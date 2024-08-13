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300W 5.1 Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

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300W 5.1 Ev Sinema Sistemi

HT356SD

300W 5.1 Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    DVD Ev Sinema Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    5.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    300

  • Güç Çıkışı - Ön

    45x2

  • Güç Çıkışı - Orta

    45

  • Güç Çıkışı - Surround

    45x2

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    75

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • HDMI - Çıkış

    Yok

  • HDMI - Giriş

    Yok

  • Radyo Anteni - FM

    Var

  • Radyo Anteni - AM

    Yok

UYGUNLUK

  • Simplink

    Yok

  • Kablosuz LAN - Ankastre Tipi

    Yok

  • USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)

    Var

  • Harici HDD Playback

    Yok

  • Bluetooth 2,0

    Yok

  • Mic - Jack Tipi

    Yok

SES MODU

  • BassBoost

    Var

  • VSM Plus

    Var

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var/Yok

  • DVD+R

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • Audio CD

    Var

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

RADYO

  • Bant

    FM/RDS

  • Ön Ayarlı Bellek

    50

  • RDS (PS, PTY, CT, RT)

    Var

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    Var

  • AM Döngü Anten

    Yok

  • FM Anteni

    Var

  • Piller

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM

  • Ana

    360 x 58.5 x 308

  • Ön Hoparlör

    113x113x84

  • Orta Hoparlör

    113x113x84

  • Arka Hoparlör

    113x113x84

  • Subwoofer

    157 x 325 x 250

  • Karton Boyut (W x H x D) mm

    408x423x385

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