımını yapmanıza yardımcı olur, ayrıca tek bir uygulama üzerinden tüm ayarlamaları yapar ve temizleme geçmişini gösterir.*

LG ThinQ

*LG ThinQ® uygulaması uyumlu Android veya iOS akıllı telefonlarda mevcuttur.  Wi-Fi Veri bağlantısı ve LG ThinQ® ürün kaydı gereklidir. Ülkeye ve modele göre değişebilen özellikler, sistem uyumluluğu ve servis kullanılabilirliği için lg.com/tr adresini ziyaret edin.

Duvara yaslanmış dikey süpürge.

Etkileyici Şık Tasarım 

Güçlü temizlik

Hafif tasarımı ile güçlü performans

280 W’a kadar emiş gücüyle* A9X dikey süpürge temizliği çok kolay hale getirir. 2,9 kg’lık ağırlığa sahip bu hafif süpürgeyi evinizin her yerinde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

*IEC 62885-2 ve IEC 62885-4'e uygun KTL Testine göre, Turbo Modunda 280W'a ulaşıldı.

*Ürün videoları yalnızca gösterim amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

*Gösterilen resimler yalnızca gösterim amaçlıdır.

LED ışıklı Çift Zemin Başlığı

Birden fazla zemin için tek başlık

Bir zemin yüzeyinden diğerine geçerken başlık değiştirmeye gerek yok. Hem halılar hem de sert zeminler için mükemmel çalışan tek başlık.

Bir zemin yüzeyinden diğerine geçerken başlık değiştirmeye gerek yok. Hem halılar hem de sert zeminler için mükemmel çalışan tek başlık.

LCD Ekran

Görmesi kolay, bilgilendirici LCD Ekran

Süpürgenin yönüne göre ayarlanan yardımcı ekran ile A9X dik süpürgeyi zahmetsizce izleyin, ayarları özelleştirin ve sorunları giderin.

Elektrik süpürgesinin durumunu bildiren metni görüntüleyen LCD ekranın yakın çekimi. -Toz haznesi boşaltıldı, tamamlandı.

Toz boşaltma
 tamamlandı

Ekranda temizlik aşamalarını gösteren görüntü.

Turbo

Bir sorunu belirten piktogram görüntülenir.

Elektrik süpürgesinin durumunu bildiren metni görüntüleyen LCD ekranın yakın çekimi. -Emiş girişinde sorun tespit edildi.

Başlık yabancı bir cisimle tıkanmış.

Dikey süpürgenin diğer avantajları

Elektrik süpürgesinin durumunu bildiren metni görüntüleyen LCD ekranın yakın çekimi. -Toz haznesi boşaltıldı, tamamlandı.

LG KOMPRESSOR® | Daha Fazlasını Sığdırın

Tozun süpürge başlığı içinde sıkıştırıldığı anı gösteriyor.

Çift Batarya | Her zaman kullanıma hazır

Elektrik süpürgesinin batarya takımını gösterir.

5 Adımlı Filtreleme Sistemi | Yüzeyleri temizleyin ve tozu yakalayın

Grafik görüntüsü 5-Step Filtration System teknolojisini gösteriyor.

Çıkarılabilir ve Yıkanabilir filtreler | Kolay Bakım

Görüntü, filtreler ve suya batırılmış toz haznesi dahil, süpürgenin çeşitli bileşenlerini gösteriyor.

Smart Inverter Motor™ | 10 Yıllık Parça Garantisi*

Grafik görüntüsü, Smart Inverter Motor ile Axial Turbo Cyclone teknolojilerini gösteriyor. Ayrıca, süpürge başlığı ile baş kısım, içeriden monte edilmiş Smart Inverter Motor’u gösterecek şekilde şeffaf olarak tasarlanmıştır.

*2 years parts and labour warranty on product and additional 8 years parts only warranty on motor. Product image is for illustrative purpose only.

A9X Dikey Süpürge

Farklı alanlar için farklı başlıklar

LED ışıklı Çift Zemin Başlığı

Bir zemin yüzeyinden diğerine geçerken başlık değiştirmeye gerek yok. Hem halılar hem de sert Zeminler için mükemmel çalışan tek başlık.

Kumaş yüzeyler için özel olarak tasarlanmış Power Mini Nozzle, evcil hayvan tüylerini ve diğer parçacıkları etkin şekilde temizlemek için tasarlanmıştır.

Power Drive™ Mini Nozzle

Kumaş yüzeyler için özel olarak tasarlanmış başlık, evcil hayvan tüylerini ve diğer parçacıkları salon, evcil hayvan mobilyaları ve yatak takımları gibi yüzeylerden temizlemek için tasarlanmıştır

Görüntü, araç koltuğunu Köşe Ucu ile temizlediğinizi gösteriyor.

Köşe Ucu

Köşeler, dar alanlar ve kenarlar boyunca kullanım için mükemmeldir.

Görüntü, araç koltuğunu Köşe Ucu ile temizlediğinizi gösteriyor.

2’si 1 Arada Kombinasyon Başlıklar

Fırça veya sert başlık görevi görür ve giderilmesi zor toz ve kirlere karşı etkilidir.

 

Dizüstü bilgisayardaki tozu temizlemek için Kombinasyon Aleti kullanımını gösteren görüntü

*Images shown are for illustrative purposes only.

Kutu İçeriği

Combi Tower aksesuarlarını gösteren görüntü.

Yazdır

Ana Özellikler

  • Gövde Rengi (Temizleyici)

    Calming Essence Graphite

  • 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • Siklon Teknolojisi

    Var

  • Teleskopik Boru (4 Boy)

    Var

  • Yıkanabilir Filtreler

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi (Temizleyici)

    Calming Essence Graphite

BARKOD

  • Barkod

    8806096144435

TEMEL AKSESUARLAR

  • Kombinasyon Aracı

    Var

  • Temizlik Fırçası

    Yok

  • Aralık Aracı

    Var

PİL

  • Piller dâhildir (adet)

    2 (Çift)

  • Pil Türü

    Lityum iyon

  • Pil başına Şarj Süresi (dakika)

    240

  • Maksimum Çalışma Süresi (dk/pil) (Düşük Güç Modu)

    60

  • Maksimum Çalışma Süresi (dk/pil) (Düşük Güç Modu + Nozul)

    40

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)

    30

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)

    20

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)

    6

  • Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)

    8

BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)

  • Ürün Boyutları (GxYxD mm)

    300 x 1120 x 245

  • Ağırlık (kg)

    2,49

  • Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)

    1120

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR (KULE)

  • Ürün Boyutları (GxYxD mm)

    256 x 1009 x 298

  • Ağırlık (kg)

    9,7

ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)

  • Tek Dokunuşla Kontrol

    Var

  • Dual PowerPack

    Var

  • 5 Adımlı Filtreleme Sistemi

    Var

  • AEROSCIENCE

    Var

  • Pil Durumu Göstergesi

    Var

  • Şarj ve Saklama

    All-in-One Tower

  • Tıkalı Nesne Göstergesi

    Var

  • El Tipine Dönüştürme

    Var

  • Siklon Teknolojisi

    Var

  • Filtre Temizleme Döngüsü Alarm Göstergesi

    Var

  • Teleskopik Boru (4 Boy)

    Var

  • Yıkanabilir Filtreler

    Var

BAŞLIKLAR

  • Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık

    Yok

  • Yatak Başlığı

    Yok

  • Paspas Başlığı

    Var

  • Evcil Hayvan Başlığı

    Var

  • İnce Sert Zemin Başlığı

    Yok

DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

  • Ağır Kir Aleti

    Yok

  • Aksesuar Çantası

    Yok

  • Ekstra Ön Filtre

    Var

  • Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama

    Yok

  • Uzatılabilir Hortum Uzatma

    Yok

  • Ekstra Egzoz Filtresi

    Yok

  • Esnek Aralık Aleti

    Yok

  • Yatak Aracı

    Yok

  • Paspas Bezleri (Adet)

    4

  • Çok Açılı Araç

    Yok

  • Paspas Başlığı İçin Su Deposu Doldurma (Ölçüm Kabı)

    Yok

PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)

  • Güç Modu

    Düşük Güç / Normal / Güç / Turbo

  • Toz Haznesi Kapasitesi (L)

    0,5

  • Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)

    1,25

  • Maksimum Emiş Gücü (W)

    280

PERFORMANS (KULE)

  • Boş Döngü Süresi (s)

    30

  • Güç Tüketimi (A) (Şarj)

    0,4

  • Güç Tüketimi (A) (Temizleme)

    7,0

  • Güç Tüketimi (W) (Temizleme)

    1700

AKILLI TEKNOLOJİ

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Temizleme Geçmişi

    Var

  • Filtre Temizleme Programı Alarmı

    Var

  • Filtre Temizleme Kılavuzu

    Var

  • Smart Diagnosis

    Var

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