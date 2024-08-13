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4 Farklı Temizleme Modu, Sözlü Uyarı Sistemi, Çoklu Sensörler ve Kolay Hareket, Hepa Filtre, Otomatik Şarj Sistemi

Teknik Özellikler

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4 Farklı Temizleme Modu, Sözlü Uyarı Sistemi, Çoklu Sensörler ve Kolay Hareket, Hepa Filtre, Otomatik Şarj Sistemi

VR5902LVM

4 Farklı Temizleme Modu, Sözlü Uyarı Sistemi, Çoklu Sensörler ve Kolay Hareket, Hepa Filtre, Otomatik Şarj Sistemi

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Tüm Özellikler

GENEL NITELIKLER

  • Renk

    Kırmızı

  • Toz Torbası Türü

    Torbasız

  • Süpürge Tipi

    Robot Tipi Süpürge

  • Batarya Tipi

    Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil

  • Mikro Fiber Paspas

    Var

  • Çok ince 90 mm

    Var

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Ses Seviyesi (dB)

    60

  • Çıkış Filtresi

    Hepa

  • Temizleme Modu

    4 Adet

  • Sözlü Uyarı Sistemi

    Var

  • Uzaktan Kumandayla Kontrol

    Var

  • Ultrasonik Sensör

    4 Adet

  • Optik Sensör

    3 Adet

  • Programlanabilir Temizlik Modu

    Var

  • Gyro, CV-SLAM ve OFS sensörleri

    Var

  • Yan Fırça

    2 Adet

  • Maksimum Hareket Hızı

    350 mm. / sn.

  • Batarya Tipi

    Lityum Polimer Pil

AKSESUARLAR

  • Başlık Türü

    Carpet & Floor / Halı ve Sert Yüzey Başlığı

BOYUT

  • Ağırlık (Kg)

    3.2

  • Φ x H (mm)

    360 mm x 90 mm

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