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1600W, 4.2 kanal, AV Receiver

Teknik Özellikler

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1600W, 4.2 kanal, AV Receiver

ARX8

1600W, 4.2 kanal, AV Receiver

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Tüm Özellikler

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Ürün Tipi

    AV Alıcı

SES PERFORMANSI

  • Tip

    4.2 Kanal

  • Güç Çıkışı - Toplam

    1600W

  • Güç Çıkışı - Ön

    260W x 2

  • Güç Çıkışı - Surround

    260W x 2

  • Güç Çıkışı - Woofer

    280W x 2

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2.0

    Evet

  • Mic - Mic Girişi (φ6,3)

    Hayır

  • Audio Girişi - Taşınabilir Aygıt Girişi

    Evet

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Evet

  • Video Girişi - Kompozit

    Evet

  • Audio Çıkışı - Audio Sol/Sağ

    Evet

  • Audio Girişi - Audio Sol/Sağ

    Evet

  • Audio Girişi - Koaksiyel

    Hayır

  • Audio Girişi - Optik

    Evet

  • HDMI - Çıkış

    Evet

  • HDMI - Giriş

    Evet

  • Radyo Anteni - FM

    Hayır

  • Radyo Anteni - AM

    Hayır

AKSESUAR

  • Talimat Kılavuzu

    Evet

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Tip

    Evet

  • Piller

    Evet

  • Hoparlör Kablosu

    Evet

  • Garanti Kartı

    Evet

  • HDMI Kablosu

    Evet

FIZIKSEL BOYUT (G X Y X D) MM

  • Ana Ünite

    430 x 146,5 x 368

  • Ön Hoparlör

    274 x 941 x 277

  • Subwoofer / Arka Hoparlör

    300 x 680 x 334

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