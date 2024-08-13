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Android ve iOS İşletim Sistemini Destekleyen (iPhone 5, 4S, 4, 3GS, iPad), NFC ve Mood Lightning Özellikli Dock Sistemi

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Android ve iOS İşletim Sistemini Destekleyen (iPhone 5, 4S, 4, 3GS, iPad), NFC ve Mood Lightning Özellikli Dock Sistemi

ND8530

Android ve iOS İşletim Sistemini Destekleyen (iPhone 5, 4S, 4, 3GS, iPad), NFC ve Mood Lightning Özellikli Dock Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Docking Station

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2CH

  • Güç Çıkışı - Toplam

    80W

  • Gelişmiş Bass & Ses

    Var

  • EQ - Bass Blast

    Var

GIRIŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • 8-pin Lightning Dock (iPod/iPhone/iPad)

    Var / Var / Var

  • USB iOS Playback (iPod/iPhone/iPad) - USB

    Var / Var / Var

  • 5-pin Micro USB (Android)

    Var (Rotasyonel)

  • USB'den Şarj

    Var

KABLOSUZ TEKNOLOJILER

  • NFC

    Var

  • LG TV Kablosuz Ses Stream (Bluetooth)

    Var

  • LG TV Remote ile Ses Kontrolü

    Var

  • Bluetooth

    Var (v3.0)

  • Aydınlatma Sensörü

    Var

  • LED Mood Aydınlatma

    Var

Müşteri Yorumları