We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Yatak ve Yatak Örtüsü Temizleyicisi, Dual Hepa Filtre, 3 Aşamalı Temizlik, BAF Onaylı Anti-Alerjik, UV Sterilizasyon İstasyonu
Yatak ve Yatak Örtüsü Temizleyicisi, Dual Hepa Filtre, 3 Aşamalı Temizlik, BAF Onaylı Anti-Alerjik, UV Sterilizasyon İstasyonu
Tüm Özellikler
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Maksimum Güç Girişi (W)
320
-
Emiş Gücü (W)
45
-
Toz Kapasitesi (L)
0.1
-
Çıkış Filtresi
Hepa 11 Filtre
-
Toz Torbasız
Var
-
Kolay Temizlenebilir Toz Haznesi
Var
-
Akıllı Dokunmatik Kol
Var
-
Alerji Sertifikası
Var
-
UV Sterilizasyonu
Var
-
Üç Aşamalı Temizlik
Var
-
Dual HEPA Filtreleme
Var
AKSESUARLAR
-
Ana İstasyon
UV Sterilizasyon İstasyonu
-
Toz Fırçası
Var
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.