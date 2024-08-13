We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
4 Otomatik&1 Manuel Temizleme Modu, Sesli Uyarı Sistemi, Dijital Tampon, Turbo Temizlik, Köşe Uzmanı, Kendi Kendini Şarj Edebilme
4 Otomatik&1 Manuel Temizleme Modu, Sesli Uyarı Sistemi, Dijital Tampon, Turbo Temizlik, Köşe Uzmanı, Kendi Kendini Şarj Edebilme
Tüm Özellikler
GENEL NITELIKLER
-
Renk
Kırmızı
-
Toz Torbası Türü
Torbasız
-
Süpürge Tipi
Robot Tipi Süpürge
-
Batarya Tipi
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Ses Seviyesi (dB)
60
-
Köşe Ustası
Var
-
Çıkış Filtresi
Hepa
-
Sesli Uyarı Sistemi
Var
-
Temizleme Modu
4 Otomatik, 1 Manuel
-
Özel Temizleme Modları
Turbo Mod/Tekrar Modu/Akıllı Turbo Mod
-
Uzaktan Kumandayla Kontrol
Var
-
Toplamda 45 Adet Ultrasonik ve Kızılötesi Sensörler
Var
-
Haritalama için II-SLAM ve OFS Sensörler
Var
-
Başlangıç ve Bitiş Noktasının aynı olmasını sağlayan Gyro Sensör
Var
-
Köşe ve Halı Uzmanı
Var
-
Programlanabilir Temizlik Modu
Var
-
Kendi Kendini Şarj Edebilme
Var
AKSESUARLAR
-
2 Uzun Yan Fırça
Var
BOYUT
-
Yükseklik
89 mm
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.