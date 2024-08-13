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3 Otomatik & 1 Manuel Temizleme Modu, Sesli Uyarı Sistemi, OFS Kamera ile Yer Belirleme ve Haritalama, Kendi Kendini Şarj Edebilme

Teknik Özellikler

İncelemeler

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3 Otomatik & 1 Manuel Temizleme Modu, Sesli Uyarı Sistemi, OFS Kamera ile Yer Belirleme ve Haritalama, Kendi Kendini Şarj Edebilme

VR5942L

3 Otomatik & 1 Manuel Temizleme Modu, Sesli Uyarı Sistemi, OFS Kamera ile Yer Belirleme ve Haritalama, Kendi Kendini Şarj Edebilme

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Tüm Özellikler

GENEL NITELIKLER

  • Renk

    Gri

  • Toz Torbası Türü

    Torbasız

  • Süpürge Tipi

    Robot Tipi Süpürge

  • Batarya Tipi

    Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Ses Seviyesi (dB)

    60

  • Çıkış Filtresi

    Hepa

  • Temizleme Modu

    3 Otomatik, 1 Manuel

  • Sözlü Uyarı Sistemi

    Var

  • Uzaktan Kumandayla Kontrol

    Var

  • Toplamda 34 adet Ultrasonik ve Kızılötesi Sensörler

    Var

  • Başlangıç ve Bitiş Noktasının aynı olmasını sağlayan Gyro Sensör

    Var

  • Haritalama İçin OFS Sensör

    Var

  • Kendi Kendini Şarj Edebilme

    Var

  • Programlanabilir Temizlik Modu

    Var

AKSESUARLAR

  • 2 Adet Yan Fırça

    Var

BOYUT

  • Yükseklik

    90 mm

Müşteri Yorumları