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LG 2.1 iDock Bağlantılı DVD Ev Sinema Sistemi
LG 2.1 iDock Bağlantılı DVD Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
SES PERFORMANSI
-
Kanal
2.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
300
-
Güç Çıkışı - Ön
75x2
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
150
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
USB 2,0
Var
-
iPod direct dock
Var
-
Mic - Mic Girişi (φ6,3)
Var
-
Video Çıkışı - Kompozit
Var
-
Video Çıkışı - Kompozit
Yok
-
Video Girişi - Kompozit
Var
-
Ses Girişi
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI - Giriş
Yok
-
HDMI
Var
-
Radyo Anteni - FM
Var
-
Radyo Anteni - AM
Yok
-
Radyo Anteni
Var
-
Ethernet - RJ45
Yok
UYGUNLUK
-
USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)
Var
-
iPod dock - iPod'lara yönelik olarak üretilmiştir
Var
-
iPod dock - iPhone'larla çalışır
Var
-
iPod dock
Var
-
Mic - Jack Tipi
Yok
-
Mic - Mic Seviyesi
Yok
-
Mic - Eko Seviyesi
Yok
-
MIC
Yok
SES MODU
-
VSM Plus
Var
UYGULAMA
-
BD profili - Bonus Görünüm(BD profili 1,1)
Yok
-
BD profili - Ağ / BD Canlı(BD profili 2,0)
Yok
ÇALINABILIR DISK TIPI
-
BD-RE
Var
-
Melez disk (BD+DVD)
Var
-
DVD(NTSC)
Var
-
DVD(PAL)
Var
-
DVD-R
Var
-
DVD-RW(Video/VR Modeli)
Var
-
DVD+R
Var
-
DVD+RW(Video modu)
Var
-
DVD-RAM
Var
-
DVD-Audio
Var
-
DTS-CD
Var
-
SACD
Var
-
Audio CD-R/CD-RW
Var
-
Blu-ray Disk Playback_Facet
Yok
AV BIÇIMI
-
Video - MPEG4 AVC(H.264)
Var
-
Video - DivX
Var
-
Video Biçimi
Var
-
Video - MPEG2
Var
-
Video - MPEG5
Var
-
Video - MPEG11
Var
-
Video - MPEG12
Var
-
Video - MPEG13
Var
-
Ses Biçimi
LPCM, MP3, WMA
-
1080p Kaliteleştirme
Var
RADYO
-
Bant
FM/AM/RDS
-
AM/FM Tuner_Facet
Yok
-
RDS (PS, PTY, CT, RT)
Var
AKSESUAR
-
Talimat Kitapçığı
Var
-
Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu
Yok
-
Uzaktan Kumanda Birimi - Tip
Yok
-
AM Döngü Anten
Yok
-
FM Anteni
Var
-
DAB Anteni
Var
-
Hoparlör Kablosu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
Portatif Giriş Kablosu
Var
-
HDMI Kablosu
Yok
-
Paket Disk
Yok
-
Kablosuz Rx Kiti
Yok
-
Mikrofon
Yok
-
Şarkı Kitabı
Yok
-
Şarkı Diski
Yok
-
Optik Kablo
Yok
FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM
-
Ana
400x78x200
-
Ön Hoparlör
110x330x130
-
Subwoofer
200x401x445
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