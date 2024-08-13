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Emiş Gücü: 350 Watt, Toz Kapasitesi:3,6 litre, Hepa Filtre 13, Kompressor, Daha Uzun Süre Güçlü Emiş

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Emiş Gücü: 350 Watt, Toz Kapasitesi:3,6 litre, Hepa Filtre 13, Kompressor, Daha Uzun Süre Güçlü Emiş

VK7320NRTR

Emiş Gücü: 350 Watt, Toz Kapasitesi:3,6 litre, Hepa Filtre 13, Kompressor, Daha Uzun Süre Güçlü Emiş

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Tüm Özellikler

GENEL NITELIKLER

  • Renk

    Parlak Kırmızı

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Maksimum Emiş Gücü (W)

    2000

  • Emiş Gücü (W)

    350

  • SLG 4 Yıldız Sertifikalı Toz Muhafaza Kapasitesi

    Var

  • Çelik Teleskopik Boru

    Var

  • Turbo Siklonlu Sistem

    Var

  • Halı ve Sert Yüzey Başlığı

    Var

  • Çıkış Filtresi

    Karbon Hepa filtre 13

  • Uzun Süre Sabit Emiş Gücü

    Var

  • Motorlu Toz Sıkıştırma

    Var

  • Kompressor

    Var

  • Kolay Temizlenebilir Toz Haznesi

    Var

  • Gövde Üzerinde Döner Kontrol Paneli

    Var

AKSESUARLAR

  • İnce Uçlu Başlık

    Var

  • Dahili Toz Fırçası (Toz Fırçası & Döşeme Başlığı)

    Var

Müşteri Yorumları