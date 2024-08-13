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4 Farklı Temizleme Modu, Sözlü Uyarı Sistemi, Çoklu Sensörler ve Kolay Hareket, Hepa Filtre, Otomatik Şarj Sistemi
4 Farklı Temizleme Modu, Sözlü Uyarı Sistemi, Çoklu Sensörler ve Kolay Hareket, Hepa Filtre, Otomatik Şarj Sistemi
Tüm Özellikler
GENEL NITELIKLER
-
Renk
Kırmızı
-
Toz Torbası Türü
Torbasız
-
Süpürge Tipi
Robot Tipi Süpürge
-
Batarya Tipi
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil
-
Mikro Fiber Paspas
Var
-
Çok ince 90 mm
Var
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Ses Seviyesi (dB)
60
-
Çıkış Filtresi
Hepa
-
Temizleme Modu
4 Adet
-
Sözlü Uyarı Sistemi
Var
-
Uzaktan Kumandayla Kontrol
Var
-
Ultrasonik Sensör
4 Adet
-
Optik Sensör
3 Adet
-
Programlanabilir Temizlik Modu
Var
-
Gyro, CV-SLAM ve OFS sensörleri
Var
-
Yan Fırça
2 Adet
-
Maksimum Hareket Hızı
350 mm. / sn.
-
Batarya Tipi
Lityum Polimer Pil
AKSESUARLAR
-
Başlık Türü
Carpet & Floor / Halı ve Sert Yüzey Başlığı
BOYUT
-
Ağırlık (Kg)
3.2
-
Φ x H (mm)
360 mm x 90 mm
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