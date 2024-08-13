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Emiş Gücü: 350W, Toz Kapasitesi: 1,5 L x 3 (Toz sıkıştırma Sistemi), Hepa 12 Çıkış Filtresi, Daha Uzun Süre Güçlü Emiş
Emiş Gücü: 350W, Toz Kapasitesi: 1,5 L x 3 (Toz sıkıştırma Sistemi), Hepa 12 Çıkış Filtresi, Daha Uzun Süre Güçlü Emiş
Tüm Özellikler
GENEL NITELIKLER
-
Renk
Parlak Kırmızı
-
Toz Torbası Türü
Torbasız
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Maksimum Güç Girişi (W)
2000
-
Emiş Gücü (W)
350
-
SLG 4 Yıldız Sertifikalı Toz Muhafaza Kapasitesi
Var
-
Çelik Teleskopik Boru
Var
-
Turbo Siklonlu Sistem
Var
-
Toz Kapasitesi (L)
1.5 x 3
-
Güç Kablosu Uzunluğu (m)
6
-
Ses Seviyesi (dB)
79
-
Çıkış Filtresi
Hepa 12 Filtre
-
Motorlu Toz Sıkıştırma
Var
-
Kompressor
Var
-
Kontrol Tipi
Hortumdan kumandalı kontrol
-
Etki Yarıçapı (m)
9
AKSESUARLAR
-
Halı ve Sert Yüzey Başlığı (NZ/62)
Var
-
İnce Uçlu Başlık
Var
-
Türbin Başlık
Var
-
Dahili Toz Fırçası (Toz Fırçası & Döşeme Başlığı)
Var
-
SLG 4 Yıldız Sertifikalı Toz Muhafaza Kapasitesi
Var
BOYUT
-
Ağırlık (Kg)
5.2
-
Gövde Boyutu
435x282x258
-
Kutu Boyutu (mm)
575x310x315
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