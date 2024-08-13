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Stereo Sese Bağlanın

Teknik Özellikler

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Stereo Sese Bağlanın

ND4520

Stereo Sese Bağlanın

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Tüm Özellikler

BAĞLANILABILIRLIK

  • iPod Dock

    Var

  • iPhone Dock

    Var

  • iPad Dock

    Var

  • Bluetooth Üzerinden Android Uyumluluğu

    Var

  • Bluetooth Entegre

    Var

BAĞLANTILAR

  • Portable In

    Var

  • USB

    Var

GÜÇ BESLEMESI

  • Şebeke Gerilimi (V)

    220/230

  • Anma Frekansı (Hz)

    50/60

SES MODU

  • Stereo Hoparlör

    Var

  • Equalizer Ön Ayarlama

    Var

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    Var

  • Piller

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

FIZIKI BOYUT

  • Ana

    348 x 90 x 150

Müşteri Yorumları