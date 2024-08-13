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LG 2.1 iDock Bağlantılı DVD Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

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LG 2.1 iDock Bağlantılı DVD Ev Sinema Sistemi

HT33S

LG 2.1 iDock Bağlantılı DVD Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    300

  • Güç Çıkışı - Ön

    75x2

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    150

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    Var

  • iPod direct dock

    Var

  • Mic - Mic Girişi (φ6,3)

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Yok

  • Video Girişi - Kompozit

    Var

  • Ses Girişi

    Var

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI - Giriş

    Yok

  • HDMI

    Var

  • Radyo Anteni - FM

    Var

  • Radyo Anteni - AM

    Yok

  • Radyo Anteni

    Var

  • Ethernet - RJ45

    Yok

UYGUNLUK

  • USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)

    Var

  • iPod dock - iPod'lara yönelik olarak üretilmiştir

    Var

  • iPod dock - iPhone'larla çalışır

    Var

  • iPod dock

    Var

  • Mic - Jack Tipi

    Yok

  • Mic - Mic Seviyesi

    Yok

  • Mic - Eko Seviyesi

    Yok

  • MIC

    Yok

SES MODU

  • VSM Plus

    Var

UYGULAMA

  • BD profili - Bonus Görünüm(BD profili 1,1)

    Yok

  • BD profili - Ağ / BD Canlı(BD profili 2,0)

    Yok

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • BD-RE

    Var

  • Melez disk (BD+DVD)

    Var

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var

  • DVD+R

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • DVD-RAM

    Var

  • DVD-Audio

    Var

  • DTS-CD

    Var

  • SACD

    Var

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

  • Blu-ray Disk Playback_Facet

    Yok

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG4 AVC(H.264)

    Var

  • Video - DivX

    Var

  • Video Biçimi

    Var

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG5

    Var

  • Video - MPEG11

    Var

  • Video - MPEG12

    Var

  • Video - MPEG13

    Var

  • Ses Biçimi

    LPCM, MP3, WMA

  • 1080p Kaliteleştirme

    Var

RADYO

  • Bant

    FM/AM/RDS

  • AM/FM Tuner_Facet

    Yok

  • RDS (PS, PTY, CT, RT)

    Var

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu

    Yok

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    Yok

  • AM Döngü Anten

    Yok

  • FM Anteni

    Var

  • DAB Anteni

    Var

  • Hoparlör Kablosu

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • Portatif Giriş Kablosu

    Var

  • HDMI Kablosu

    Yok

  • Paket Disk

    Yok

  • Kablosuz Rx Kiti

    Yok

  • Mikrofon

    Yok

  • Şarkı Kitabı

    Yok

  • Şarkı Diski

    Yok

  • Optik Kablo

    Yok

FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM

  • Ana

    400x78x200

  • Ön Hoparlör

    110x330x130

  • Subwoofer

    200x401x445

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